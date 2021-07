Fecode reafirma volver a las aulas

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Docentes sindicalizados de Colombia dijeron sí a la presencialidad en un acto para reafirmar que siempre han tenido voluntad para regresar a las aulas presenciales, pero bajo otras circunstancias.

En una circular de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) lo denominaron acuerdo parcial que contempla su disposición de volver y de expresar que no todos los requerimientos y exigencias para el retorno gradual y seguro a la presencialidad fueron cumplidos.

Darío López, presidente del sindicato Educal (filial de Fecode), indica que en Caldas también están de acuerdo con el regreso a clases pero no con chantajes, como lo denomina: “Nos quieren obligar bajo la figura de la amenaza aún sabiendo ellos mismos que las condiciones de la bioseguridad no están dadas. Uno no entiendo cómo un secretario se atreve a violar las normas de la Resolución 777”.

Se refiere a que esta resolución habla de la reactivación con el criterio de vacunación con un porcentaje alto de inmunización a docentes, también indica la restricción de eventos públicos y privados superior a 50 personas en ciudades con ocupación de camas UCI por encima del 85%, según López. En Manizales según el reporte de camas UCI del pasado martes la ocupación de estas llega al 89,99%.

“El Gobierno tampoco ha asignado los recursos que de los $400 mil millones, con esfuerzo han girado $307 mil millones. Por otra parte, no se han dotado las instituciones con elementos de bioseguridad y le van a descargar esa responsabilidad a los fondos de servicios educativos de los colegios”, expresa López.

Fecode sobre esto pregunta: “¿Se han hecho las adecuaciones pertinentes en materia de servicios públicos, plantas de personal administrativo, servicios generales, salud y garantizados todos los elementos e insumos de bioseguridad?”. Pese a este anuncio esperado, el Ministerio de Educación aún no se pronuncia al respecto.

Ayer Darío López recorría el occidente de Caldas haciendo veeduría a las instituciones educativas que tienen presencialidad y pone un ejemplo de lo que significan sus palabras: “En la escuela de Las Margaritas, sector El Palo, está totalmente enrastrojado y los padres están amontonados en la entrada con sus hijos y hay aulas con 20 estudiantes. Hay improvisación que le compete al Gobierno nacional y le interesa muy poco la calidad educativa porque no ha dado orientaciones educativos”.

Aprueban la decisión

Una docente de un colegio oficial de Manizales da su opinión sobre esta decisión de Fecode. Asegura que tienen razón en exigir el retorno seguro a las instituciones educativas.

“La Directiva 5 del Ministerio de Educación nos pone unas condiciones para que los docentes retornemos con docentes vacunados y no vacunados. Fecode hace ese acuerdo parcial en el que dice que docentes que no estén vacunados no pueden volver y eso está muy bien”, expresa la docente.

Expone también los problemas en infraestructura que no tiene espacios amplios ni ventilación. “Esta bien que el sindicato diga que no quiere volver. En ningún momento hemos dicho que no queremos volver, está bien que el sindicato exija por el retorno seguro con garantías de no contagio o de reacción frente a este”.

Vacunación

Darío López asegura que el 60% de los docentes de Caldas no han recibido la segunda dosis de vacunación, aclarando que hay algunos maestros que se han negado a ser vacunados.

Los ministros de Educación y Salud aseguraron que a pesar de que las vacunas están disponibles hace ocho semanas, 63.943 maestros del país aún no han recibido el biológico. Es decir que de las 412 mil 586 primeras dosis disponibles para docentes, solamente se han aplicado 348 mil. Falta un 30% del total de maestros en Colombia.

Destacado

Educal pide al Gobierno nacional hacer claridad sobre la calidad educativa y los espacios presenciales de ingesta de alimentos de los estudiantes.

Presencialidad

*En Manizales

38 colegios oficiales con autorización de protocolos, plan y demás, y 9 más adecuados a la Resolución 777. Hay 6 que no han podido iniciar por asuntos de infraestructura o por contagios. Hay 64 instituciones privadas con autorización, incluye a CLEI, jardines y regulares y 9 en proceso de inicio.

*En Caldas

El 80% de los establecimientos educativos está en presencialidad con las condiciones de bioseguridad, según la Secretaría de Educación. Apoyan para culminar el proceso con las instituciones y lograr que todas puedan regresar a la presencialidad. En total son 165 colegios con 1.024 sedes.