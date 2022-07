En el Concejo de Manizales le dan palo a la secretaria de la Mujer y Equidad de Género

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Jeniffer Cotacio Monsalve, la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, escuchó unas cinco horas de críticas a su gestión. Esto fue ayer en el Concejo, en un debate de control político en el que hasta un concejal le pidió que renunciara.

La sesión la convocaron los concejales María Constanza Montoya (Centro Democrático), Adriana Arango (Partido Verde), Juan Manuel Marín (la U) y Jorge Eliécer Galeano (Partido Conservador) que buscaron respuestas a la ejecución del plan de acción y al difícil clima laboral en esa dependencia.

Señalaron que hay programas sobre los que no aparecen cifras de beneficiados ni tiempos de ejecución, como el Consultorio Morado y el Observatorio de Violencia; el Hogar de Acogida que va a funcionar solo dos meses hasta el 1 de agosto, y otros programas que transcurridos siete meses del año siguen en estudio o en etapa precontractual.

Presunto acoso laboral

Lo que más señalaron en su contra son los problemas laborales internos con los funcionarios. Marín sostuvo que hay siete comités de convivencia laboral, dos denunciantes ya fueron despedidos y nueve de 11 funcionarios pidieron intervención del alcalde.

El concejal Alexánder Rodríguez (Partido Verde) le pidió a Cotacio explicación sobre un informe de auditoría interna del 2021 en el que se evidencian situaciones que pueden afectar el clima laboral y los objetivos estratégicos de la Secretaría."Debe referirse a las denuncias de acoso laboral y maltrato a organizaciones de base. No voy a exigir su renuncia, pero sí que cambie su liderazgo".

Esto lo dijo porque el concejal que sí le pidió a Cotacio que renunciara fue Christian Pérez (Partido ASI), aunque sostuvo que no se trataba de un juicio en materia disciplinaria. "Usted no ha cumplido sus funciones y son recurrentes las quejas de acoso laboral. Unos funcionarios radicaron en abril un oficio ante el alcalde, le piden que intervenga. Muchos de los firmantes son mujeres que se sienten acosadas por su actitud. No sé si preocupa más esto o la indiferencia del alcalde, que no les ha respondido. Su gestión es mala, si hay o no acoso laboral serán las autoridades las que lo determinen".

Otros concejales indicaron que poco puede hacer un funcionario con el presupuesto que tiene esta Secretaría, $1.330 millones del que se lleva ejecutado el 55%, y que para el debate del presupuesto del 2023 pedirán que se le aumenten los recursos. A la secretaria le pidieron que haga llegar las respuestas por escrito.

Su intervención

La secretaria de la Mujer y Equidad de Género de Manizales, Jeniffer Cotacio, destacó que promulgan la defensa de los derechos de las mujeres y población LGBTI y que llevan 86,5% del cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal.

"No hemos ido en retroceso, mantenemos activas las rutas de atención con nuestro equipo psicosocial y jurídico. No cuento con procesos disciplinarios, ni con procesos en Control Interno de la Alcaldía donde se denuncien acciones que entorpezcan el clima laboral".

Reconoció que en la Secretaría de Servicios Administrativos hay funcionarias que la han citado en repetidas ocasiones a comités de convivencia para afianzar las relaciones, pero que ella también ha citado a este comité porque muchas veces ha sentido vulnerados sus derechos dentro de la Secretaría.

"No son ciertos los temas de maltrato. Me he destacado por ser respetuosa del ser humano. He invitado al grupo de la Secretaría, que cuenta con 22 funcionarias, y hemos tratado de hacer un trabajo conjunto. Como ordenadora del gasto es muy complejo cuando funcionarios me indican cómo debe ejecutarse el presupuesto y con quién. Ese ha sido el mayor problema".

Críticas de ciudadanos

* Pedro Alejandro Ocoró, consejero municipal de juventud, representante de comunidades NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros)

Se ha hablado mucho de respeto, inclusión y no se han visto reflejados en poblaciones NARP. Hay muchas falencias en la Secretaría con temas de población afro, mucha discriminación. Es una Secretaría que debe trabajar transversalmente. Somos unos 11 mil afrodescendientes radicados en el municipio, sin tener en cuenta la población flotante, que pueden ser 5 mil y no hay un solo programa para esta población.

* Tatiana Zapata

No han hecho nada para la población afro e indígena, hacen caso omiso a lo que manifestamos. Se creó una Unidad de Grupos Étnicos, pero según hemos visto y nos han expresado desde la Secretaría no pueden hacer mucho porque no tienen presupuesto. En el informe hay mucho interés de conmemorar todo lo que sea para población LGBTI, pero para la población afro e indígena no. Es una Secretaría racista con nosotros.

* Johan Sebastián Franco, Fundación 180 Grados

No podemos trabajar con una secretaria de la Mujer que es homofóbica y discriminadora, en el presupuesto de la Secretaría no nos toman en cuenta a toda la población LGBTI y nuestras necesidades. Siete organizaciones de población LGBTIQ+ solicitamos moción de censura para esta secretaria.

* Susana Urrea, secretaria de la Mujer y Género de la Central Unitaria de Trabajadores

Desde el 6 de enero del 2020 le presentamos un informe a la Secretaría sobre la dificultad que tenemos laboralmente las mujeres y hasta el momento no ha sido atendido. A diario en la oficina recibo cinco y seis denuncias de mujeres violentadas, llamo al número que nos dieron y nunca contestan.

* Juan Diego Alzate, población LGBT

Esta vida LGBT es compleja, igual que la de las mujeres, y tiene muchos traspiés, deben responder ante estas vulnerabilidades. Personas que estén en cargos y no respondan a estos requerimientos, nos están agrediendo. Hay descontento como colectivos de base con la Secretaría, al menos el trato sí debería estar garantizado por igual para todos.

* Juliana Andrea Gálvez, consejera de paz Centro de Referencia Injet

Ha faltado de la Administración Municipal generar mayor integración de las orgnizaciones LGBTI. Los procesos que llevamos merecen respeto. Quienes han manifestado algo en contra, por alguna razón será. Se necesita que la política pública realmente se ejecute. Hay mucho por hacer y por subsanar.

Otros sí le reconocieron la labor

* Mónica Londoño, Asociación Mujeres para el Cambio

Uno habla de como le fue en el baile. Tengo cosas completamente diferentes qué decir de la secretaria. Existe un presupuesto muy pequeño para la cantidad de cosas que se quieren y deberían impactar. Para nosotros como Asociación sí ha sido una bendición contar con el apoyo de la Secretaría de la Mujer para llegar a la población, emprender campañas contra el matoneo. La Secretaría tiene un equipo dispuesto a acompañar y es comprometido.

* María Celmira Toro, educadora

Hay que estar en Casa de Mujeres Empoderadas para entender lo que allí se hace y se transforma. Hay al frente una mujer empeñada en defender y trabajar por la mujer de todas las condiciones. En 57 años de magisterio que tengo sé que la labor educativa es la más difícil, porque es un proceso largo. Estoy convencida de que trabajar por la mujer en cualquier condición es digno e importante.

* Daisy Lucía Zuluaga, líder social y ambientalista

Me sorprende escuchar hablar de la secretaria como mujer homofóbica, racista, grosera, porque no es la persona que conozco. La Casa de Mujer Empoderada sí funciona, desde allí hemos estado acompañando varias actividades. Se ha atendido población LGBTIQ+ y me sorprendo cómo esta Secretaría ha empoderado tanto a esta población. Respeto lo que han dicho, pero la realidad es otra. Incluso ella de bolsillo propio colaboró durante la pandemia para campañas con mujeres vulnerables.

* Nicol Liliana Osorio, población trans

Se me hace muy extraño todo lo que hablan, aunque sé que todo secretario de despacho va a ser una presa o una carnada en una jaula de hienas hambrientas. Vengo trabajando con esta oficina desde hace varios años y administraciones anteriores, y ninguna secretaria les sirve a muchos. La actual secretaria siempre ha estado ahí, ha hecho proyectos, pero muchos los rechazan. Es muy fácil criticar y señalar, pero uno tiene que mirar también los puntos buenos de la gente.