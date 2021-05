Audiencia de estudiante de la Universidad de Caldas quedó en suspenso

LAURA SÁNCHEZ

Dos fiscales y un defensor debaten desde ayer ante una jueza la situación jurídica de un estudiante de octavo semestre de Antropología de la Universidad de Caldas. Tiene 22 años y es sindicado de terrorismo por presuntamente liderar actos contra la seguridad pública durante las manifestaciones del 28 de abril al 3 de este mes.

La jueza, con función de control de garantías, decidirá hoy a las 2:00 p.m. si envía a la cárcel, con medida de aseguramiento, al universitario. Aseguró que después de la audiencia de ocho horas se tomará un tiempo para analizar los argumentos de los fiscales y de la defensa. Ayer se llevó a cabo la legalización de captura y la imputación de cargos, los cuales negó el indiciado.

Los fiscales lo señalaron inicialmente por dos delitos: daño en bien ajeno por actos vandálicos a bancos y a un supermercado, y terrorismo porque en palabras de un fiscal “fraguó y materializó” los destrozos en Manizales del 1 de mayo, que también incluyeron la vandalización del busto de Benjamín López debajo del puente de la carrera 20.

Un fiscal aseguró que las entidades bancarias no consideran conciliar con el acusado por los daños, por lo cual la juez expresó: “Las querellas deben cumplir con los requerimientos de procedibilidad y es de obligatorio cumplimiento. Las víctimas no es que sí quieren o no previamente a la actuación. La conciliación es obligatoria en los procesos querellables”. Sobre este supuesto avanzó la argumentación en cuanto al cargo terrorismo.

Argumentos

Con base en videos, fotografías y tres testigos los fiscales señalaron al universitario de terrorismo y pidieron medida de aseguramiento. “Se presentaron esquemas de actos vandálicos debidamente organizados, con esquema de funciones debidamente organizadas que permitió establecer una línea de acción violenta atentando contra quienes marchaban y la fuerza pública y el orden público en Manizales”.

Para la Fiscalía, el estudiante presuntamente organizó los actos de destrozo en varios lugares durante esa jornada, no los materializó pero sí cargó en hombros el busto tumbado de Benjamín López.

El defensor expuso que en la exposición el fiscal hace señalamientos que estigmatizan la protesta social y que uno de los tres testigos no aparece en los reportes de aprehendidos en el Centro de Traslado por Protección (CTP) a donde llevan a los manifestantes. Por eso, cuestiona la fidelidad del testigo y desconoce los acuerdos a los que llegó con la Fiscalía.

“No se puede decir que hay una inferencia razonable sobre los delitos señalados si no se tiene claro si el detenido es determinador o partícipe. Podríamos discutir si pudo haber dominio en lo del supermercado pero no es así, ni en lo del busto”, expresó.

Luego de las exposiciones de las partes se suspendió la audiencia y continuará hoy.

Pena

Según el Código Penal, la pena mínima por terrorismo son 160 meses de prisión, que serían 13 años y cuatro meses.

El estudiante sindicado de terrorismo tiene laceraciones por abrasión (úlcera en la piel por quemadura o traumatismo) por un artefacto que le explotó el lunes durante los altercados en El Cable. Fue un día antes de la captura.

Estudiante y estigma

Un egresado de una universidad pública enfrenta un proceso en el que lo señalan de ser líder de una organización anarquista. Lo detuvieron durante enfrentamientos entre universitarios y el Esmad en enero del 2020. Él relató lo que ha sido afrontar la imputación:

“Estuve tres días en la cárcel. Se filtraron unas fotografías de mi captura y salió en la página de la universidad y en un medio de televisión salió el coronel. Una amiga me dijo que se sentía en peligro conmigo y me dijo que la perdonara, pero que no me volvería a hablar.

Las acusaciones públicas son realmente la sentencia social, es como si estuviese enfermo de covid. Me empezaron a decir guerrillero, decían que no se juntaran conmigo porque no tenía nada que aportar, porque era malo.

Siempre me he preocupado por las causas sociales. Llegó al punto en el que me dijeron que no volviera al pueblo de mi familia. Esa discriminación me ha perseguido. Esas repercusiones siguen con mi familia, la de mi novia y ahora no consigo trabajo, a cualquier parte que llego se filtra el rumor de que estuve en la cárcel.

Me obligaron a salir de Manizales, ahora tengo poco trabajo y mucha estigmatización. Ahora mi cuerpo y mi imagen no comunican lo que yo quiero comunicar con mis acciones, que es construir un país diferente. El pasado es el que habla por mí, una noticia por televisión.

Esto es una cruz que se carga, es demasiado pesada, es la cruz de un estudiante de universidad pública que fue a la cárcel y la voy a cargar toda la vida. Sigo resistiendo en pie de lucha”.

Ofrecen recompensa

$25 millones de recompensa ofrecen por información de un hombre que activó un arma de fuego en las manifestaciones del martes en la noche. La recompensa la ofrece la Secretaría de Gobierno de Manizales, la Policía Metropolitana y la Gobernación de Caldas.

En un video se ve al sujeto disparando en varias ocasiones, en medio de las revueltas. Se desconoce si se trataba de un arma de fogueo o traumática. Las autoridades aseguran: “Si tiene información comuníquese al 3232734676, de la Policía Metropolitana de Manizales, o escriba a ese número por Whatsapp. Se garantiza absoluta reserva”, contó la institución.

Desde la Universidad

La Secretaría General de la Universidad de Caldas expresó: “Lo que estamos haciendo desde la Rectoría es recurrir a Defensoría del Pueblo y al Consultorio Jurídico de la Universidad para asesoría si no la tiene. Nos comunicamos con los familiares y establecimos contacto con uno de sus amigos para garantizar el debido proceso del estudiante.