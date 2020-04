Comienzo frágil para la educación virtual

LAURA SÁNCHEZ

La clase no empieza. La plataforma de videoconferencia Zoom está lista, Natalia Marulanda, también. Debían empezar a las 8:00 a.m., ha pasado media hora y aún el profesor de matemáticas no se ha conectado .

Al otro lado de la sala de este apartamento del barrio La Avanzada, de Manizales, está Sergio, su hermano de 11 años. Él tendrá su clase en el computador, sin micrófono ni cámara. Será una lección de matemáticas por el chat de Facebook.

El profesor Andrés Felipe Osorio advirtió sobre su demora. En el Instituto Manizales coordinan la repartición de libros y guías, fotocopian y reparten útiles escolares, esta labor retrasó al maestro.

Cuando por fin: “!Escucho!”, expresó Natalia. Entró el audio y el video sin problema y ahora sí oía la voz del docente. Eran las 8:40 a.m.

Natalia está en once y al igual que el resto de estudiantes del Instituto comenzaron con la clase de matemáticas, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., y siguieron con la de ciencias sociales de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. “El profesor nos llamó ayer (domingo) para preguntar cómo estábamos todos. Solo 16 tenemos conexión, es un grupo de unos 28 y del resto no sabemos nada. Tengo un compañero con cinco hermanos”.

Al encuentro de ayer solo entraron 13 compañeros, los demás recibirán guías según instrucciones del maestro. Ayer aprendieron a usar la plataforma y enviarán el viernes el primer trabajo sobre intervalos: fotos de los ejercicios enviados al whatsapp.

En Manizales son 41 mil estudiantes que vuelven a estudiar después de un receso forzado de tres semanas por el covid-19. En Caldas son cerca de 80 mil. En el mundo, la Unesco reportó que el 89% de los niños está fuera de la escuela, es decir 1.54 millones de estudiantes de colegios y de universidades.



Frase

“Volver al aula será muy diferente, estaremos con mucho miedo, nos da miedo contagiar a la abuela”. Natalia Marulanda.



Destacado

Estoy en Calendar (preicfes), Universidad en tu colegio y en el estudio del colegio. No son conscientes de lo que pasa. Son clases en las que uno se debe de estar reportando por whatsapp o si no le ponen a uno cero.

Se preparan

Su mamá Gloria Yaneth Granada los levantó a las 6:00 a.m., se bañaron, desayunaron y desde las 7:00 a.m. Natalia estaba desatrazándose de Universidad en tu colegio. “Es un grupo de whatsapp, todos escriben, parece una competencia, todos mandando audios. Aún no me desatraso de tres días, me demoro porque dicen que debe ser escrito creativamente y con mapas mentales”.

La coordinadora de primaria, María Zoé Puerta, bajó los libros empolvados de los anaqueles de la biblioteca. Los entregará a cada niño, hay suficiente para uno por estudiante y así cumplir con los Derechos Básicos del Aprendizaje.

La jornada le exige concentración y saca apenas un momento para esta entrevista. “Del 20 de abril hasta 19 de julio será el segundo periodo. No podemos perder el tiempo para ver qué va a pasar. Tenemos que solucionar para unos 580 estudiantes de primaria, incluyendo útiles escolares porque son de las mayores necesidades en el aula”. Espera que desde el viernes puedan entregar libros y guías a los papás.

El rector, Francis Rodrigo Otero, dice que se aferran a cualquier libro. “El paquete didáctico que el Ministerio de Educación aprobó es muy pobre, serían $27 mil por niño. Adelantamos labor por Facebook live”. Para las seis semanas de clases, desde ayer hasta el 31 de mayo, harán dos entregas.

“Razonamos todo, que olvidamos la condición humana. Cómo hacemos que la escuela llegue a la casa, nadie tiene las garantías.

El Plan en Manizales

La Secretaría de Educación anunció el empleo de siguientes estrategias pedagógicas así:

1. Para quienes tengan acceso a internet y disponibilidad de recurso tecnológico usarán plataformas virtuales y recibirán instrucciones de docentes y directores de grupo.

2. Para quienes tengan acceso a internet, pero no cuentan con recurso tecnológico. La institución revisará si tiene equipos de cómputo para facilitar el préstamo a algunos estudiantes.

3. Para quienes no tengan acceso a internet ni recursos tecnológico. El colegio apoyará con textos, módulos, guías y otros insumos que entregará a acudientes. El director de grupo tendrá un grupo de whatsapp para trabajo colaborativo con docentes, acudientes y estudiantes.

4. Cada institución divulgará líneas telefónicas, celulares y correos electrónicos.

6. Asistencia psicosocial que permita reducir niveles de ansiedad y estrés propiciando diálogo, respeto y tolerancia en hogares.

7. Apoyo Alimentario: paquete alimentario para estudiantes focalizados por rectores de las instituciones.