Clases en colegios privados avanzan en lo virtual

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

7:30 a.m. Antonia Castaño y su hermano Samuel están listos para la Toma de contacto del Colegio San Luis Gonzaga. Todo cambió, este momento de encuentro y de oración es virtual y solo se verán por cámara con sus compañeros de clase.

A las 7:50 a.m. empiezan las clases. “Como si estuviéramos en el colegio- relata Antonia. Esta rutina nos aterriza, estamos en casa y virtual pero el esfuerzo sigue y es muy positivo. Para mí ha sido muy beneficioso para las materias difíciles como cálculo, química, física. Son profesores que usan tableros y se siente como si fuera una clase en el aula”.

Las jornadas en el San Luis se mueven en tres modalidades: sincrónicas, asincrónicas y mixtas. Dora Patricia Ramírez, directora Académica, asegura que es bueno el balance virtual: “Tenemos una plataforma muy buena y usamos la estrategia de #SanLuisEnCasa para comunicar. Queremos priorizar lo humano, han sido muchos los aprendizajes en flexibilidad, confianza y autonomía”.

Antonia está en once, el 19 de junio es la graduación y aún no sabe si será virtual o no: “No será como la esperábamos, pero si le ponemos mala actitud será peor. Somos una promoción que tiene mucho sentido de pertenencia por el colegio. Ahora somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la situación, se nos sale de las manos. Debemos tener conciencia, todos vivimos lo mismo”.

Desde el 19 de junio entregarán los papeles que se requieran para el ingreso a las universidades: “El Colegio es muy feliz, busca que cada grado termine feliz su ciclo. Con los de once tenemos un reto grande. Es muy importante escucharlos para que ellos sientan. Tenemos claro que apenas pase todo nos encontraremos como comunidad, celebraremos juntos, por el momento será virtual”.

“Llevábamos tres años preparándonos para el Icfes. Por ahora no tengo en mis planes empezar la universidad este semestre. No tenemos un camino claro, solo esperamos”. Antonia Castaño.

Antonia Castaño, del Colegio San Luis Gonzaga, adaptó su rutina a la casa: Hace ejercicio, asiste a clases y ve seminarios de adaptación a la vida universitaria.

Suman experiencia

La estudiante María Fernanda Duque, de grado once del colegio Nuevo Gimnasio, describe que sus clases fueron más flexibles, pasó de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., a una virtualidad de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

“Me levanto a las 7:30 a.m. para tener todo listo, me baño y alisto cuadernos. Hago las tareas o me conecto a la clase, entrego todo y quedo con el tiempo libre. A veces las materias difícil se complican pero los profes están muy pendientes de nosotros”, asegura María Fernanda.

El Colegio Nuevo Gimnasio realizaron el 13 de abril una izada de bandera virtual. 250 personas se conectaron para ver bailes, entrevistas como la de Salomé a su papá Andrés Aristizábal.

En el Semenor, el profesor de Lenguaje, Mario Chica, completa 25 años como docente, 20 de ellos en el Semenor y no había presenciado un momento como este.

“Empezamos a las 7:00 a.m. y terminamos a la 1:00 p.m. Damos clase por Zoom y si algunos padres requieren de las guías las pueden reclamar en el colegio. De la noche a la mañana todos los profesores resultamos youtubers, las cámaras no me asustan. Al principio me daba susto la plataforma, a mí edad nos toca reinventarnos”.

Deben garantizar calidad

La directiva N°.3 del 20 de marzo emitida por el Ministerio de Educación ordena a las secretarías de Educación hacer vigilancia de los calendarios, a la flexibilidad académica, a la calidad educativa y a la terminación indebida de contratos.

“La educación presencial nos permite formar comunidad, en democracia, es poder abrazarnos y sentirnos equipo. También la tecnología está en nuestra cotidianidad, hay que hacer buen uso de ella”. Dora Patricia Ramírez.