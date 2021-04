A la alternancia le falta presupuesto, conclusiones de foro de LA PATRIA

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Cuando se habla de alternancia hay un punto en el que se coincide: el sistema educativo está pensado para ser cercano. Y es ahí que empieza a crecer más la desigualdad existente en Colombia. Este fue el comienzo del diálogo en el foro virtual del jueves de LA PATRIA, en el que se expresaron pensamientos de la pertinencia o no de tener alternancia.

Los invitados fueron Darío López, presidente del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal); María Elena Villabón, estudiante de grado octavo del colegio Santa Teresita (Chinchiná); Andrea Escobar, directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación, y Edison Zapata, representante de padres de familia del colegio Inem Baldomero Sanín Cano (Manizales).

Otros puntos son el rezago en calidad educativa, los problemas de infraestructura educativa y los pocos recursos para la implementación de los protocolos de bioseguridad. Lo confirmado con la alternancia es que el 19 de abril podrían volver a la alternancia los estudiantes de Caldas y en Manizales las 12 instituciones oficiales no han suspendido la modalidad y algunas privadas volvieron a la virtualidad.

Andrea Escobar

Directora Ejecutiva de Empresarios por la Educación

La matrícula en Caldas es de 149.498 estudiantes, 36.805 están en alternancia (cifras de antes de Semana Santa), es decir 24,6%. Estamos hablando que son 25 mil del sector público y 10 mil del privado. Hay que volver, pero si realmente se hace una conversación de lo que se necesita y cómo se necesita. Asegurar que los niños regresen no es tan sencillo, se debe flexibilizar un currículo, reorganizar el modelo de evaluación. Los directivos docentes y maestros se han puesto la 10, han hecho que los niños no se desconecten del sistema educativo. La potestad está en la institución educativa en su autonomía, pero ellas no pueden solas.

María Elena Villabón

Estudiante del colegio Santa Teresita (Chinchiná)

Estoy de acuerdo en que sí debemos volver a las aulas. Hay que hablar que muchos colegios no tienen los fondos para volver, ni con buena infraestructura, no tienen ni lo básico. No me imagino que tengan que sumar esos otros recursos. Quisiéramos que realmente se vieran reflejados los protocolos más que en el papel, en los salones. Además, debemos cambiar la metodología de la presencial a la virtual para seguir con los procesos y entenderlos de una mejor manera.

Darío López

Presidente del sindicato Educal

Hay que diferenciar entre los protocolos y los elementos de bioseguridad que establecen las resoluciones. Con los recursos que asignó el Ministerio de Educación a cada institución le tocarían $2 millones para la compra de elementos. Además, a los maestros no nos han dicho cómo va a operar la alternancia, cómo atendemos a los de alternancia y a los que están en casa. Hay instituciones que no tienen vigilantes ni una aseadora. No nos oponemos al regreso, pero sí a las garantías. Con los recursos garantizados volveremos a las instituciones educativas y que el Ministerio direccione cómo va a operar la modalidad.

Edwin Zapata

Representante de padres de familia del Inem

Si hablamos de los estudiantes el 100% quiere volver, pero si hablamos de los padres es el 50% porque buscan esa tranquilidad. En el Inem son 700 alumnos y 87 tienen capacidades diversas, a mi hija por ejemplo le hace falta hablar en señas con sus amigos, ir al colegio. A nosotros nos queda difícil decir sí a la alternancia porque no tenemos instalaciones para tener alternancia. Llegaremos al punto en que los estudiantes van a necesitar psicólogo, vemos la impotencia porque mi hija siempre se pregunta cuándo va a volver. Pero primero debemos darles mucha cultura para que respeten los protocolos.