Esperan que les escuchen los reclamos en el Inem

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En el mundo de Edison Zapata las personas se dividen en oyentes y no oyentes, y no oír lo describe así: “Es como si usted no sabe inglés y se va a una conferencia en la que solo hablan en inglés, ¿usted cómo se va a sentir?”

Esa pregunta se la hace su hija, de 13 años, que es sorda y lleva desde el 25 de enero teniendo clases virtuales con maestros que no hablan el lenguaje de señas en el colegio Inem Baldomero Sanín Cano, de Manizales. Desde grado transición asiste a las aulas multigraduales que tienen estudiantes con dificultades sensoriales, intelectuales, afectivas y psíquicas.

Dice que la mejor experiencia para su hija apareció en el Inem, pues antes intentó en un aula regular con 35 estudiantes oyentes en donde ella padeció no entender ni comunicarse.

“Gracias a las aulas multigraduales ya hubo personas que se graduaron bien el año pasado. Esperamos que nos digan que se va a solucionar. Después de que haya un intérprete es más fácil porque todo lo van a entender con esa persona de apoyo”.

Su compromiso es también por los demás niños que representa a través de la Presidencia de Padres de Familia, en la que reclaman porque el colegio tiene más del 20% de estudiantes con discapacidad en un aula: “Nos dijeron que hacíamos era exclusión, y no inclusión y no sé si es que tengo un mal manejo de las palabras. Para mí inclusión no es un aula con el 80% de estudiantes con discapacidades y el resto son niños oyentes, no sé qué tipo de inclusión es esa, sufren los niños y es difícil para el maestro”.

Contratan a intérpretes

Hace un año estudia con su hija: “Mi hija es una berraca para las clases virtuales con la ventaja de que teníamos el intérprete el año pasado, el docente e intérprete permitieron que ella aprendiera. Sin el intérprete es como un profesor sin voz”.

En cada clase de este año está Edison acompañando el proceso, porque ante el profesor que habla y habla verbalmente, su hija expresa: “Papá, no entiendo”, y Edison traduce los contenidos para ella. Asegura que algunos padres han retirado a sus hijos del colegio por la ausencia de intérpretes.

“El secretario de Educación, Francisco Vallejo, nos dijo ayer (lunes) que iba a analizar la situación. La idea es que los grupos queden de máximo 21 alumnos y así es más fácil para que aprendan en virtualidad y los docentes estén más tranquilos”.

Sulay Rocío Echeverry, fonoaudióloga y profesional en inclusión de la Secretaría de Educación de Manizales, afirma que ajustan los contratos de los intérpretes: “Hay estudiantes sordos en todos los grados del colegio y para primaria estamos contratando un modelo lingüístico, entre hoy (ayer) y mañana (hoy) firman el contrato. En este tiempo es más difícil por la virtualidad, estamos interesados en que los estudiantes tengan el acompañamiento”.

Expresó que el retraso de los intérpretes se debe a los trámites en la asignación de presupuestos. Los tres profesionales contratados son de la Asociación de Intérpretes de Caldas (Asorcal) que acompañan los procesos. También estarán en la jornada sabatina del colegio La Sultana.

Menos maestros y alumnos

La rectora del Inem, Ibeth Julieta Moncada, asegura que la matrícula escolar disminuyó y por eso tuvo que entregar maestros para disposición de la Secretaría de Educación de Manizales.

“Si el estudio de planta dice que no tengo asignación académica para tantos docentes, debo entregarlos al ente territorial. Fueron cinco maestros, no somos la única institución”. El año pasado, según la rectora, la matrícula cerró en 739, este año comenzaron con 618.

Agrega que los estudiantes sordos son acompañados por una docente de apoyo que maneja lenguaje de señas mientras llegan los intérpretes.

“Los niños dicen que los profesores no los quieren porque no los entiende. Sienten que no son importantes para ellos”. Edison Zapata.