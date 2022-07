Educación superior respira en matrículas tras la covid

Diana Vidal y Óscar Veiman Mejía

Las matrículas en las Instituciones de Educación Superior en Caldas tenían una tendencia a estabilizarse en los 50 mil estudiantes, desde el segundo semestre del 2017. Es una cifra considerable, gracias a su tradicional y amplia oferta de programas. Sin embargo, la pandemia por la covid dio un golpe del cual apenas empieza a recuperarse.

En el segundo semestre del 2017 se llegó a 50 mil 154 matriculados; en el segundo del 2018 a 50 mil 462, y en el segundo del 2019 a 50 mil 54. Para el segundo del 2020, en plena emergencia sanitaria, la reducción fue notoria: 38 mil 353.

Estos y otros datos los publicó el Ministerio de Educación (MEN) en el Informe de matrículas históricas de la educación superior en Colombia, del 2016 al 2021.

Estrategias

El año pasado poco a poco se muestra una mejoría en las universidades caldenses. En el segundo semestre fueron 45 mil 183.

Para el Gobierno nacional, las cifras por el coronavirus pudieron ser peor. "El efecto de la pandemia sobre la educación superior fue menor al esperado al inicio de la emergencia. Como ya lo venían mostrando los datos del 2020, en los dos semestres académicos del 2021 se observa un crecimiento significativo del número de estudiantes matriculados en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior públicas del país.

Le atribuye ese impacto menor a la efectividad de medidas como el Fondo Solidario para la Educación, el programa Generación E y la Política de Gratuidad en el valor de matrícula para los estudiantes con mayores condiciones de vulnerabilidad.

Desde una pública

Ángela García, jefe de Planeación de la Universidad de Caldas

El informe presentado por el Ministerio de Educación con relación a las matrículas de educación superior en los últimos años, no genera sorpresas. Sin embargo, tiene una información útil con relación al comportamiento de los últimos años en los programas de educación superior.

En primer lugar medir el porcentaje de incremento de las matrículas 2021 con relación a 2020 hace previsible un valor positivo, ya que la situación de pandemia en el 2020 generó una crisis en la educación superior, se presentaron situaciones de deserción y situaciones de no matrículas en el segundo semestre de 2020. Es por esto que esta comparación de 2021 con 2020 evidencia o es previsible teniendo en cuenta esta situación tan crítica del 2020. El informe menciona algo que es muy cierto y es que el impacto de la pandemia en la educación superior fue menor al esperado.

Cuando se inició la pandemia el sector pronosticaba una deserción y una disminución de matrículas a razón de un 25%, y no fue así, inclusive en muchas universidades hubo un repunte en 2021 y si hacemos el análisis con el 2022 podemos ver un nuevo repunte.

Los pronósticos negativos no se dieron como tal por el enorme esfuerzo que hizo no solamente el Gobierno nacional, si no cada instituciones de educación superior por adaptarnos a la situación de pandemia. El Ministerio aceleró con sus programas y generó recursos para dar alivios y beneficios en la matrícula a nuestros estudiantes de las públicas y fuera de eso las instituciones tuvimos esfuerzos enormes para darles a nuestros estudiantes planes de datos, computadores, y cualquier cantidad de herramientas, no solamente tecnológicas, sino desde el punto de vista psicosociales para evitar una deserción masiva del sistema y poder tener una continuidad en la prestación del servicio de educación superior.

En el 2021 se genera un leve repunte en las matrículas. El Ministerio trazó lineamientos para tener una presencialidad en las instituciones de educación superior con alternancia, primero empezó activando los laboratorios de práctica, después las prácticas institucionales y después lineamientos para tener presencialidad en la alternancia. Estas medidas permitieron que para este 2021 se tuviese, a pesar de todavía estar en la crisis sanitaria, se tuviese un repunte en las matrículas, el cual evidentemente si tuviésemos las cifras ya del 2022, sería significativo el repunte para este año, por lo menos en nuestra universidad así lo hemos percibido, tuvimos una situación muy similar a la que se describe a nivel país, donde la deserción no fue tan considerable como se vislumbraba y efectivamente en 2021 empieza a activarse nuevamente las matrículas y en el 2022 se ha visto como tal este comportamiento.

En el informe se hace un análisis con relación a la disminución progresiva de las matrículas en las universidad privadas, esto se evidencia y así como el informe lo describe, por situaciones demográficas, de tipo de programas, de cambios en las tendencias en la educación superior, no obstante digamos que el sector oficial ha seguido fortalecido gracias a estas medidas que se han implementado para avanzar en gratuidad, para avanzar en matrícula cero, y las cuales esperamos el próximo gobierno recoja y continúe con ellas

Lo que no genera sorpresa es el incremento de matrículas en programas virtuales. Una de las grandes lecciones que le deja la pandemia a la educación superior es la posibilidad de utilizar herramientas y mediaciones pedagógicas de tic para poder interactuar con los alumnos y de esta manera tener un mayor alcance y una amyor cobertura de los programas.

En el caso de Caldas, el comportamiento es similar, las matrículas en el departamento de educación superior según el informe del Ministerio ascienden a un promedio de 50 mil estudiantes, un poco menos los primeros semestres, en el 2020-II se ve una reducción considerable, desciende la matrícula a 38.353 estudiantes, por supuestos, por efectos de la pandemia y recordemos que la de Caldas tuvo cancelación de este semestre, entonces fueron 9 mil estudiantes menos aportando a estas estadísticas. Sin embargo en el 2021-II repunta a 45 mil 183 si bien no llega a las mismas cifras de antes de la pandemia sí se recupera la matrícula del sector en este periodo y esperamos que a partir de este año 2022, el dinamismo de la educación superior se fortalezca, se consolide y el nuevo gobierno siga apoyando las instituciones.

Desde una privada

Yamilhet Andrade Arango, vicerrectora general de la Universidad de Manizales

Cuando se compara la dinámica de la matrícula de educación superior de los últimos cinco años, frente al periodo precedente (2010-2015), se confirma que la ciudad ha experimentado un ciclo de estancamiento en el sector, con un promedio (mediana) semestral de 48.978 matrículas, lo que representa tasas de crecimiento cercanas a 0,1% por periodo académico, frente al 7,5% anual en 2010-2015, que permitió la expansión del sector de valores de 30.698 matrículas en 2010 hacia 43.976 matrículas en 2015.

El 2016 fue el último año de crecimiento significativo, para entrar en una senda ligeramente descendente, con un evidente mayor impacto en 2020, especialmente en el segundo periodo académico de ese año donde la contracción semestral fue superior al -20%, con mayores cifras en hombres (-22,6% hombres versus -18,5% mujeres) y en el sector oficial (-30,8% oficial versus -4,9% privado), posiblemente asociado a la cancelación de semestre a nivel de pregrado en una de las universidades públicas de la ciudad.

El 2021 marca un año de recuperación en la matrícula, anualmente creció en promedio el 3%, con respecto a la contracción de -3,9% en 2020, que en la lectura semestral significó una tasa del 24,7% en primer semestre 2021, dándose un rebote estadístico frente a la fuerte disminución del segundo semestre 2020, pero nuevamente entrando a cifras negativas del -5,5% para el segundo semestre, posiblemente efecto normalización de la tendencia que traía el sector en la ciudad desde 2016, combinado con variables macroeconómicas desfavorables, pero teniendo en cuenta que los valores de matrículas en el último año estarían por debajo de las cifras del mismo periodo, es decir, en recuperación frente a 2020, pero por debajo de 2016, 2017, 2018 y 2019.

Lo anterior significa que el sector en la ciudad no ha recuperado las cifras pre-pandemia, y estaría en valores por encima de 2015 pero inferiores a 2016.

La anterior dinámica está asociada a la coyuntura macroeconómica nacional y local. A partir de 2016, la economía colombiana entró a una fase gradual de desaceleración económica, que frenó los ritmos de generación de empleo, con su efecto inercial en las regiones del país.

Lo anterior posiblemente explica la diferencia de crecimiento en el sector entre 2010-2015 y 2016-2021, respondiendo de forma procíclica pero tardíamente, como una consecuencia a los resultados del mercado laboral y, por ese camino, los ingresos de los hogares, variable determinante para la educación superior, especialmente para el sector privado. En esa misma línea, entre 2020 y 2021, adicional a la destrucción de riqueza generada por la pandemia y sus medidas de aislamiento social, los hogares han sufrido un golpe adicional por el incremento de los precios.

En 2021, la inflación nacional fue de 5,62%, pero 6,85% para clase pobre y vulnerable. Para Manizales, la inflación cerró por encima de la nacional (5,98%), con un agravante que el incremento del IPC en la división de educación fue de 10,09%, comparado con el 2,76% en la misma división en el país, siendo la décima ciudad con la variación más alta entre las 23 ciudades en educación.

Frente a esto último se debe hacer claridad que las mayores presiones de precios a los consumidores en los bienes y servicios de educación, también es un reflejo de lo que sucede en términos de costos de operación y funcionamiento del mismo.

Así, para el primer semestre de este año 2022, comparado con el mismo semestre de 2021, el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) presentó una variación anual de 7,74%, resultado superior en 5,51 puntos porcentuales al registrado en el primer semestre del año anterior (2,23%).

Van y vuelven

-Sara Cifuentes, estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas y proveniente de Armenia, cuenta sus razones para matricularse en Manizales:

"Estuve entre tres ciudades: Armenia, Cali y Manizales, pero Derecho es una carrera que no está en muchas universidades públicas, por ejemplo no estaba en la U. del Valle, la acabaron de inaugurar, y en las universidades privadas es muy costosa. Después de que hice el Icfes me presenté a la Javeriana a una beca. Pase a la U. pero no me gané la beca porque era una sola persona por programa. No me daba para pagar $7 millones. Entonces me quedaron dos opciones, Armenia o Manizales. En Armenia estaba la U. Gran Colombia, que me parece muy buena, y en Manizales la U. de Caldas. Finalmente escogí la de Caldas porque es pública que me parece que tiene más nivel académico.

Para mí fue más sencillo porque mi papá y mi tía viven acá, entonces me acogieron, pero a muchos estudiantes que les toca venir solos y rentar habitaciones, la universidad ha sido una excelente experiencia".

_Diego Alejandro Osorio Grisales, estudiante de derecho de la Universidad de Caldas.

Mi proceso en la pandemia fue muy curioso. Nos fuimos para la finca, mis padres, mi hermana, mi sobrina y yo antes de la pandemia porque mis papás tenían proyectado irse a vivir allá, y nos cogió la pandemia. Allá estuvimos un par de meses y cuando empezamos la universidad yo me fui para el pueblo, que es Marquetalia. Cuando empezamos las clases yo cancelé materias y dejé una porque estaba en un proceso de reconciliación conmigo mismo, de encontrarme, de pasar tiempo con mi familia y replantearme muchas cosas. En mayo del 2021 cuando iban a levantar las restricciones nos devolvimos para Manizales, mis papás nos quitaron el apoyo. Ahí sí por temas de trabajo seguí viendo solo una materia, no retomé todas las materias. La pandemia me afectó porque tuve que ver por mí, mi hermana y mi sobrina. Mis papás volvieron a Manizales, ahora vivo con ellos y me están teniendo la mano para terminar la universidad con todo".

Por años

Caldas Colombia

2016 49.485 2.394.434

2017 50.157 2.446.314

2018 51.270 2.440.367

2019 50.580 2.396.250

2020 49.610 2.355.603

2021 46.471 2.448.271