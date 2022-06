Bloqueo al acoso y arreglo al INEM siguen de retos

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

La secretaria de Educación de Manizales, Luz Marina Giraldo Cristancho, ha pasado tres debates de control, más las tres sesiones de horas y horas de una moción de censura. La prueba final llegó ayer y la aprobó. 14 concejales le dieron el visto bueno para que siga en el cargo 4 votaron para que saliera y uno se declaró impedido.

Así las cosas, Giraldo Cristancho tiene un respiro para continuar su labor en los 16 meses que le faltan a la actual Administración municipal. Sus retos incluyen mayor prevención al acoso escolar, infraestructura, recuperación del INEM. "También debemos contar más a la comunidad las cosas que hacemos, somos una dependencia muy grande, por ejemplo son 2 mil docentes y 50 mil estudiantes. Hacemos muchas cosas por la ciudad".

Agregó que sigue el reto por mejorar la convivencia escolar ante las múltiples quejas. "Los docentes deben saber que los alumnos llegaron con dificultades luego de la pandemia. Por eso, estamos capacitando a los orientadores y solicitamos al Ministerio la posibilidad de tener más orientadores".

Desafíos

En relación con la recuperación de la planta física del INEM reiteró que avanza el proceso, que busca llegar pronto a tener la licencia con el propósito de intervenir los espacios que serán ocupados de nuevo por los estudiantes que hoy están en el Liceo Isabel La Católica.

Concluyó: "Soy consciente de que los concejales están en su derecho, debemos estar rindiendo informe constantemente. Fue una oportunidad para mostrar todo lo que hemos avanzado. Hay que escuchar, siempre hay algo por mejorar, siempre faltará algo. Recibo de buena manera a quienes aprobaron y a quienes no".

A favor de la secretaria

Hernando Marín (liberal)

Héctor Fabio Delgado (liberal)

Víctor Hugo Cortés (liberal)

César Díaz (liberal)

Danilo Fernández (liberal)

Luis Gonzalo Valencia (conservador)

Jorge Eliécer Galeano (conservaddor)

Henry Gutiérrez (de la U)

Juan Manuel Marín (de la U)

Jhonnyer Bermúdez (de la U)

Andrés Sierra (MIRA)

Orlando Quiceno (Cambio Radical)

Martín Sierra (Colombia Renaciente)

Jhon Alexánder Rodríguez (Alianza Verde)

Comentario

Martín Sierra, concejal de Colombia Renaciente

Voté que siga en el cargo porque en un control político que se le hizo había mucho ruido, inconformismo en cuanto al PAE, infraestructrua, transporte escolar, cierre de escuelas, el INEM, acoso escolar. Cuando viene la secretaria y nos presenta otro informe y con respuestas claras y contundentes cambié la posición. En todas partes, secretarías y dependencias hay problemas. Veo que va bien cuando me responden que no están cerrando escuelas, que atienden la infraestructura, que le corre a la violencia escolar con acompañamiento y psicólogos, que todas las rutas están cubiertas, que el INEM no se va a acabar, que el PAE es el mejor del país. La secretaria es competente para el cargo, su hoja de vida cumple, lleva 20 años trabajando en esto.

En contra de la secretaria

Votaron no a la permanencia de la secretaria de Educación en el cargo:

Adriana Arango, de la Alianza Verde

Julián García, de la Alianza Verde

Julián Osorio, de Centro Democrático

Cristian Pérez, de ASI

Comentario

Cristian Pérez, de la ASI

Los hechos son contudentes. La comunidad educativa manifiesta sus inconformidades con su gestión. No tiene actitud de diálogo con estudiantes, docentes, rectores. La infraestructura educativa es pobre, no hay un proyecto claro para recuperar el INEM. Las acciones de prevención del acoso escolar no son contundentes, es una secretaria que su balance hasta ahora no es positivo. Hay una reconfiguración política en el Concejo, las grandes mayorías son 15 concejales que acompañan al alcalde y la oposición somos solo cuatro. Seguimos con posición de vigilancia a la Secretaría de Educación, de control porque no creemos en su gestión. Esperamos que no haga quedar mal a los 15 concejales que la acompañaron.

El impedido

Al concejal Simón Ramírez (conservador) le aprobaron su propuesta de declararse impedido para votar la moción de censura. Argumentó que para la época de la aprobación de la moción aún no estaba en el Concejo y era contratista de la Secretaría de Educación.