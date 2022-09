La I. E. San Juan Bautista de la Salle tiene su pódcast de salud mental

PRENSA ESCUELA | LA PATRIA*

En la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle de Manizales, la innovación es un componente fundamental. Por eso, la docente Lina Marcela Montoya Aristizábal trabaja en un proyecto social, cuyo objetivo es contribuir a la salud mental y emocional de los jóvenes, a través de un pódcast llamado Not alone: historias reales para chic@s reales. Además, Montoya es su coordinadora y cuenta sus detalles.

- ¿Qué es Not alone?

Es un proyecto de carácter social sin ánimo de lucro, que busca crear una red de apoyo socioemocional para los chicos y las chicas de nuestra comunidad. Se llama Historias reales para chic@s reales, ya que cuenta las situaciones de vida de los estudiantes que se llevan a otros chicos para que se sientan identificados. A través del proyecto pretendemos desarrollar la escucha empática y, especialmente, que los chicos no se sientan solos, sino que sientan que lo que les está pasando a ellos les está pasando a muchísimas más personas.

- ¿Qué la motivó a iniciar este proyecto?

Nace por la preocupación de la salud mental de los adolescentes de nuestra ciudad después de la pandemia, y por el interés de aportar un granito de arena a las problemáticas que tienen los chicos. Me interesa crear un espacio de apoyo y de expresión para estudiantes de la institución y hacerlo extensivo a otras instituciones si es posible.

- ¿Alguna vez ha sentido deseos de abandonar el proyecto?

Como todos los proyectos y todas las ideas que uno puede tener tiene picos, tiene altibajos, hay momentos en los que siento que es algo grandioso y que vamos muy bien y hay otros en los cuales siento que es difícil, que es complicado, pero nunca he sentido deseo de abandonarlo.

- ¿Ha logrado el objetivo principal del pódcast?

Los objetivos son varios: uno es crear una red de apoyo socioemocional, y siento que lo estamos haciendo. Las personas nos escuchan a través de los canales de YouTube y de Spotify, y de acuerdo con las reproducciones que tenemos veo que sí se está cumpliendo el objetivo y es que sí estamos llegando a diferentes personas. Otro objetivo es el desarrollo de la escucha empática. Me doy cuenta de que lo estamos logrando por los comentarios de los estudiantes al sentir y hacerme saber lo difícil que ha sido para ellos escuchar las historias al saber que eso le está sucediendo a alguien.

- ¿Se ha sentido identificada con alguno de los pódcasts?

Hasta el momento los cuatro temas que hemos tratado me identifican a mí como persona o me siento identificada personalmente, pero sí me siento muy cercana a muchas personas a las que les ha sucedido lo que en los pódcasts hemos narrado. Esto me ha ayudado a entender más la realidad de quienes me rodean y de quienes amo al mismo tiempo.

- ¿Estaría dispuesta a publicar alguna anécdota suya para ayudar a sus seguidores del pódcast?

Claro que sí, todos tenemos algo que contar. Todos hemos superado situaciones complejas en algún momento de nuestras vidas y podríamos aportar en la construcción de otros, sin embargo, el objetivo del pódcast es contar historias reales para chicos reales y busco más que sea de los mismos estudiantes, de los mismos adolescentes y sus vivencias para que sean publicadas y se sientan más cercanas.

- ¿Cree que su proyecto ha llegado a los oídos indicados?

No podría decir si los indicados o los no indicados, lo que puedo decir es que hemos llegado a muchas personas, me doy cuenta por los comentarios en las redes sociales, en los canales, comentarios de otros colegas e inclusive de otras instituciones.

- ¿Cómo es la construcción del guion?

Recibimos las historias, las analizamos, miramos la pertinencia y para algunos temas como, por ejemplo, el de La ansiedad y otros demonios, que fue el tercer episodio, una psicóloga nos apoyó, porque lógicamente necesitábamos asesoría especializada al ser un tema tan complejo. En el cuarto episodio, que es de relaciones de poder, llamado Lobos con piel de oveja, también recibimos asesoría y analizamos fuentes confiables. Estudiamos también para dar nuestras apreciaciones y nuestras opiniones con relación a la historia que estamos presentando.

- ¿Cómo define los temas y sus participantes?

En el equipo somos tres personas: dos chicos de grado once y yo. Son el personero, Johan Martínez, y la vicepersonera, Ana Sofía Acevedo. Entonces, nosotros recibimos las historias, nos sentamos a analizarlas y definimos la pertinencia, la importancia y cómo poderlo llevar a nuestros oyentes.

- ¿Es importante aclarar que el pódcast Not alone es un espacio de relatos, pero no de psicoterapia?

Completamente, y eso lo hacemos también por medio de los audios: “Es importante mencionar que no somos profesionales en el aspecto". Nos documentamos, recibimos apoyo, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, pretendemos reemplazar las asesorías profesionales desde la parte de psicología; al contrario, los estamos remitiendo y les estamos dando el camino para que busquen asesoría profesional en relación con las situaciones que presentamos.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de producir Not alone?

Lo más difícil ha sido llegar a los grupos que no están bajo mi control, pues yo dicto clases únicamente en grados octavos y décimos. Es por esto que para llegar a otros grados como séptimo, octavo u once requiero el apoyo de otros compañeros y difusión por las redes sociales, lo cual es un trabajo difícil y que necesita tiempo.

- ¿Qué temas han tratado? ¿Cuáles tienen en lista?

Hemos tratado temas como el de Emilia, que habla sobre la transición de género, sobre relaciones tóxicas y cómo estas son difíciles de manejar; sobre la ansiedad, el cual es un tema que me toca personalmente, porque personas muy cercanas a mí están conectadas a este tema. Respecto a cuáles tenemos en lista, tenemos cuatro historias en análisis con temas muy importante e interesantes, pero que prefiero mantener anónimos para no hacer spoiler y que al momento de su publicación los tome por sorpresa.

Estudiantes

1. ¿Qué enseñanzas ha obtenido del pódcast?

2. ¿Qué capítulo ha sido su preferido y por qué?

3. ¿Siente que alguna anécdota de su vida, podría ayudar a alguien mediante el pódcast? Si es así, ¿la compartiría?

4. ¿A través de qué medio descubrió el proyecto del pódcast Not alone?

Laura Sofía Niño, grado 9.° 3

1. Que todos tenemos diferentes realidades, todos pasamos por cosas diferentes y lo afrontamos de diferentes maneras.

2. Mi preferido fue el de la ansiedad, pues creo que fue un capítulo de superación y me demostró que los conflictos presentados en este le pueden suceder a cualquier persona.

3. No, por el momento creo que no tengo una historia que ayude a más personas mediante el pódcast.

4. Por medio de la profesora Lina y las redes sociales

Jheremy Matías Correa, grado 11.° 1

1. He aprendido que hay personas a las que les interesan los pensamientos y las emociones de los demás, ya que es bastante gratificante y satisfactorio el saber que hay alguien a quien sí le interesa nuestra vida, y que nosotros los adolescentes tenemos una voz a la cual hay gente que sí le interesa y puede escuchar. Me parece muy chévere que a través de las enseñanzas que los adolescentes dejan en el pódcast uno aprende y deja un ejemplo de cómo seguir adelante.

2. Mi capitulo favorito del pódcast es el primero, que es sobre el proceso de transición de género, ya que es un proceso que las personas sufren y ver que por eso pueden llegar a tener un crecimiento personal, descubriendo su propio género, es bastante chévere; y que después de luchar con su familia puedan contar que, a pesar de todo, su proceso fue muy hermoso, pues lograron ser ellos mismos.

3. Sí, tengo una experiencia de vida para compartir con la que los jóvenes que han tenido ideas de suicidio se podrían identificar y de cierta forma ayudarlos a buscar una salida con mi testimonio.

4. Lo descubrí ya que en el colegio hicieron difusión de este hermoso proyecto y nos mencionaron que era una iniciativa de la profesora Lina, en la que nos quería contar las historias, los procesos y la vida de algunos valientes que han querido contar su historia para ayudar a los oyentes a sanar.

Miguel Ángel de la Villa, grado 10.° 2

1. Gracias a este he aprendido a expresarme de una mejor manera y a entender que hay más personas que pasan por las mismas dificultades que yo.

2. Mi capitulo preferido es el primero, en el cual hablan sobre Emilia en el proceso de transición de género, dado que tengo amigos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y este me permitió ver la fortaleza que tienen, pues, a pesar de las dificultades que pasan, logran salir adelante.

3. Si, aunque siento que esta es muy parecida a una ya contada. Sin embargo, estaría dispuesto a compartirla.

4. Lo descubrí ya que mi maestra de inglés, la profesora Lina, nos mostró el proyecto y nos alentó a seguirlo.

Integrantes

1. ¿Qué lo inspiró a pertenecer al proyecto Not alone?

2. ¿Qué efectos tanto personales como emocionales ha tenido el pódcast en usted?

3. ¿Qué papel juega dentro de Not alone?

Johan David Martínez, grado 11.° 1

1. Lo que me inspiró a pertenecer a este proyecto fue el hecho de que en mi vida siempre ha estado muy presente la empatía; el hecho de que soy una persona muy empática hace que me guste mucho ayudar a las personas. Cuando alguien cercano a mi familia ha tenido situaciones difíciles siempre lo he ayudado y me encargo de que esté bien, todo esto en conjunto me inspiró a iniciar.

2. El efecto personal fue que sentí la aceptación de muchas personas que me escuchan, a las que les cuento mi experiencia sobre lo vivido en el pódcast, sobre las historias que nos llegaban. Me felicitan por tomar mi tiempo y mis energías con tal de llevar al público a tocar sus corazones. A nivel emocional he sido muy impactado por muchas historias, unas me han hecho sentir bien respecto a los finales felices y otras no han hecho nada más que bajarme el ánimo; la verdad es que pasan muchas cosas. Haber escuchado tantas historias me ha hecho más empático, le debo más al proyecto y me he sentido bien en él.

3. El papel que yo asumo en este proyecto es de editor. Me encargo de editar los videos, de tomar la media de sonido y las imágenes que crea mi compañera Ana. Es hacer que el resultado de todo este trabajo sea el más óptimo posible, trato de mejorar el audio, pongo música y también administro el canal de YouTube.

Ana Sofía Acevedo, grado 11.° 1

1. Toda mi vida he tenido la intención de ayudar a las personas, esto me ha llevado a tener mi proyecto de vida muy marcado, es algo muy trascendental para mí. La profesora Lina era mi directora de grupo en 10.°, se acercó y me dijo: "Ana, te necesito para un proyecto muy bonito, pero el otro año hablamos de eso". Después tuvimos una reunión y hablamos del tema y cuando terminó me di cuenta de que el proyecto tenía todo que ver con mi proyecto de vida y saber que mediante este podría ayudar a muchas personas y lograría que estas tuvieran la posibilidad de tener un apoyo socioemocional simplemente me inspiró a empezar lo antes posible.

2. Con la mayoría de las historias he tenido la oportunidad de tener un espejo de vida. Por ejemplo, Emilia es un proceso muy cercano a mí y así muchas otras historias, por lo general a la mayoría de los jóvenes les suceden o es muy probable que les sucedan cosas como las que contamos en las historias y saber esto me genera un choque de emociones, y un sabor como agridulce y emociones personales con el cariño que les tengo a las personas que están trabajando conmigo en este pódcast y la amistad que he creado con ellos.

3. Yo soy la publicista, me encargo de manejar las redes sociales, como lo son Facebook e Instagram. Yo soy la que hago la publicidad, los coming soon y demás. También me encargué del primer logo del pódcast y participo activamente en este.

Corresponsales:

María José Blandón Correa

Cindy Mariana Rodríguez

Esteban Valencia Henao