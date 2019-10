Crecen con el inglés: historias de superación personal

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Estas historias, construidas en español y en inglés, comenzaron en los barrios Sacatín y Solferino y en las veredas Caselata y Guacas, de Manizales. María Isabel Arias, Danilo Calle, Edier Gómez e Ingrid Hernández, pertenecientes a familias de agricultores, costureras y amas de casa, cuentan su paso por English Access Microscholarship Program, beca que sintetizan como transformadora de vidas.

Los escogieron de colegios públicos. Con la beca estuvieron cuatro semestres, del 2012 al 2014. Han estudiado en Estados Unidos, ahora adelantan la licenciatura de Lenguas Modernas en la Universidad de Caldas y enseñan a semilleros en el Colombo. Eso, sin contar sus actividades comunitarias.

Sentados en una mesa de la sede en el barrio Estrella comparten sus experiencias:

Con María Isabel

- ¿De dónde es?

De la vereda Caselata, en la antigua vía Manizales-Chinchiná. Pasé una infancia tranquila. Mi padre es agricultor y mi madre ama de casa. Estudié en la escuela Agua Bonita y en el colegio Seráfico en el Tablazo. Vivo con mis hermanas, tuvimos la oportunidad de estudiar y nos proyectamos a educación superior.

- ¿Cómo llegó a la beca Access?

Cuando estaba en octavo en el colegio. Por mis buenas notas, tuve la posibilidad con el Colombo y la Embajada de Estados Unidos. Apliqué con el formato, la entrevista y liderazgo. Y quedé.

- ¿Estaba en su mente estudiar inglés?

Tenía curiosidad, sobre todo cuando veía películas de súperheroes en inglés, al escuchar a extranjeros, me interesaba esa cultura.

- ¿Cómo fue el desarrollo de la beca?

No sabía ni siquiera qué era ¿how are you? En el Colombo compartí con estudiantes de otros colegios, que de pronto tenían más inglés. Nos sacrificamos mucho. La ruta de mi buseta La Siria-La Violeta pasa muy poco, me tocaba correr mucho. Esto exige responsabilidad y disciplina.

- ¿En qué momento se decide por la docencia?

Tenía la inquietud desde antes de terminar la beca. Quería ser docente o por lo menos compartir con otras personas lo que sé. En el colegio desarrollamos un proyecto de cultura americana, enseñando aspectos del jazz, la arquitectura, abriéndoles el horizonte a niños y adolescentes. Es posible alcanzar becas como estas.

La importancia

Consejo: "Knowing English gives you the opportunity to apply and get scholarships to study, volunteering".

Traducción: "Saber inglés te da la oportunidad de aplicar y ganar becas para estudiar o hacer voluntariado".

Con Edier

"Mis 19 años de vida los he vivido en la vereda Guacas Baja, sector conocido por la cárcava de El Tablazo. Estudié la primaria en la escuela Gabriela Mistral y el bachillerato en la I.E. Seráfico. Para la beca Access nos presentamos cuatro en el 2012 y pasamos. Salía al mediodía del colegio y a veces sin almorzar, o solo con un yogur y empanada, cogía la buseta para ir al Colombo. Estudiaba hasta las 6:30 y llegaba a mi casa a las 9:30 de la noche, pues para ir del Alto Tablazo a mi vereda debía caminar una hora. En la escuela no tuve mucho acercamiento al inglés, en el colegio algo, me enamoré de él con Access. Uno piensa que eso de que el inglés abre puertas es idealista o ridículo, ahora veo que es realidad. Mi vida se ha transformado, aparte del segundo idioma nos inculcan liderazgo. Mi proyecto es terminar Lenguas Modernas, estoy en octavo. Luego hacer una maestría. Quisiera con mis compañeros volver autosostenible el proyecto de profesores de semilleros en el Colombo... ".

Consejo: "Learning another language is a way to get to know the world and get to know different cultures".

Traducción: "Aprender otros lenguajes es una forma de conocer el mundo y conocer otras culturas".

Con Danilo

El origen: "Vengo de una familia humilde, mi madre era cabeza de hogar, es costurera. Se esforzaba para sacarnos a adelante a mi hermano y a mí. Soy del barrio Sacatín".

Inspirado: "Desde niño me interesó el lenguaje. En mi casa a los nueve años leía canciones en inglés y trataba de hacer traducciones con diccionarios. En esa época no estaba el boom del internet. Estudié en el Tecnológico. Una docente vio mi interés por el inglés y me habló de la beca del Colombo".

Compartir: "Estuve con la beca desde el 2012 y me gradué en el 2014. Me encontré con historias muy interesantes de estudiantes de otros barrios. Fueron dos años, nos pagaban transporte y nos daban refrigerio".

Comunitario: "La Embajada busca retribución con proyectos comunitarios, que nos lleva a ser voluntarios. Me han gustado las artes marciales y compartí la disciplina que exige el Taekwondo con niños en condición de discapacidad de Fundapaz, en la vía a la Cuchilla del Salado. Duró un año, tres veces por semana".

Lo que sigue: "En el 2014 terminé la beca y me dije: ¿Ahora qué? No pasé a medicina. Resultó el programa de maestros de semilleros en el Colombo para gente que tuviera pasión por el inglés. Me gustaba la docencia. Pensé que iba a estar dos años y ya llevo seis. Luego me presenté a Lenguas Modernas, voy en octavo. Sueño con trabajar en las Naciones Unidas para trascender con ayudas sociales a la humanidad".

Consejo: "Learning new ways to communicate with other cultures is fundamental to keep up with the speed society is moving".

Traducción: "Aprender nuevas formas de comunicarnos con otras culturas es fundamental para mantenernos a la velocidad en la que se mueve la sociedad".

Con Ingrid

One, two, three

Ella es una luchadora por el inglés. En la Normal de Caldas, donde se graduó, considera que era una materia importante. Se emocionó el día que le hablaron de una beca para estudiar en el Colombo. Sin embargo, en un principio se quedó sin cupo.

Recuerda: "Repartieron los formularios y no me dieron. Hablé con una tía que trabajaba en el Colombo y me lo dieron, pero sin compromiso. Presenté el formulario y la entrevista. Y pasé".

Ingrid Hernández es del barrio Solferino y estudió en la Normal. Su vocación por la docencia la confirmó con la beca y su servicio comunitario. Con una compañera enseñaron gratis inglés, seis meses, a niños de preescolar y primero del colegio Perpetuo Socorro. Y un año y tres meses a hijos de empleados de Emas.

Para ella ha sido más que aprender inglés. "Es también convertirse en un líder". "Tengo 21 años y ya he hecho muchas cosas y quiero seguir. "Estoy en octavo semestre de Lenguas Modernas". "Mi pasión es el inglés, pero también mi lengua materna. Por eso, deseo enseñar español en otros países".

Consejo: "English is not only a way to communicate, but is also a culture, a way of life that helps you to develop another personalit".

Traducción: "El inglés no es solo una forma de comunicación, es también una cultura y una forma de vida que ayuda a desarrollar otra personalidad".

Datos

La directora del Centro Colombo en Manizales, Clara Lucía López, comenta sobre English Access Microscholarship Program, beca que ha beneficiado a cerca de 270 alumnos en Manizales.

* "Es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 85 países para jóvenes entre 13 y 18 años".

* "Incluye componentes de aprendizaje de inglés por dos años, liderazgo y voluntariado comunitario".

* "Se originó en el Medio Oriente como estrategia para aliviar las tensiones de guerra en esa zona y se fue expandiendo. La última ola llegó a Latinoamérica. A Colombia llegó hace 10 años".

* "En Manizales empezamos en el 2012 con un primer grupo de 60 jóvenes, de los cuales terminaron 56 por la primera cohorte".

* "De ahí surgió una iniciativa local de la dirección académica, con 13 jóvenes próximos a salir de bachillerato que querían ser profesores. Se enamoraron del inglés, vieron en sus docentes el espejo de lo que querían ser. Se montó un programa para ellos, se entrenaron y al mismo tiempo se formaron como líderes".

* "Además de Manizales hemos estado en Pasto. Y ahora también llegamos a Chinchiná y Palestina".