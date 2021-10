En colegio de Neira (Caldas) claman por mejoras en calidad de internet

Jorge Iván Castaño y Óscar Veiman Mejía

El regreso a la presencialidad, manifiestan en el Colegio de Nuestra Señora de Neira, llegó con la promesa de un internet de calidad. Sin embargo, alumnos, docentes y directivos consideran que el servicio es irregular.

Su queja parte de que la Institución Educativa cuenta con 700 alumnos, lo que significa que en ciertos momentos muchos están conectados y la capacidad no aguanta. “Si se conectan unos estudiantes, los demás no lo pueden hacer”, añaden.

El servicio está a cargo de la empresa Caldas Data Company Ltda. (Cadcom), que atiende 260 sedes de las cerca de mil 70 que cubre la Gobernación en 26 municipios. Se favorecen 63 mil 660 niños y jóvenes del departamento.

“Desde mayo, cuando vinieron y lo instalaron, no hemos tenido un mes n que pueda un estudiante sentirse satisfecho con la prestación del servicio”, expresa el rector, Edgar Mosquera.

Falta calidad: alumnos

Ana Sofía Castillo

En el salón tenemos claves a vista de todos, funcionó la primera semana. Sin embargo, no tenía buena calidad y retiraron las claves supongo que las cambiaron, pero no hay una estabilidad ni disponibilidad para todos. Cuando teníamos una hora presencial y necesitábamos el internet teníamos que compartirlo mientras llegábamos a la casa para poder solucionar.

Jacobo Ocampo

Internet en el colegio es cambiante, teniendo también en cuenta condiciones climáticas. No es lo mismo estar de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. que de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. a veces funciona bien y otras no. Cuando los trabajos se pueden hacer en casa de forma virtual, no hay lío porque la mayoría tiene internet. Para trabajos en el colegio algunos compartimos datos cuando el internet esta caído.

Juan Miguel Guzmán

El problema radica en la cantidad de estudiantes conectados a una sola zona de internet, no coge bien. En estos días he utilizado datos por lo que el internet no sirve, son muchos y la cobertura no es buena para que todos tengan red constante y buena para hacer los trabajos. Sería bueno que pudieran ampliar la red, por ejemplo en el edificio que es de tres pisos.

Juan José Morales, representante de los estudiantes

El internet en el colegio ha estado muy deficiente. Muchos estudiantes lo utilizan al mismo tiempo. No sirve para ver clase porque se hace lento. Para buscar en internet un trabajo o una investigación también es muy lento. Sugiero que contraten una empresa nueva desde la Gobernación que pueda solucionar esto.

Responde la empresa

Andrés Felipe Ayala, jefe de personal de Cadcom

Desde la Secretaría de Educación se compartieron las líneas telefónicas y los correos de Cadcom a todas las instituciones que hacen parte del programa de Conexión Total por si tenían inquietudes como esta, que solicitaran un PQR. Esa solicitud de Colrosario es nueva, no tenemos ninguna. Las claves las manejan los colegios, porque colapsa la red si muchos estudiantes empiezan a tener la contraseña. Eso hace que el proceso educativo cuando queramos ver una clase no lo van a poder hacer porque unos pueden estar jugando o descargando contenidos que no son para la clase ese momento. Lo que hacemos es instalar un routers de tres antenas para tener cobertura en la sala de sistemas, y desde ahí los computadores puedan estar conectados no es para la parte exterior.

De la Gobernación

Andrés Calderón, jefe de Calidad de la Secretaría de Educación de Caldas

La Institución Educativa El Rosario tiene un Servicio de Ancho de Banda 20 Megas en fibra óptica, este servicio esta destinado para la Sala Sistemas del Centro Educativo. El Router se encuentra instalado en la Sala de Sistemas y el servicio se presta tanto por cable como por Wifi. El alcance del servicio de Wifi se centra en la Sala Sistemas, fuera de ella los alumnos no pueden acceder a este servicio. La esencia del contrato de conectividad, está en prestar el Servicio en la Sala de Sistemas para su uso educativo y no en todas las instalaciones de la Institución Educativa.

El contrato

La empresa Caldas Data Company Ltda. (Cadcom) tiene su sede principal en Manzanares, municipio en el oriente del departamento. El contrato para prestar el servicio a 260 sedes es por $681 millones 563 mil 513.

El contrato con esta firma empezó el 12 de agosto del 2020 para terminarlo el 15 de diciembre del 2021.

El comienzo de atención ha sido en diversas fechas, pues por pandemia o por el paro, según la empresa, debieron esperar. Faltan ocho por arrancar con la conectividad, pues adecuan la infraestructura. Lleva cerca de tres años con el contrato en el departamento.