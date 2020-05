Fiscalía investiga posibles almuerzos fantasmas

LA PATRIA | Manizales

La Fiscalía General de la Nación tiene los ojos puestos en posibles irregularidades en un contratado para alimentación escolar, celebrado por la anterior Administración municipal de Manizales y el contratista Unión Temporal Mundo Social. “Estamos adelantando actividades investigativas para corroborar estos hechos y llevar a los responsables ante los jueces”, dijo a LA PATRIA el fiscal, Francisco Barbosa.

Recordó que en un escrito anónimo se expusieron inconsistencias que se vendrían presentando, debido al mal manejo que le estarían dando los funcionarios del operador a los alimentos remanentes o sobrantes por inejecuciones, que al parecer son grandes cantidades.

Añadió: “Dichos remanentes no coincidirían con las cantidades reportadas en las remisiones de entrega de víveres que elabora el operador para la legalización de las raciones entregadas, documento que está establecido por el Ministerio de Educación, siendo requisito para el proceso de pago al contratista”.

Se debe recordar que desde el 2019, como lo ha publicado este diario, el concejal liberal Víctor Cortés y otras fuentes han reiterado sobre supuestas actuaciones ilegales.

La polémica cobró mayor vigencia este año, ya que Francisco Vallejo, hoy secretario de Educación de la ciudad, hasta el año pasado era el rector de la Normal de Manizales, institución involucrada en los señalamientos de Cortés.

Lo que dicen

Víctor Cortés, concejal liberal

Son dificultades serias, registradas el año anterior en siete instituciones, en donde el interventor triple AAA halló irregularidades con sus ingenieros de campo y las dio a conocer. Seis meses duraron cobrando 300 almuerzos, de febrero a julio, sin que se tuviera el uso de estudiantes. Cobraban 300 almuerzos de más sin entregarlos. Desde julio empezamos a hacer llamados. El entonces rector de la Normal, Francisco Vallejo, decide solicitar en agosto inmediatamente reducción de esos 300 almuerzos y quedan 550 desde septiembre. ¿Quiénes pagarán esos almuerzos pagados de más? Otra irregularidad es la cantidad de comida sin consumir. En una minuta llevaban datos de alimentos para el siguiente día, había carne que estaban descongelando, al siguiente día 14 kilos de carne no se entregaban porque el almuerzo era con pollo. Pero se registraban, se cobraban. Tendríamos más recursos y una mayor cobertura si esos almuerzos llegaran a quienes lo necesitan. No se entiende cómo nombran como secretario de Educación a un rector cuestionado y firme el contrato con el mismo operador, también cuestionado.

Francisco Vallejo, secretario de Educación y exrector de la Normal de Manizales

Las denuncias de Cortés son incorrectas. Se refirió solo a la Normal, no a las otras donde supuestamente hay hallazgos. Los rectores focalizan, el problema si la comida la devolvían es para el dueño de la empresa, ni siquiera de Secretaría de Educación. Acusa al secretario de Educación anterior, pero no veo un hecho fáctico que diga lo que pasó. En el 2020 estamos mejorando la contratación. No hay un solo oficio, de la Normal que creo que es igual a otros, en el que la coordinadora del PAE haya enviado a mí como rector en mi momento, que debe hacer una nueva focalización porque se están perdiendo almuerzos. Cortés lo saca es de cifras que muestro cuando baja y sube, de ahí supone que se estaban perdiendo almuerzos. Que muestre un documento que él haya sacado donde yo tenga una investigación como rector hasta el 31 de diciembre, o como secretario, siquiera una indagación preliminar. No hay. En septiembre vino la Contraloría General de la República e hizo una supervisión al PAE, no solo a la Normal sino a otros, miren el informe bien.

Adriana Murillo, representante legal de la Unión Temporal Mundo Social

Creo que el doctor Víctor está mal informado. Esa información no corresponde a la realidad. Manifestó que nos robamos $3 mil millones entre enero y agosto. En ese periodo teníamos que suministrar un millón 200 mil raciones, esas valieron $3 mil 684 millones. Si nos robamos $3 mil millones, quiere decir que de ese millón 200 mil raciones solo servimos 200 mil y no entregamos un millón que valen los $3 mil millones. Pregunto dónde estábamos todos, dónde estaba la supervisión, Contraloría, los padres que no se dieron cuenta que sus hijos estaban desnutridos. En cuanto a calidad duele que diga que era mala. Tenemos, por ejemplo, a Macpollo, número uno en el país, leche larga vida que cuesta $500 más. Si íbamos a robar, para qué vamos a dar calidad extra. Los proveedores saben que exigimos lo mejor.

Imputaciones en caso Andrés Bello

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que en los próximos días formularán imputación de cargos en contra de algunas de las personas involucradas en las falsificaciones utilizadas en el 2016 para entrar a la Universidad de Caldas.

Añadió: “Actualmente se tienen identificadas a 27 personas que habrían cometido esta irregularidad y se habrían presentado como candidatos con documentos falsos para acceder a los programas educativos”.

También expresó que durante las investigaciones se ha identificado al supuesto responsable de haber falsificado dichos documentos.