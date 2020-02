"Escuela es todo lo que hay bajo el sol": dice la manizaleña Alexandra Peláez, secretaria de Educación de Antioquia

Óscar Veiman Mejía y Laura Sánchez

LA PATRIA | Manizales

La manizaleña Alexandra Peláez escala y escala. Fue secretaria de Educación y vicealcaldesa de este tema en la Alcaldía de Medellín, además directora de Fomento a la Calidad Educativa de Antioquia. Ahora es la secretaria de Educación de ese departamento.

Comenta: "Escuela es todo lo que hay bajo el sol, sobre ese paradigma trabajamos desde la Alcaldía de Medellín y todos los sitios de ciudad fueron tomados como lugares del aprendizaje, todo hace parte del ecosistema".

Se refiere a los retos que exige la capital antioqueña, con reconocimientos como Ciudad del Aprendizaje de la Unesco. "Debemos entender que somos un sistema y que todos los actores son claves en el desarrollo de la política del sector".

¿Cómo llegó al sector de educación?

En el 2005 me gradué de la maestría en Gestión y Políticas Públicas. Estando en Chile envié la hoja de vida a las alcaldías y gobernaciones, puse el currículo a disposición. Recibí una llamada de la secretaria de Educación de Antioquia, Claudia Patricia Restrepo, me entrevistó por teléfono y me vincularon como directora de Fomento a la educación con calidad. En el 2005 conocí al departamento, conocí la realidad a primera mano. Mi primera licitación fueron videos institucionales y banderas para todos los colegios. Contribuí al diseño del programa de primera infancia. Era la primera vez que se trabajaba con esos temas. Pasé al concurso de docentes de la Universidad de Antioquia y me fui como docente. En la Administración de Aníbal Gaviria, como alcalde, conoció mi gestión en la Gobernación. Me llamó para que fuera subsecretaria de Planeación, luego subsecretaria de calidad, secretaria de Educación y vicealcaldesa de cultura, participación y deporte.

¿Cómo ha aplicado en sus puestos educativos su perfil de economista empresarial y magíster en Gestión y Políticas Públicas?

Los asuntos disciplinares de la economía han permitido que haga parte de los gobiernos como el de Aníbal Gaviria y de Alonso Salazar. Son saberes disciplinares desde el pregrado y la maestría, por esa gestión y presupuesto enfocados a resultados.

Resaltados

¿Cuáles fueron sus mayores logros en la Alcaldía de Medellín?

Construcción conceptual y física del Centro de Innovación de Maestros. Nace como una política de bienestar de los maestros de Medellín y luego se convirtió en una política pública para mejorar en metodología y didáctica de los docentes. Creemos que es un gran legado y que será un ejercicio que el Ministerio de Educación quiere replicar. Otros fueron las Ciudadelas Universitarias que esperamos se entreguen en los próximos dos años, fue demoler la cárcel del Buen Pastor para construir una universidad, fue un hito. Otro fue Sapiencia, Agencia de Educación Superior, becas condonables, financiación de EPM.

¿Cuáles son sus principales retos en la Secretaría de Educación de Antioquia?

El reto es que lleguemos con un modelo de educación rural exitoso a todos los rincones. Estamos tratando de hablar de tránsitos exitosos y trayectorias completas en el sistema. Sin embargo, esos asuntos deben estar mediados por la individualidad, el sentido y el propósito de la educación en cada comunidad y los contextos.

Crucial

¿Cuál considera como la clave para mantener armonía con los docentes, con el sindicato?

Una comunicación abierta, usualmente las reuniones con los sindicatos en el sector oficial son mediadas por un protocolo. En Medellín lo hicimos de manera distinta y lo vamos a implementar también en Antioquia, es una mesa de conversación permanente, hay algunos asuntos sindicales que no se solucionan a nivel municipal y departamental si no que deben ir al Ministerio de Educación, pero eso no significa que podamos compartir las expectativas, las experiencias y las dificultades que tiene el sector. Hay cosas que se van solucionando en el camino y hay otras para las cuales no se encuentran soluciones, pero de todas maneras ese espacio de conversación, que es más como de conversación y construcción conjunta ha sido la clave para mantener una relación muy armónica.

Perfil

¿Qué es eso de gerencia educativa?

Hemos tenido y mantenido en las administraciones un programa de gerencia educativa, en el que están los jefes de núcleo, los directores, los sindicatos, no solamente reciben formación para mejorar ese perfil directivo, sino que también permite que tengamos espacio para tramitar las diferencias en unos espacios adecuados para ello.

¿Cuál es la impronta del maestro de Medellín que deja huella en los estudiantes?

Es un asunto del ser, y no solo en los colegios sino a lo largo de la vida. Realmente es una formación para la vida, formación en ciudadanía, en valores, más allá de las matemáticas, del lenguaje, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales hay unas cosas mediadas por el afecto, por el entendimiento por el acompañamiento, la escucha asertiva, esa fue una gran apuesta en Medellín, la formación del ser del maestro y la resignificación de la labor del maestro y es una de las cosas que extenderemos en Antioquia.

Hay preocupación por los resultados de Colombia en las pruebas Pisa, sobre todo en comprensión de lectura, ¿Qué hacer?

Habría mucho por decir, pero sobre todo con respecto a la lectura, creemos que la rutina, el hábito y la disciplina para la lectura vienen desde el hogar. Implementaremos un programa de lectura familiar porque creemos que si nuestros niños y niñas no ven leer a sus padres, hermanos y eso no es un hábito en el hogar, muy difícilmente van a lograr en el colegio establecer un vínculo con la lectura, lo harán más por cumplir un requisito y creemos que además es una competencia para la vida, no solamente un asunto de la escuela.

¿Cuáles son sus retos en la Gobernación de Antioquia?

Atender la infancia de manera integral. Hoy los programas no están articulados, falta definitivamente mucha comunicación con los actores que llegan al territorio con diferentes modalidades de atención, oferta, información para las familias, como segundo tema la cualificación de los docentes para nosotros el programa Maestros y maestras para la vida será fundamental, revindicar la labor del docente y mirar con ellos cómo podemos mejorar la política pública de formación. Garantizar un tránsito exitoso en cada uno de los niveles es decir de esos niños de primaria infancia a la educación regular a ese primero de primaria, garantizar el tránsito exitoso de primaria a secundaria y lograr garantizar un tránsito exitoso de la educación secundaria a la superior. Lograr fortalecer los sistemas de información de manera que podamos verificar las trayectorias completas de nuestros estudiantes. Levantar y realizar los estudios de investigación pertinente que la información sirva para la toma de decisiones efectiva. Hoy vemos unos sistemas de información bastante débiles. Fortalecer el proceso de matrícula en las instituciones educativas. Mejorar la vigilancia y supervisión a la cobertura contratada, de manera que en los territorios tanto la matrícula como la oficial como la cobertura obedezcan aun eficiente ejercicio de planeación.

¿Cuales son otros desafíos?

Atender a las comunidades con ese enfoque diferencial y poblacional a nuestras poblaciones indígenas, afro y excombatientes. Como reto lograr incorporar los proyectos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDET), tenemos 22 municipios PDET en Antioquia en el Plan de Desarrollo y lograr que las comunidades vean la materialización de esos proyectos.

Que la Corporación de Educación Superior de Antioquia finalmente articule a las instituciones de educación superior para que la política sea una sola. Y podamos hacer sinergias entre las instituciones de educación superior adscritas al departamento. La administración anterior creó una universidad digital, creemos que tiene un potencial muy grande, pero también algunas restricciones de ley que hay que subsanar y poder llegar con a a los subregiones en lo virtual, pero tenemos un desafío inmenso que es la conexión, hoy nuestras instituciones no están conectadas a internet con la velocidad y la calidad que necesitamos. Del total de las sedes, tenemos más de 3.500, solamente hay 270 con internet.

Y nuestra gran apuesta, finalmente, es que llegue educación rural a todos los rincones de Antioquia. Este viernes firmaremos como parte de la Alianza Era en el departamento y creemos que será un buen instrumento para que el Estado llegue a las subregiones más olvidadas.

¿Qué significa pasar de ser secretaria de Educación de Medellín a ser la secretaria de Educación de Antioquia?

Implica grandes desafíos precisamente en entender esa diversidad, esa interculturabilidad, entender las necesidades que las comunidades tienen en sus territorios, entender que la educación no es una sola y llega de una sola manera, sino que cada una de nuestras poblaciones debe ser atendida en el contexto. Esperamos, finalmente, que logremos en Antioquia llegar a todos los lugares con educación de calidad. Incluso a ese rural disperso en el que necesitamos hacer más presencia y acompañar de manera decidida a las escuelas monodocentes que son la mayoría en el departamento.

¿Cuál considera como gran avance en la educación colombiana?

Mirando indicadores hemos avanzado en cobertura, en asuntos de deserción, de analfabetismo, pero también en algo que es menos tangibles que es concebir el proceso educativo no solo como un asunto memorístico y no solo de conceptos y saberes disciplinares sino que ya en las políticas públicas se evidencian asuntos de diversidad, inclusión, de atención a nuevas poblaciones, de saberes sociales, de aprender a convivir en el territorio, de asuntos de mediación escolar. En se sentido la educación colombiana ha abierto nuevos caminos para transitar con las poblaciones y para revisar con los diferentes departamentos nuevas maneras de explorar el sistema educativo.

¿Cuál es el gran reto del país en enseñanza?

Es saber para qué estamos formando a los estudiantes colombianos. No es solo un asunto de alfabetización, de saber escribir, leer y adquirir unos conocimientos científicos cuando el niño sale de once. El gran desafío es saber para qué los estamos formando, creo que esa conversación todavía en el país no se ha hecho.

Algunos datos

* Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación Departamental, es Economista Empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales (UNAM) y Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

* También se ha desempeñado como jefe de Planeación en Comfamiliar Camacol, asistente de Gerencia en el diario LA PATRIA.