En el SENA Caldas hay 1.065 cupos para el primer trimestre del 2022

LA PATRIA | Manizales*

El SENA tiene abiertas sus inscripciones para el primer trimestre de 2022. Para Caldas la Entidad cuenta con 1.065 cupos, de los cuales 560 son para carreras tecnológicas, 385 para técnicos, 90 para auxiliares y 30 para operarios.

La oferta estará disponible en Manizales, Villamaría, Chinchiná, Anserma, La Dorada, Samaná, Puerto Boyacá (Boyacá) y Honda (Tolima), estos dos últimos municipios atendidos por la Regional Caldas por su proximidad limítrofe. Las inscripciones están abiertas hasta el 24 de noviembre.

“Los cinco Centros de Formación que integran el SENA Caldas estarán ofertando programas relacionados con el sector comercio, servicios, industrial, agropecuario y agroempresarial, lo que hace que tengamos una oferta educativa muy variada y de calidad”, destacó Luis Alejandro Trejos Ruiz, director del SENA Caldas.

Las personas interesadas se pueden inscribir a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co. Para mayor información también se pueden comunicar a la línea gratuita nacional 018000910270 o llamar a la línea de Servicio al Ciudadano en Manizales 8931720 Extensión 62056.

“Recuerden que todos los servicios del SENA son gratuitos y pueden postularse colombianos, extranjeros y venezolanos con permisos de estudio”, puntualizó Trejos Ruiz.

Tecnólogos disponibles en Manizales

* Implementación de Infraestructura de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Código SNIES 110054) en horario de 12:00 m. a 6:00 p.m.; Mantenimiento de Equipo Biomédico (Código SNIES 91193) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Gestión de la Producción Industrial (Código SNIES 108113) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Automatización de Sistemas Mecatrónicos (Código SNIES 110390) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Implementación de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (Código SNIES 110305) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Producción de Componentes Mecánicos con CNC (Código SNIES 110444) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Desarrollo de Sistemas Electrónicos Industriales (Código SNIES 110055) en horario de 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Gestión Contable y de Información Financiera (Código SNIES 109838) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Gestión Documental (Código SNIES 109617) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Gestión de Talento Humano (Código SNIES 107340) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Gestión Administrativa (Código SNIES 107782) en horario de1:00 p.m. a 7:00 p.m.; Gestión de Mercados (Código SNIES 107756) en horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.; Gestión de Establecimientos de Alimentos y Bebidas (Código SNIES 104805) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Química Aplicada a la Industria (Código SNIES 90696) con horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.; Control de Calidad en la Industria de Alimentos (Código SNIES 110025) con horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.; Alistamiento de Laboratorios en Microbiología y Biotecnología con horario de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.; Construcción en Edificaciones (Código SNIES 109654) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Dibujo y Modelado Arquitectónico y de Ingeniería (Código SNIES 109866) en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; Electricidad Industrial (Código SNIES 108805) en horario de 7:00 a.m. 1:00 p.m.

Técnicos disponibles en Manizales

* Cosmetología y Estética Integral en horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., Cocina en horario en horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., Construcción de Edificaciones en horario de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., Dibujo Arquitectónico en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., Soldadura de Productos Metálicos en Platina de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Operarios Manizales

* Operario en Confección Industrial de Ropa Exterior en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Otros municipios

* Chinchiná: Técnico en Servicios de Barismo en Horarios de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., Auxiliar en Información Turística en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Técnico en Asistencia en Organización de Archivos en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Villamaría: Técnico en Construcción de Edificaciones en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. y Auxiliar en Cultivo de Flores, Follajes y Ornamentales en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

* Anserma: Técnico en Producción de Cafés Especiales en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

* La Dorada: Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales (Código SNIES 107101) en horario de 12:00 m. a 6:00 p.m. y Técnico en Cocina en horario de 6:00 a.m. a 12:00 m.

* Samaná: Técnico en Atención Integral a la Primera Infancia en horario 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Honda: Auxiliar en Información Turística (Requisito 9º aprobado) en horario de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

* Puerto Boyacá: Técnico en Mayordomía de Empresas Ganaderas en horario de 6:00 a.m. a 12:00 m.