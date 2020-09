Asistirán a las aulas en Manizales si los papás quieren

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Luz Mary Giraldo empezó a trabajar desde hace dos semanas y siente caer el peso de la pandemia y las crisis económica y educativa. Tiene tres hijos, dos de ellos ya perdieron el interés en estudiar.

Asisten al Liceo Isabel La Católica, uno de los 9 colegios que se postularon para ser pilotos en la educación con alternancia (educación en casa y en el aula) que empezarán en octubre.

“Me interesa mucho la alternancia porque sería para los niños atrasados en el estudio. Uno a veces no les puede ayudar en casa. Nos mata no tener conectividad”, comenta Luz Mary. Describe que solo su hija, de grado quinto, es la única que va bien. La de grado cuarto y el de primero perdieron interés en las clases.

“Se me sale de las manos, ya no soy capaz. Es demasiado estrés para mí. Soy madre soltera y trabajo haciendo aseo. Muchas veces los programas no eran compatibles con mi dispositivo”. Si Luz Mary tuviera que escoger entre sus hijos para asistir a clases, enviaría al de primero de primaria porque es su segundo año en ese mismo grado.

Ayer la Secretaría de Educación empezó con las visitas a los colegios, seis privados y tres oficiales (Ver recuadro Colegios del plan piloto). Entre ellos el colegio San Luis Gonzaga al que le aprobaron alternancia para comenzar en octubre. Dora Patricia Ramírez, directora Académica, celebró el anuncio que permitirá que en la tercera semana de octubre puedan reactivar las clases presenciales.

“Será con estudiantes de 10 y 11 del preicfes de los sábados (92 alumnos). Nos revisaron la bioseguridad del colegio y la parte pedagógica, cómo estamos para ofrecer las clases. Tendremos visitas y seguimientos”, expresó Ramírez. Las sesiones serán escalonadas, de cuatro grupos que ingresan y toman descansos en horarios diferentes.

Por la salud mental

El 6 de julio la Alcaldía de Manizales anunció que el año terminaría con educación remota, con guías físicas y clases virtuales. Tres meses después la decisión cambió.

El secretario de Educación, Francisco Vallejo, explicó que en los colegios oficiales han registrado 400 casos de deserción: “En un tamizaje a 1.050 estudiantes, 450 presentan situaciones psicosociales como que no encuentran motivación y no quieren seguir estudiando. Hay 48 casos de violencia intrafamiliar reportados a comisarías de familias, 96 casos de estudiantes con tendencias suicidas y remitidos a las EPS y al ICBF”.

La rectora Norma Esperanza Agudelo, del Liceo Isabel La Católica, comenta que tiene estudiantes que no alcanzan a tener conectividad, que no han podido consolidar la educación en casa. “Los papás de estos niños son los únicos que tienen celular, ahora el celular está con el papá trabajando. Estamos teniendo muchos problemas psicosociales, con mamás que me llaman a advertir que sus hijos quieren suicidarse, que no quieren estudiar”.

Comenta que debe asegurar los protocolos y a los profesores con comorbilidades. “Queremos atacar la deserción contando con el aval de los padres. En primer grado tengo mucha deserción. Tengo 578 estudiantes, haremos el pilotaje con los de primero porque no tienen conexión a internet”.

La Secretaría transferirá $180 millones de recursos propios a los colegios para que compren los equipos de bioseguridad.

“Para mí lo más importante es que hagamos algo para prevenir riesgos psicosociales, de suicidio y de deserción que se vendrán para en el 2021. El padre de familia lo decide, si no quiere mandarlo que no lo haga”. Francisco Vallejo, secretario de Educación.

En desacuerdo

El sindicato Educal no está de acuerdo con las pruebas piloto. Hoy habrá un plantón a las 9:30 a. m. frente a la Alcaldía de Manizales para rechazar la alternancia educativa, denunciar la liberación de docentes y exigir reuniones con la Secretaría de Educación.

Darío López, presidente de Educal, expresó: “No se sabe bajo qué criterios se iniciarán los pilotajes. Tengo claro que el alcalde dijo que este año no regresaban, el decreto no se ha modificado. Esos hechos de salir del aislamiento genera incremento de los casos de contagio. La comunidad educativa expresó no regresar”.

Colegios del piloto

Estos son los colegios y sus poblaciones que participarán de la alternancia educativa,

*Colegio San Luis Gonzaga: grados 10 y 10, programa preicfes.

*Nuestra Señora del Rosario: grado 11

*Jardín Infantil Semillitas: grupos con aval de los padres

*Jardín La Magia de crear: grupos con aval de los padres

*Colseñora: grupos deportivos

*Gemelli: grupos con aval de los padres

*I.E. León de Greiff (oficial): estudiantes en riesgo de deserción

*I.E. Latinoamericano(oficial): estudiantes en riesgo de deserción

*I.E. Liceo Isabel La Católica(oficial): estudiantes en riesgo de deserción

Isabela Salgado

Personera Colegio San Luis Gonzaga

“Me encanta la opción de alternancia, porque me imagino mi último año con mis compañeros. Tenemos preocupaciones como la presentación de las pruebas Icfes. La virtualidad me ha dado muy duro. No podemos abandonar más la presencialidad”.