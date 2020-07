El receso también es para la mente

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

En la agenda familiar del profesor Jaime Hernán Gutiérrez el ocio y el juego ocupan la punta de la tranquilidad en cuarentena:

*2:00 p.m. Almuerzo.

*3:00 p.m. Actividad recreativa.

*6:00 p.m. Baile recreativo.

*Noche: Juego de mesa o película.

“Crear hábitos de desconexión para generar nuevas conexiones con nosotros mismos y con los demás es recuperar el real significado de hogar, descansando en casa”. Nathalia Palacio, psicóloga.​

Al final de la programación reseña: “Te esperamos, no faltes. El fin de semana se adiciona el arreglo de casa”. Esta podría ser una buena guía en esta semana de receso escolar para estudiantes y docentes de Manizales. Retomarán el lunes 27 de julio.

El profesor Jaime Hernán es docente en el colegio Bosques del Norte y es candidato a doctor en Ocio y Desarrollo humano, por eso en su agenda profesional pensar y vivir el ocio debe ser esencial.

“En la cultura occidental ocio no está bien visto porque se considera como improductivo. Es un ejercicio de experiencia, en los griegos era inspiración. Ahora hablar de ocio parece pecado”, reflexiona el profesor. Es tiempo para pensar la existencia humana.

Asegura que en esta semana de receso se podrían concentrar en mejorar las experiencias de ocio. Por ejemplo:

1. Pensar en las actividades en familia.

2. Tener actitud lúdica, de disfrute.

3. Acabar el miedo de perder el tiempo.

“El tiempo de confinamiento está mediado por los tiempos que la escuela ha llevado desde lo tradicional. Invierta tiempo en adquirir información, el otro es el tiempo que se rescata en familia”. El maestro dice que la actividad debería crear un gusto y bienestar para que sea lúdico, y no necesariamente tendría que ser un juego.

“La experiencia del ocio nos ha permitido socializar con ese primer espacio que es la familia y funciona cuando hay actitud lúdica”. Para el profesor Jaime Hernán concentrarse en esto representa desafíos:

* Entrar en los tiempos de juego, disfrutarlos.

* Los juegos permiten que exista reconocimiento entre todos.

* Pensar en los intereses según la edad.

* Buscar tiempos de desconexión virtual.

* Espacios de intimidad. La soledad también es un espacio de ocio.

Carlos Federico Ayala es docente y director del programa de Licenciatura Educación Física. Da su interpretación como padre y maestro. “Será un tiempo para no hacer tareas y aprender muy poco. Será un descanso de los talleres”. Para los docentes también será un descanso, días en los que no revisarán ni propondrán guías.

“Soy profesor universitario. Sé que necesito un descanso, es una dedicación de un tiempo al que no estamos acostumbrados. Por dos meses de trabajo parece que fueran seis.

“Al juego y al ocio le creen muy poco, pero son los únicos que nos permitirán recuperar en los niños la alegría y capacidad de innovación y creatividad”. Jaime Hernán Gutiérrez.

A descansar

Nathalia Palacio, psicóloga y coordinadora de Servicio de Asesoría Escolar del Colegio San Luis Gonzaga, recomienda:

“(...) el hogar es donde nuestra vida íntima y privada vuelve a cobrar el valor que siempre ha tenido, por ello el principal reto para estas vacaciones es recuperar el espacio del hogar. Una vez recuperado, es importante tener la certeza de que en las vacaciones en época de pandemia, el descanso debe seguir siendo la prioridad.

Este no ha dejado de ser un factor determinante para nuestra salud y bienestar. Cuando descansamos, el cuerpo se recupera y la mente se fortalece.

Investigaciones corroboran que dormir ocho horas diarias mejora la memoria, el sistema inmune se fortalece y la presión sanguínea baja, se cuenta con más energía y mejor humor, lo que en esta época no cae mal, especialmente cuando compartimos 24/7 con nuestra familia”.

María Fernanda Verano

Estudiante colegio San Juan Bautista La Salle

Muchos dicen que desde que comenzó la pandemia nos tienen sin hacer nada, no es así. Nos envían más trabajo. No vamos a tener ese estrés por presentar un trabajo y que quede bien hecho, pero no lo vamos a disfrutar como tal, ya que seguiremos encerrados y viendo las mismas cuatro paredes.

Cindy Mariana Rodríguez

Estudiante colegio San Juan Bautista La Salle

Vamos a descansar de los trabajos que los profesores nos dejan, aunque en estos meses de pandemia he aprendido a valorar a mi familia, mi vida social y valorar lo que podía hacer que hoy en día ya no puedo. Esta semana de receso la voy a disfrutar al máximo haciendo cosas nuevas.

Valentina Montoya

Estudiante Normal Superior de Manizales

Las vacaciones no las vamos a disfrutar, ya que no podemos compartir nuestras actividades, ni ir de paseo ni al centro comercial. No podemos compartir una buena película ni un helado con nuestros familiares. Esta pandemia nos ha golpeado fuerte y nos ha tocado aprender a convivir con ella.

Juan Diego García

Estudiante Normal Superior de Manizales

No quiero salir a vacaciones porque no sé qué voy a hacer, no puedo salir, ni ir al parque.

Santiago Cárdenas

Estudiante Normal Superior de Manizales

Nadie estaba preparado para las clases virtuales, pero poco a poco nos fuimos adaptando. El tiempo de vacaciones es solo una semana y creo que no es suficiente ya que aunque estemos encerrados en nuestras casas, no hemos descansado, ni compartido lo suficiente con nuestras familias.