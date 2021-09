El tiempo se nos está agotando

Juan José Toro*

"El clima está cambiando, nosotros también deberíamos". Svante Arrhenius. El cambio climático es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad, hemos visto como los polos se están derritiendo, como se están quemando los bosques, como se están extinguiendo especies y como el mundo esta llegando a su fin, ¿y qué estamos haciendo?, la respuesta es nada.

Vemos cómo se acaba nuestro planeta y nos quedamos con las manos cruzadas, ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie egoísta que solo pensamos en nuestro propio beneficio y no en el beneficio común. Debemos de hacer un cambio real, donde cada uno de nosotros aporte para que el planeta se pueda salvar.

La otra pregunta es ¿cómo? Si una gran cantidad de personas reducen su huella de carbono, esto produciría un cambio en la sociedad, pero aun así no seria suficiente para que haya una verdadera solución, cada país debe de disminuir sus contaminaciones, ya sea por parte de sus industrias o de su población.

¿Por qué no se a hecho aún?, porque no todos los países están o estuvieron de acuerdo con esto, claro ejemplo es la negación de Estados Unidos al no querer entrar a el acuerdo de París, ya que obligaría a la mayor potencia mundial a disminuir su producción en fábricas para reducir su contaminación, cabe aclarar que Estados Unidos se negó bajo el mandato de Donald Trump. Pero el 19 de febrero de este año, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, decidió incorporarse a este acuerdo.

Aunque existen más líderes con el mismo pensamiento de Trump y ¿será que son más las personas que piensan en el cambio climático que las que no? Existen posibles soluciones, en cada uno de nosotros está la responsabilidad de contribuir a esta causa, no importa quien ayude, no interesa si es la persona más o menos poderosa del mundo.

Lo que importa es que en cada uno de nosotros haya un cambio, un extraordinario ejemplo de esto es Greta Thunberg, de 18 años, quien decidió a sus 13 años hacer de la lucha del cambio climático el motivo y propósito de su vida. En conclusión todos absolutamente todos debemos de empezar a hacer acciones que ayuden a el planeta, porque el tiempo se nos está agotando y si la lucha contra el cambio climático es de algunos y no de todos no vamos a tener éxito, porque como dice la frase “El hombre de hacer viejo muy pronto y sabio demasiado tarde justamente cuando ya no hay tiempo”.

*Estudiante del Colegio Campestre Gimnasio La Consolata.