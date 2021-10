Dialogan para la transformación universitaria

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Hoy comienza un evento de grandes pretensiones, en especial para la estructura organizacional de las universidades de Manizales. Se llama Transforma y convoca a pensar los desafíos de las instituciones de educación superior.

La Universidad Nacional sede Manizales es la anfitriona de Transforma que empezará hoy a las 8:00 a.m. en el campus Palogrande. El vicerrector de sede, Neil Guerrero, explica que quieren identificar de manera colectiva los retos universitarios para responder a las demandas de la sociedad.

"Hay un primer factor que revisaremos, es la interacción multigeneracional para permitir que la sabiduría y experiencia acumulada en estos años de la universidad se pueda transmitir a las nuevas generaciones que ingresan a la institución. Necesitamos encontrar una estrategia que nos permita esta interacción", explica el vicerrector.

Otras reflexiones estarán orientadas a los cambios climáticos y la relación con el medioambiente. "Hay otros desafíos orientados a lo social y a la salud pública para leer correctamente lo que la sociedad está demandando. También estará la formación integral en el contexto, enfocada en la contribución al desarrollo del país y a la construcción de paz.

En el encuentro participarán integrantes de otras sedes: "Porque estamos en la implementación del modelo intersedes en el que como U. Nacional contemplamos el desarrollo de región sin perder de foto el contexto nacional para la búsqueda de soluciones", explica el vicerrector.

Hoy

Lugar: :Auditorio K, campus Palogrande

*Conversatorio abierto con Luciana Balboa Institute of Experimental Medicine- Conicet, National Academy of Medicine Laboratory of Immunology of Respiratory Diseases (Argentina)

Hora: 08:00 a. m. a 9:30 a. m.

*Diplomacia científica. Félix Moronta. International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ICGEB (Italy)

Hora: 9:30 a. m. a 10:30 a. m.

* Experiencias de la GYA para latinoamérica. Sandra López Gorgas. Memorial Institute for Health Studies Department of Research in Virology and Biotechnology

Hora: 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

*GYA y la pertinencia de una red NY

Hora: 09:00 a. m. a 05:00 p. m.

Mañana

Lugar: Auditorio Q103, campus La Nubia

*Panel 1: Autonomía y gobierno universitario en el marco de la transformación organizacional

Hora: 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

*Panel 2: Comunidad universitaria

Hora: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

*Panel 3: Internacionalización de currículo

Hora: 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

Viernes

Lugar: Auditorio Q103, campus La Nubia

*Panel 4: Investigación, desarrollo e innovación desde la universidad

Hora: 8:00 a. m. a 10:00 a. m

*Panel 5: Recursos, responsabilidad y sostenibilidad universitaria

Hora: 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

*Panel 6: La educación superior desde las periferias: retos y desarrollos

Hora: 2:00 p. m. a 4:00 p. m.