Firman el pacto por la convivencia escolar en el Colegio La Salle de Manizales

El Colegio San Juan Bautista de la Salle, de Manizales, se comprometió con la sana convivencia escolar con la firma el pasado 9 de junio del Pacto por La Convivencia Escolar, estrategia creada y liderada por la Policía Metropolitana, en cabeza del coronel Luis Fernando Arcos Álvarez.

Además, se acogieron otras entidades gubernamentales como la Alcaldía, la Secretaría de Educación,el Instituto de Bienestar Familiar, la Secretaría de Gobierno, Infancia y Adolescencia y la Fiscalía.

Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa

¿Qué se busca desde la Alcaldía con la estrategia de los pactos por la convivencia escolar y cuál es el primer paso para ello?

Colombia hoy está en un momento de unión después de mucho tiempo, todo el país se va a unir alrededor de un pacto y un plan para que todos sepamos cuál debe ser el camino; el nuestro y el de los colegios es que no haya matoneo; que no se frustren los sueños de los niños que quieren ser grandes y que juntos nos convirtamos en protectores, que convoquemos a los más fuertes para que protejan a los más débiles, y en equipo salgamos adelante, como la historia de valentina y yo, miren toda la fuerza que tiene ella dentro, y con esa fuerza me ha hecho fuerte en mis momentos de debilidad. Entonces no hay fuertes ni débiles, somos uno solo con un sueño en común: proteger la tierra.

¿Cuál es la ruta que propone la Alcaldía para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Estas charlas por la convivencia, este pacto por la convivencia es la manera en cómo estamos entrando en las instituciones educativas para mostrar que es una problemática nacional a la que todos debemos atender. Entonces, cuando se detecta un caso lo damos a conocer a todas las autoridades, a los profesores y a las directivas, y empezamos a orientar a los jóvenes para que se den cuenta que la violencia es un camino equivocado, por eso es muy importante que todos nos ayuden denunciando, que el colegio no se convierta en una rivalidad, sino que de manera pacífica le llevemos a los estudiantes un mensaje positivo, y motivarlos a que no cometan actos de agresión en contra de los otros compañeros y así empecemos a reducir estos índices, por eso quisimos nosotros mismos empoderarnos de esto y venir a contarles nuestra historia de vida.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia y cuantas más piensa vincular?

Esta es nuestra segunda charla, la Secretaria de Gobierno lleva 10 y vamos a llegar a todos los colegios de Manizales, queremos dejarle un mensaje a la sociedad, a personas como tú, que esa emoción que nosotros sentimos en el momento nos llevó a magnificar nuestros sueños y sacarlos adelante. Entonces nosotros estamos más felices que tú y que todos de estar acá contándoles nuestro camino.

¿Quiénes asisten a la presentación y firma de la propuesta del Pacto por la Convivencia Escolar?

En todos los colegios asisten los profesores, estudiantes y directivos para hacer un compromiso de que vamos a derrotar juntos el matoneo.

¿Cómo percibe nuestra Institución San Juan Bautista de La Sallé?

Es una maravilla, un colegio tan hermoso. Estamos muy contentos, se siente el poder de Dios aquí, que bueno que ustedes tengan la oportunidad de estudiar en un colegio como este, y seguramente ustedes van a tener mucho éxito si sacan sus sueños adelante

Valentina Acevedo Cruz, primera dama de Manizales

¿De este proceso de convivencia escolar cómo nos puede colaborar desde su opinión la primera dama?

Claro que sí, por eso el día de hoy vinimos a contar nuestra historia, por que siento que al llegar a la Alcaldía tenía un gran propósito y era devolver todo lo que el colegio hizo por mí y para mi vida, y decirle a las niñas y a los niños todo lo que vivimos y todo lo que nos hizo fuertes para poder llegar a un cargo tan importante que es la Alcaldía de Manizales. Todas esas dificultades que vivimos cuando éramos pequeños y que supimos convertirlas en fortaleza y que esos miedos normalmente tenemos que vivirlos, Dios nos hace pasar por momentos difíciles pero para que los convirtamos en fortalezas, para ser más fuertes y poder cumplir nuestros sueños.

Guillermo Andrés Cortés Morales, Secretaría de Gobierno - Programa Pégate al Parche Alcaldía de Manizales

¿Qué busca la Secretaría de Gobierno con la estrategia de los pactos por la convivencia escolar y cuál es el primer paso?

Lo que se busca desde la Secretaría de Gobierno es mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana que es el fuerte de la Secretaría, pero también en los entornos escolares debido a las problemáticas que se han presentado en nuestro municipio a través del programa 'Pégate al parche pégate a tus sueños' se realizan intervenciones en diferentes instituciones educativas con el objetivo de mejorar la convivencia”.

¿Cuál es la ruta que propone la Secretaría de Gobierno para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Una de las rutas que tenemos programadas es Pégate al parche y pégate a tus sueños, donde se realizan intervenciones con un equipo psicosocial con psicólogos y profesionales en desarrollo familiar; es hacer el tipo de intervenciones grupales, de estas sale un resultado de un trabajo donde se manifiestan problemáticas de jóvenes y su entorno familiar, allí se involucra también a Bienestar Familiar.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia y cuantas más piensan vincular?

La idea de vincular es hacerles el recorrido a todos los colegios de nuestro municipio con el programa Pégate a tus sueños y pégate al parche. Este es un programa que ya viene desde más o menos 10 años atrás y yo fui creador del programa que trabaja con todos los jóvenes de la ciudad que no están escolarizados, los que son llamados combos o pandillas, que ya son desertores de su vida estudiantil y fueron a parar a estos grupos, pero de igual manera también son parte de la vivencia y de una experiencia la cual puede ayudar a los chicos que están cursando el colegio para que no deserten.

Julián Franco profesional de mejoramiento Unidad de Calidad de la Secretaría de Educación de Manizales

¿Qué se busca desde la Secretaría de Educación con la estrategia de los pactos de la sana convivencia escolar?

El propósito general de los pactos de convivencia escolar es fomentar competencias socioemocionales que ayuden a los estudiantes y que también sean transmitidos a sus padres, acerca de competencias como el respeto la tolerancia, la igualdad, y que esas competencias nos generen nuevas condiciones de ver a nuestro semejante, y ese ver a nuestros semejantes es que lo podamos entender desde su diferencia y que nosotros podamos convivir con él sin necesidad de afectaciones ni físicas ni verbales, que llevan a condiciones como la deserción, bajo rendimiento, o no querer simplemente asistir a los colegios.

¿Cuál es la ruta que propone la Secretaría de Educación para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Las rutas que se deben asumir, se llevan desde la Ley 1620 del 2013, que ellos hablan de situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 y situaciones tipo 3

Situaciones tipo uno, son situaciones que son inmediatas y que solucionan de forma pacífica, dentro del aula de clase, o en un descanso con un simple llamado de atención una observación que se le hace al infractor y que no pasa de más, las situaciones tipo 2 y tipo 3 requieren aplicar rutas o activar las rutas de atención integral. Las diferencias entre las situaciones tipo 2 y las 3, es que la tipo dos no requiere atención médica inmediata y puede ser asumida por la institución educativa en cuanto violencia escolar, y las situaciones tipo 3 requieren atención médica inmediata y deben de ser asumidas por la entidades fiscales correspondientes, en este caso Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, y Fiscalía de ser necesario.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia y a cuántas más piensan vincular?

Esta estrategia que ha sido algo fabuloso, que nos ha dado buenos resultados y que ha tenido buena acogida, es una iniciativa propuesta desde la Policía Metropolitana, acompañamiento de Personería, Fiscalía, ICBF, Secretaria de Gobierno y Secretaría de Educación. Pudimos vincular por disponibilidad de tiempo a 15 instituciones, esperamos para el segundo semestre escolar poder cubrir el resto de instituciones.

Alexa Jhoana Corrales Rodríguez, coordinadora Programa Futuro Colombia, de la Fiscalía

¿Qué se busca desde la Fiscalía con la estrategia de los pactos por la convivencia escolar y cuál es el primer paso?

Lo que se busca desde el programa de prevención social del delito de la Fiscalía nominado 'Futuro Colombia', digamos que a través de una articulación interinstitucional con otras entidades podamos promover una sana convivencia y podamos también apostarle a la prevención del delito en los entornos educativos y en los entornos sociales educativos”.

¿Cuál es la ruta que propone la Fiscalía para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Dentro de la ruta de atención tenemos que tener en cuenta la Ley 1620, en dónde están los tres tipos de situaciones que son la situación 1, 2 y 3 la situación tipo 1 son esos conflictos que son manejados de manera inadecuada en las aulas de clase y que es competencia de los docentes del aula y ya ellos intervienen en estos procesos. Situaciones de tipo 2 son aquellas que han venido aumentando algún tipo de violencia y esto ya va para el comité de convivencia de la institución educativa, ellos ya empezarán a generar unas intervenciones de manera oportuna, y en tipo 3 ya son esas situaciones que son investigadas; pueden ser delitos sexuales, lesiones personales o situaciones que se marcan en el código penal y pasan a un proceso de derechos con Bienestar Familiar, pero también todo el componente de infancia y adolescencia por ser menores de edad.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia y cuántas más piensan vincular?

La Fiscalía lo que hace es que prioriza unas instituciones educativas, esto sale de un análisis que sale de cómo está la dinámica del delito en el departamento en este caso pues en Manizales; a partir de allí focalizamos unas instituciones educativas acompañados de Secretaría de Educación y con ellos estamos durante todo el año acompañando en procesos de prevención del delito y atendemos las solicitudes por demanda.

Las solicitudes que nos hacen otras instituciones educativas para acompañarlos en unos temas puntuales, digamos un límite que tengamos no lo tenemos nosotros acudimos atendiendo las necesidades institucionales y durante este año tenemos una institución educativa priorizada que es Santo Domingo Sabio que queda en el barrio Paraíso de la comuna La Fuente.

Lina Grajales López, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

¿Qué se busca desde el Bienestar Familiar con la estrategia de los pactos por la convivencia escolar y cuál es el primer paso?

Bienestar Familiar se encarga del bienestar de los niños niñas y adolescentes y sus familias, dónde se busca que los niños tengan todos sus derechos garantizados; frente a la convivencia escolar se busca que no solamente sean artífices de su propio desarrollo si no vincular activamente a la familia como parte principal y fundamental de nosotros los seres humanos; pero independiente de eso fundamental también en las instituciones educativas y aquí hablamos de la corresponsabilidad entonces esto no es solamente la familia y la institución educativa; sino también todos los entes que en este momento participamos por este pacto por la convivencia; entonces esto es lo que buscamos la garantía de los derechos y buscar que todas la dificultades y problemáticas se puedan solucionar a través del diálogo.

¿Cuál es la ruta que propone el ICBF para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Poder articular el primer momento es, como cuáles son las gestiones, entonces todo el comité de convivencia que hay a nivel institucional y ya cuando las dificultades o todas las problemáticas son muy difíciles o no se cumplen los compromisos no sólo con el estudiante sino con la familia y en casos particulares si deben hacer el reporte a Bienestar Familiar cuando ya hay vulneración o amenaza frente a los derechos fundamentales del niño o niña y adolescente”.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia y cuántas más piensan vincular?

Bienestar Familiar es la institución que cuando las problemáticas no se pueden solucionar en las instituciones educativas, nosotros hacemos un programa de promoción y prevención frente a todas las rutas de atención y prevención respecto a las situaciones que se están presentando a nivel de convivencia como el bullying y el matoneo no solamente el físico, sino que también el que se está dando por las redes sociales, entonces empezar a generar esa conciencia; es decir pensar que lo que hago se me devuelve. Cuándo Bienestar actúa es cuando ya las problemáticas no se pudieron arreglar.

Teniente coronel Harold Melo Morán, Policía Metropolitana de la ciudad de Manizales ( Vocero de la policía)

¿Cómo surgió la idea de empezar a hacer los pactos de convivencia en las instituciones educativas de Manizales y cuál es la estrategia para lograr cada paso?

Esta idea surge teniendo en cuenta que tanto en medios de comunicación como en redes sociales se estaba presentando un tipo de violencia escolar a nivel nacional debido a esto, pues la policía metropolitana de Manizales tomamos una iniciativa con el grupo de infancia y adolescencia y demás autoridades de querer impactar y evitar que esto se presente en la ciudad de Manizales, lo que se pretende al realizar esta actividad precisamente es que se articulen los esfuerzos de la autoridad política administrativa y a otras autoridades de control, la institucionalidad en este caso la Policía Nacional y vincular también particularmente a este trabajo el personal de docentes y estudiantes de los sectores educativos precisamente para que esta actividad de la firma del pacto en contra de la violencia escolar ayude a que no se siga presentando o no se presente en lo más mínimo en los estudiantes de la ciudad de Manizales.

Segundo paso

El segundo paso que realizamos por parte del grupo de protección de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Manizales va anclado al despegue del programa abre tus ojos qué es el programa bandera de la Policía de Infancia y Adolescencia en el cual vamos a realizar salidas y campañas de prevención qué nos ayude a mitigar todos estos factores de riesgo que van en contra de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el tema de la violencia escolar.

¿Cuál es la ruta que propone la Policía para atender los casos de violencia escolar y mejorar la convivencia?

Continuando Pues con las con los interrogantes en cuanto a la ruta de atención con niñas niños y adolescentes en situación de violencia escolar que se tiene que estar contemplada en la ley 1620 del 2013 que es la ley de convivencia escolar ley 1620 encontramos todo lo que tiene que ver los casos tipo 1 tipo 2 y tipo 3 en los casos tipo uno como ese conocimiento la institución educativa tipo uno tipo dos, pues son casos que se manejan desde la interior de la institución educativa cuando ya llegamos a un caso tipo 3 donde se considera que es una situación de violencia escolar que se puede configurar en un delito o que se puede configurar en una vulneración contra la integridad sexual de niños niñas adolescentes pues ahí es donde nosotros como Policía Nacional actuamos con todo lo que tiene que ver con la parte investigativa y los entes también del Sistema Nacional de Bienestar Familiar Esa es la ruta que ya está estipulada en esta Ley”.

¿Cuántas instituciones educativas se han vinculado a esta estrategia, y que característica tiene en cuenta para emplear la estrategia?

En este momento ya hemos realizado estás intervenciones o estos acompañamientos a en cinco centros educativos, en lo que llevamos a este momento pero queremos o si nos permitimos lograr una meta que es impactar todos los centros educativos existentes en Manizales, así también una vez logremos impactar estos centros educativos también queremos impactar la ruralidad los colegio rurales, las escuelas en los otros municipios con respecto a esta misma campaña, esta campaña que es lo que requiere una vez se logre impactar esta es población de estudiantes de cada uno de los colegios, es que esta firma de los pactos se de en varias instituciones educativas de Manizales, la queremos organizar bajo un lema y que se llama Se aprende más fácil cuando nos respetamos todos, y es la interlocución de que todos los estudiantes de otros centros educativos se respeten igualmente esta convivencia entre otros estudiantes y otros centros educativos igualmente se tenga esa armonía en la que se vaya a los centros educativos a aprender a fortalecer los conocimientos que se han dado básicos en la casa y que así no se presenten estas situaciones de violencia afuera de las instituciones.

Pbro Javier González García,

Rector de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle

¿Cómo le pareció la actividad realizada desde las entidades, legislativas y judiciales de Manizales con la firma de pactos de convivencia escolar?

Me pareció una iniciativa muy interesante porque realmente todos necesitamos trabajar por toda la paz , por toda la convivencia y que ellos se vayan desplazando por toda la instituciones educativas y que vayamos tomando mayor conciencia de vivir en el bien común, de trabajar todos desde nuestro punto de vista para hacer la vida más feliz y con mejor convivencia nuestros entornos escolares.

¿Cuál es el paso a seguir desde la institución por la firma del pacto de convivencia escolar?

El paso a seguir es tener más mayor conciencia de lazos de la sociedad y de la convivencia de pensar en el bien común y pensar en el bienestar de las demás personas, cómo lo haremos con una estrategia de pasar por la emisora del colegio avisos con frecuencia para la convivencia, pasar por los salones y aprovechar toda oportunidad de reunión de profesores, padres de familia y estudiantes para motivar todo lo relacionado con la convivencia y el pacto por la convivencia escolar.

Angélica Padilla Buriticá, Practicante de Trabajo Social

¿Desde el equipo de psicorientación que se ha hecho para promover la sana convivencia escolar en La Salle y qué estrategias proponen a partir de la firma del pacto por la convivencia?

Para la sana convivencia desde el área de orientación escolar se está trabajando de la mano de la Ley 1620 de 2013 para reconocer la tipificación del acoso escolar y cómo se encuentra categorizado, las estrategias utilizadas han sido a nivel individual y grupal y en general con toda la comunidad lasallista (estudiantes, docentes, padres de familia, acudientes, cuidadores y administrativos) trabajando prevención del acoso escolar, ley 1620 del 2013 (convivencia escolar), clima escolar, respeto por el otro, comunicación asertiva, rutas de atención, reconocimiento del otro.

Finalmente estas acciones que se realizan desde el área de orientación psicosocial buscan que la institución sea un entorno protector para niños, niñas y adolescentes, en el marco de la garantía de los derechos”.

