La Autónoma investiga para el servicio social: rector Carlos Eduardo Jaramillo

Carlos Eduardo Jaramillo es el primer rector de la Universidad Autónoma de Manizales que es egresado de la misma institución. Se graduó en Ingeniería en Sistemas. Su nombramiento se da por dos años que podrán ser renovados. Llega al caro en reemplazo de Gabriel Cadena, quien estuvo 10 años.

El nuevo rector estuvo al frente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y ahora en sus hombros se soportan las nuevas metas de la Universidad, que el próximo 20 de agosto cumple 40 años. Jaramillo habló con LA PATRIA de sus nuevos desafíos.

¿Cuáles son los retos en investigación?

La Universidad le ha venido apostando a la investigación. Por ello tenemos grupos escalafonados en Colciencias. El reto es llevarla al servicio de la sociedad para que las personas puedan vivir mejor y con mejores condiciones. Tenemos dos patentes y hay otros seis procesos (ver página 11). También trabajamos en jóvenes investigadores. Queremos que genere desarrollo, que sea de insumos para algo, que sea una comunicación permanente.

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura?

Fui estudiante, he visto cómo era la U. antes. En estos años se han creado nuevos espacios que incentivan el conocimiento. De acuerdo con el Plan Maestro y las necesidades institucionales podamos desarrollar espacios en el antiguo predio de Bavaria. A corto plazo se empezarán las demoliciones para tener un acceso por la Avenida Santander con el uso de ascensores, son 29 metros entre la Avenida y 9 metros de alto. También se construirá un edificio para el área de salud y simulaciones. También estamos remodelando la capilla, que estará lista en agosto.

¿Cuál es el impacto del programa Generación E?

No se puede ver Generación E desde las finanzas, sino desde la oportunidad para los estudiantes. Queremos aprender de ellos, pensar en posibilidades de alternativas de enseñanza diferentes, cada uno viene con sus costumbres diferentes. Hemos sido muy cuidadosos con los recursos del programa y están invertidos en la U. en nuevos espacios, en bienestar, en programas de acompañamiento. Nosotros construimos una universidad que funcione con uno o con otro programa. Hoy se graduarán los dos primeros beneficiados del programa Tecnología y Atención Prehospitalaria.

¿Cuáles son los retos financieros?

He tenido la fortuna de manejar los asuntos financieros en los últimos 14 años y conozco los detalles. El reto es tener los recursos necesarios para cumplir con la calidad. Tenemos una amplia cobertura de becas y apoyos para personas con historias de vida muy complejas. Manejar los recursos debe ser de enseñanzas a través de la transparencia y del uso adecuado de ellos, una inversión prudente en el marco de la ética.

¿Tiene en los planes renovar el comodato de la estación del tren?

Acabamos de renovar el comodato con la actual Alcaldía. Llevamos 40 años en ella. Hemos invertido muchos recursos en mantener la estación, esperamos que en tres años que se venza podamos seguir renovando. La estación es un ícono en el que nos hemos esforzado para que siga siendo orgullo de la ciudad.

¿Cómo recibe esta designación?

Es mi importante. Tengo el privilegio de ser el primer graduado en ser rector, seré el sexto. Es un orgullo, un reto y un compromiso. Queremos seguirle poniendo todo el empeño. Es una Universidad de todos y tenemos que trabajar para que sea muy grande.

¿Qué plan tiene en mente con la seguridad alrededor de la U.?

Necesitamos el acompañamiento de la Policía y de la sociedad. Siempre ha sido una preocupación en este entorno. Necesitamos presencia de la Policía. A veces encontramos una dificultad es que dependemos de dos CAI diferentes. Quiero hacer una solicitud muy formal a la Policía y no solo únicamente por estos tres casos de violación sexual en el sector, también son víctimas de hurtos.

Ser siempre el mismo

El rector, Carlos Eduardo Jaramillo, con sus hijos Juan Sebastián y Martín, y su esposa Inés Adriana Valencia.

¿Quién es el Carlos Eduardo jaramillo?

Soy un manizaleño, casado con una manizaleña abogada, que es secretaria general de Confa. Tengo dos hijos, uno que es estudiante universitario en la Autónoma y otro que empieza este año grado once en el colegio. He tenido tentaciones de irme de la ciudad y nunca han logrado hacerlo. Soy convencido de la ciudad. Desde muy joven he sido muy deportista, fui nadador, tenista, ciclista, futbolista, jugador de golf. Siempre he visto el deporte como un medio de aprendizaje, a través de él aprendemos a ganar, a perder, a planear y a tomar decisiones. Tengo dos hermanas, sobrinos, tengo a mi mamá y mi padre falleció hace 15 años.

¿Qué música le gusta?

No tengo un género preferido de música. Me gustan las canciones que se vuelven pegajozas y dinámicas. Hay que entender todo tipo de música.

¿Qué película recomienda?

He visto muchas películas y cada vez las veo diferente, pienso en los mensajes que deja y el empeño. Me gusta en Búsqueda de la felicidad, que muestra todo un entorno que muestra que cuando la gente le pone todo sus empeño es capaz de salir adelante. Debemos buscar espacios. No soy experto en arte, pero es importante que la gente escriba, pinte, producir cine, y piense diferente.

¿Qué libro está leyendo?

Estoy leyendo Equipos extremos, que habla cómo las empresas se han atrevido a hacer cosas distintas con la gente, cómo hacer que la gente se sienta feliz de trabajar con las organizaciones.

¿Cómo va a cambiar su vida?

Creo que habrá que enfrentar cosas diferentes. Me he entregado totalmente, pero tengo también claro que necesitamos espacios para compartir con la familia y con otras personas. Nada que uno no sea capaz de asumir. Siempre he tenido esta premisa: entre más logros se tenga, más humilde y sencillo debe ser. Ser designado como rector es un honor y no me hace distinto a ningún ciudadano. Trabajo siempre por ser el mismo.

Una palabra que lo defina

Tengo dos posiciones: el empeño y la perseverancia, me apasiono constructivamente en lo que hago. Lo otro es que soy muy crítico, siempre he pensando que la meta en la calidad no existe, que siempre habrá un paso más que alcanzar, no me conformo fácilmente con las cosas.

¿Cuál es su mejor viaje?

He conocido culturas maravillosas, de cada una aprendo y traigo ideas. Pero mi mejor viaje fue uno que hice con toda mi familia, mi mamá, mis hermanas, sobrinos. Nos permitió compartir muchos espacios. Fuimos a recorrer parques de diversión en Estados Unidos, los únicos niños no fueron mis hijos y sobrinos, sino nosotros.