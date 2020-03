Colegio Redentorista va fuerte con el inglés

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

María de la Roche, profesora del colegio Redentorista, comenta: "This is a pilot program that is very important because we want to make headway into the bilingual environment". Traducción: "Es una prueba piloto muy importante porque queremos incursionar en el ámbito bilingüe".

La docente participa en la alianza entre el colegio Redentorista y el Colombo. La meta de acuerdo con el rector, sacerdote Jairo Díaz, es que la institución sea bilingüe al 2022.

La maestra Esmeralda Rincón, del Centro Colombo Americano, dice: "Muy enriquecedora, los estudiantes han aprovechado las actividades, han mejorado el nivel". Traducción: "Very enriching, the students have really taken advantage of the activities and have improved their level".

El proyecto, considerado por el Colombo como el primero de este tipo en la ciudad, favorece a 90 estudiantes de décimo y once en tres niveles. Uno: alumnos con pocas habilidades. Dos: cierto nivel de avance. Y tres: estudiantes que incluso han efectuado cursos en el Colombo y en otras instituciones.

Estrategia

El rector comenta: "Revisando el proyecto académico nos dimos cuenta de la necesidad de fortalecer el inglés. Si bien está contemplado en el Proyecto Educativo y en las mallas curriculares, vemos que se puede profundizar mejor, siendo una necesidad para estudiantes de cara a su salida a la universidad".

La directora del Colombo es Clara Lucía López. Resalta que "es una estrategia estructural que aborda Redentorista para realmente buscar un avance significativo en el manejo del inglés".

López explica que el convenio va más allá de que el Colombo llegue al centro educativo. Significa que el proyecto es articulado al plan de estudios. Añade: "Participamos cada semana en los comités del área de inglés y curriculares para que haya garantía de que lo que el Colombo hace esté en línea con principios educativos y filosofía del colegio".

Los estudiantes al terminar el 11 saldrán con su título de bachilleres, al cual le agregarán el de inglés B1. "Este nivel quiere decir que ya es un usuario independiente con fluidez en cualquier contexto. Le da una cualificación para estudios y para empleo", indica la directora del Colombo.

Entusiasmados

Eduard Andrés Aristizábal, de 11-1 (from 11th-1 )

Es muy importante, he aprendido mucho. Se debe implementar en más colegios.

Traducción

It is very important, I have learned a lot. It should be implemented in more schools.

Miguel Ángel Salazar, de 11- 2 (from 11th-2 )

El inglés nos sirve para la vida, se ha globalizado, es necesario para conseguir trabajo y para conocer personas, para viajar. Por eso, es necesario que lo empecemos a ver desde primaria, que nos familiaricen con él.

Traducción

English serves us for life, it has gone global. It is necessary to get a job, to get to know other people, and travel. Because of this, it is necessary that we begin to study it in primary so that we become familiar with the language.

Mariana Ravagli, de 11-2 (from 11th -2 )

Nos ha servido para practicar el inglés, aprender cosas nuevas. Es muy importante para la vida, nos abre puertas. A los de 11 por si queremos estudiar en otro país. Lo deberían implementar en otros colegios.

Traducción

This program has served us to be able to practice English and learn new things. This is a very important life skill and will open doors for us, for those of us in 11th if we want to study in a different country. It should be implemented in more schools.

Melissa Buitrago, de 11-2 (from 11th -2)

Es una experiencia muy enriquecedora porque el inglés es la lengua más importante en el mundo. Nos abre puertas y es bueno que lo enseñen desde niños.

Traducción

This is a very enriching experience because English is very important in the world. It opens doors for us and it would be good to begin teaching from a young age.