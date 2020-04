Columnista invitado en la sección de Educación habla sobre lo que le deja la cuarentena

JUAN EDUARDO PATIÑO*

Está de más por decir que esta crisis llegó para hacer una transformación en la vida de nosotros, y que con seguridad nuestra vida va a tomar otro sentido después de que todo pase. También uno de los aspectos más afectados será la educación.

Como estudiante de grado undécimo se supone que debería decir que esta situación me afecta bastante, pero de hecho, ha sido sorpresivamente fructuosa y relevante para mi vida, ya que gracias al aislamiento he podido reorganizar mi plan de vida, ponerme en la tarea de aprender lo que no aprendí fuera de mi casa, y apropiarme de los excelentes hábitos: lectura, escritura, formación autodidacta de una persona consciente y sana.

No es el método más efectivo con nuestra correspondiente generación. No tenemos la suficiente consciencia para tomar con suficiente seriedad y autonomía.

Gracias a esta cuarentena he concebido el valor del afecto y la solidaridad. Sin embargo, a pesar de los beneficios que para mí ha traído esta cuarentena preventiva, no puedo enajenar mi preocupación por mi futuro académico, y aunque considero que es valioso el método de teletrabajo para el futuro de nuestro sistema educativo, me atreveré a afirmar que no es el método más efectivo con nuestra correspondiente generación. No tenemos la suficiente consciencia para tomar con suficiente seriedad y autonomía esta estrategia, tal vez por el hecho de que somos una generación inadaptada al uso de la tecnología para algo diferente al ocio.

Me complace imaginar que como toda situación en la que nuestra raza humana se ha visto desafiada y comprometida, vamos a tomar las riendas y seguir con beatificante asertividad como dice Darwin: "Adaptarse para sobrevivir". Espero que sea una enseñanza para las personas mayores, y un nuevo comienzo para la sociedad , que nos permita convivir armónicamente con nuestro entorno.

Como aporte final, me gustaría citar a Jorge Bucay: "Tú eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo". Usted, que lee esto tiene en sus manos la decisión de cómo utilizar su tiempo en esta cuarentena. No mate el tiempo, mejor vívalo.