Educación en Manizales: “no todo está mal, no todo está bien”

ÓSCAR VEIMAN MEJÍA

LA PATRIA | MANIZALES

El conservador Luis Gonzaga Valencia, veterano concejal, recogió una frase con la cual definió, en parte, la sesión de 6 horas y 45 minutos de ayer: "En educación no todo está mal, no todo está bien".

En el Concejo de Manizales continuó la sesión de moción de censura. Se recuerda que el proceso lo aplazaron en abril en las primeras sesiones ordinarias de la corporación. La moción es contra la secretaria de Educación municipal, Luz Marina Giraldo, y propuesta por 10 concejales.

La fecha y hora de la votación final la definirá el presidente, Hernando Marín, quien deberá citar la sesión para definir si Giraldo sigue o no en el cargo.

Algunos concejales expresaron, en la sesión, que votarán a favor de la funcionaria. Otros le dijeron a este diario que tomarán la misma decisión, y se presume que unos cuatro o cinco pedirán su salida.

Otra vez

De nuevo, como en la primera sesión de moción, y en cuatro debates de control, surgieron los aprobados, de parte de los concejales progobierno, y los reprobados, expuestos por la oposición.

Salieron a flote otra vez asuntos como la falta de inversión en la vieja y deteriorada infraestructura escolar, además de la considerada poca claridad en el caso del colegio Inem (hoy con estudiantes, docentes y directivos en el Liceo Isabel la Católica).

La secretaria tuvo la posibilidad de leer las 25 respuestas a igual número de cuestionamientos, elaborados por los concejales.

Adriana Arango, del Partido Verde, concluyó que una realidad es la expuesta desde adentro y otra la que exponen afuera las comunidades educativas.

La secretaria

Luz Adriana Giraldo respondió al final algunas inquietudes de los concejales:

* “La primera es con el Inem. Les voy a hacer llegar el estudio que es donde dice exactamente lo que les contaba que no cumple con las normas, pero sí vamos a eso muchos edificios, muchas construcciones no cumplirían, pero que tiene la posibilidad de que se le pueda hacer mejoras”.

* “Estamos en este momento en la contratación de la implantación, que es como la fase 2 para poder pasar a un proceso de curaduría. Soy abogada y nunca me hubiera sometido a hacer unos estudios e invertir un recurso si no pensamos hacerle mejoras al bloque D y al E, que es donde está a un lado de la biblioteca Orlando Sierra, que incluye restaurante”.

* “En esos espacios, de acuerdo con el número de estudiantes se puede incluso aumentar, porque lo dice también la comunidad educativa del Inem, que llegando ellos a tener el espacio educativo nuevamente, se regresan de donde se matricularon porque ellos quieren terminar en el Inem”.

* “Sobre el colegio Bosques el Norte tengo que allí ya se encuentran tres de los cuatro docentes que ellos necesitan, la cuarta se llama Carolina Pamplona, está en proceso”.

*“Les quiero contar que a mí no me cuentan lo que pasa en los colegios, no me cuenta la gente en la calle, yo me doy cuenta. Si usted habla con el personal de mi equipo, algo que podrían criticarme es eso. Me dice, secretaria, usted quiere vivir en los colegios, usted hace una actividad y nosotros a veces nos cansamos, porque ellos me dicen, a veces tenemos que hacer cosas operativas. No soy secretaria de escritorio. Soy secretaria de estar en las instituciones... he recorrido todas las instituciones de esta ciudad, varias veces he ido a todas”.

* “Obviamente vamos a mejorar muchas cosas, pero también gracias a los concejales que reconocen el trabajo mío y de este equipo y a los que sé que no lo comparten, tengan la seguridad que tomé atenta nota de cada cosa que ustedes dijeron para pensar mejorarlo”.

Andrés Sierra, del MIRA

“Los problemas de la Secretaría de Educación de Manizales no son de la Secretaría son estructurales, son por normatividad que genera dificultades”, indicó Sierra.

Se refirió a que el cierre de las sedes educativas en la ciudad tienen como causa el menor número de niños en la ciudad. Citó el caso de La Cumbre, donde de manera paulatina rebajó la matrícula.

Reconoció, como otros concejales, que hay dificultades, pero que no toda el agua sucia puede ser para la actual Administración municipal.

“No es la primera vez que falta un docente en un colegio”, citó lo anterior para ilustrar que hay varias falencias, también como las de infraestructura, que vienen desde hace varios años.

Sierra mostró en pantalla una comunicación del Ministerio de Educación, en la cual se resalta a Manizales por el cumplimento, entre otros, en el regreso a la presencialidad tras la pandemia.

Julián García, del Partido Verde

Llamó la atención que en las 290 páginas de las respuestas de la secretaria no hay un solo nivel de autocrítica. “Hubo cuatro debates de control político ¿y en cuál le fue más mal a la funcionaria?”.

Agregó que han pasado dos meses y las dificultades en la enseñanza básica y media de la ciudad se han profundizado, no han mejorado.

Para García no todos lo problemas educativos en la ciudad obedecen a situaciones estructurales o coyunturales de la nación. Por ejemplo, considera que lo que se ha hecho en infraestructura está relacionado más al cumplimiento de acciones populares, como en el caso del Instituto Chipre”. (inversión de $1.200 millones).

Aseguró que a la funcionaria la iban a sacar de la Alcaldía en marzo, pero con la moción de censura la dejaron para mostrar al concejal como perdedor en este proceso, que él impulsó. García explicó que esto no es personal contra la secretaria, es por la educación de Manizales.