El SENA tiene 1.657 cupos disponibles para estudiar en Manizales y otros municipios de Caldas

En Caldas el SENA dispone de 1.657 cupos, los cuales corresponden a 570 para programas de nivel técnico, 837 para tecnólogos, 140 para operarios y 110 para auxiliares, en modalidad presencial y gratuitos. Las inscripciones están disponibles hasta el martes, 24 de mayo.

Los cupos ofertados están en Manizales, Anserma, Chinchiná, Filadelfia, La Merced, Marulanda, Palestina, Salamina, La Dorada, Samaná, Pensilvania, Puerto Boyacá (Boyacá) y Honda (Tolima), estos dos últimos, que por su ubicación geográfica, son atendidos por Caldas.

Los interesados en inscribirse a uno de los programas disponibles lo pueden hacer a través de la página web www.senasofiaplus.edu.co hasta el 24 de mayo, donde encontrarán un recuadro de fondo gris que pregunta: ¿Qué le gustaría estudiar? y ¿En dónde le gustaría estudiar? También estará habilitada la línea gratuita nacional 018000910270 y la línea de Servicio al Ciudadano en Manizales (606) 8931720 extensiones 62172 – 62308.

Adicionalmente el SENA Caldas dispondrá de puntos presenciales de información e inscripción en Manizales y La Dorada:

Puntos en Manizales

* Bahía del Club Manizales

Dirección: Carrera 23 # 25 - 80

Fecha: Del 17 y 24 de mayo

Horario: De lunes a viernes de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.

* Oficina de Servicio al Ciudadano

Dirección: Kilómetro 10 vía al Magdalena

Fecha: Del 17 y 24 de mayo

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12.00 m. y de 1:00 a 5:00 p.m.

* CC Parque Caldas

Dirección: Carrera 22 # 29 - 29

Fecha: Del viernes 20 al domingo 22 de mayo

Horario: De 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

* CC Mall Plaza

Dirección: Carrera 14, Av. Kevin Ángel

Fecha: Del 24 al 29 de mayo

Horario: De martes a viernes de 3:00 p.m. a 7.00 p.m.

Puntos La Dorada

* CC Dorada Plaza (La Dorada)

Dirección: 2do piso, Oficina de la Agencia Pública de Empleo del SENA (Carrera 4 y 5, entre calles 15 y 16)

Fecha: Del 17 y 24 de mayo

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12.00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

* Centro Pecuario y Agroempresarial

Dirección: Carrera 1 con calle 42. Barrio Alfonso López (La Dorada)

Fecha: Del 17 y 24 de mayo

Horario: Jornada continua

Oferta disponible en Manizales

Tecnólogos:

* Gestión de la Producción Industrial (Código SNIES 108113) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Implementación de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (Código SNIES 110305) en jornada mixta de lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Automatización de Sistemas Mecatrónicos (Código SNIES 110390) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Química Aplicada a la Industria (Código SNIES 90696) en jornada diurna de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

* Biocomercio Sostenible (Código SNIES 107807) en jornada diurna 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

* Producción Ganadera (Código SNIES 107074) en jornada diurna 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

* Gestión de Empresas Agropecuarias (Código SNIES 107848) en jornada diurna 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

* Prevención y Control Ambiental (Código SNIES: 110169) en jornada diurna 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Mantenimiento Electromecánico Industrial (Código SNIES 223201) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Mantenimiento Mecánico Industrial (Código SNIES 821609) en jornada diurna de 1:00 a 7:00 p.m.

* Mantenimiento Mecatrónico de Automotores (Código SNIES 223219) en jornada diurna 7:00 a.m. 1:00 p.m.

* Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Código SNIES 122128) en jornada diurna de lunes a sábado de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (Código SNIES 122128) en jornada diurna de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Supervisión de Redes de Distribución de Energía Eléctrica (Código SNIES 821202) en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Electricidad Industrial (Código SNIES 821222) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Construcción en Edificaciones (Código SNIES 223104) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Gestión del Talento Humano (Código SNIES 107340) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Gestión Administrativa (Código SNIES 107782) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Gestión Empresarial (Código SNIES 107855) en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Gestión de Mercados (Código SNIES 107756) en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Técnicos:

* Programación para Analítica de Datos en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Operación Turística Local en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

* Asistencia de Organización de Archivos en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Construcción de Edificaciones en jornada diurna de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Mecanizado en Torno y Fresadora Convencional en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Instalación de Sistemas Eléctricos Residenciales y Comerciales en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

* Control de Calidad en Confección Industrial en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones Residenciales y Comerciales en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

* Mantenimiento y Reparación de Edificaciones en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Mantenimiento de los Motores Diésel en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Mantenimiento e Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Auxiliares y Operarios

* Auxiliar Información Turística en jornada noche de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

* Operario en Cuidado Estético de Manos y Pies en jornada diurna de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

* Operario en Recuperación de Residuos Sólidos Reciclables en jornada diurna de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

* Operario en Confección Industrial de Ropa Exterior en jornada diurna de 1:00 p.m. a 7:00 p.m.

Oferta disponible en otros municipios

La Dorada

* Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Y Salud Ocupacional (Código SNIES 122128) en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

* Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales (Código SNIES 107101) en jornada diurna de 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Tecnólogo en Gestión Administrativa (Código SNIES 107782) en jornada diurna 6:00 a.m. a 12:00 m.)

* Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (Código SNIES 110595) en jornada diurna 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Tecnólogo en Gestión Contable y de Información Financiera (Código SNIES 109838) en jornada diurna de 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Técnico en Operación Turística Local en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

* Técnico en Integración de Contenidos Digitales en jornada diurna de 6:00 a.m. a 12:00 m.

* Técnico en Manejo de Viveros en jornada diurna de 12:00 m. a 6:00 p.m.

* Operario en Instalaciones Eléctricas para Viviendas en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

Samaná

* Técnico en Construcción de Edificaciones (Jornada Nocturna 6:00 p.m. a 12:00 p.m.)

Pensilvania

* Auxiliar en Información Turística (Jornada Nocturna 6:00 p.m. a 12:00 p.m.)

Anserma

* Técnico en Producción Equina (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Chinchiná

* Auxiliar en Promoción de Seguridad Alimentaria (Chinchiná) (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Filadelfia

* Técnico en Producción Pecuaria (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

La Merced

* Auxiliar en Cultivo de Flores, Forrajes y Ornamentales (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Marulanda

* Operario en Construcción de Estructuras en Concreto (Marulanda) (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Palestina

* Técnico en Cafés Especiales (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

* Salamina

Técnico en Procesamiento de Lácteos (Jornada Diurna 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

* Puerto Boyacá

Tecnólogo en Gestión de Mercados (Código SNIES 107756) en jornada diurna de 6:00 a.m. a 12:00 m.

Tecnólogo en Gestión Contable y de Información Financiera en jornada diurna a 12:00 m. a 6:00 p.m.

Técnico en Construcción de Vías en jornada nocturna 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

* Honda

Técnico en Asistencia en Organización de Archivos en jornada nocturna de 6:00 p.m. a 12:00 p.m.

*Con información del SENA Caldas.