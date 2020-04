Arranca educación en casa para estudiantes de colegios oficiales de Caldas

Laura Sánchez y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Sandra Milena Carvajal, profesora Normal de Riosucio

Hice un diagnóstico del uso de recursos de comunicación que tienen las familias, desde sus casas, con el grupo del que soy directora (4°1 de 29 estudiantes). Encuentro que el 45% no tiene computador, ni acceso a internet,7% no tiene celular, el 21% sin acceso a whatsApp, el 28% sin correo electrónico y el 72% que tiene no puede acceder a descargar archivos. Las familias con celular en casa con conexión a internet lo hacen por recarga semanal de datos en planes de $6 mil. Es la caracterización de un grupo. Con algunos ni siquiera he podido tener comunicación porque están en zonas sin señal de telefonía. Esto nos llegó sin aviso, sin preparar a las familias de estudiantes ni a ellos. Lo que podemos lograr, en aprendizaje de los chicos, es limitado y en casos será nulo. Adicionalmente, sin mencionar debilidades que pueden tener maestros. ¿Cómo valoraremos aprendizajes de los chicos, familias y de nosotros en este tiempo? ¿Cómo articularemos lo vivido antes, durante y después de la cuarentena?

Christian Hederich, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional

Nos coge fuera de base esta situación. Los que más han avanzado han sido universidades y colegios de élite invirtiendo en plataformas, los toma menos impreparados. Observo que el espacio regular del aula de universidad y secundaria se transfirió idénticamente a una pantalla. No parece una alternativa apropiada porque el modelo ya tenía problemas, es multiplicar las dificultades. Si los niños ya tenían dificultades para mantener la atención y el ritmo de clase, ahora tiene más. El aprendizaje humano es un proceso social, nos reunimos para estar juntos y aprender juntos, es cuestión psicológica porque lo hacemos a través de la confrontación, de la comunicación. Ya el planteamiento de la educación frontal no es muy social, no estaba planteada la interacción. Todo es mucho mejor que estar en casa sin hacer nada. Se marcan más desigualdades, pero la situación empeora en la educación primaria, en la primera infancia. Debemos socializar para educar, necesitamos encontrarnos y discutir. Los objetivos de la escuela están dirigidos al aprendizaje de habilidades sociales, actitudes, valores, no solo de ciencias y esto se hace juntos, hay que propiciar espacios de encuentro, situaciones sociales verdaderas. No podemos saber los efectos del aislamiento prolongado.

Pablo Vommaro, director de Investigación de Clacso

En una sociedad desigual, las crisis se producen, impactan y se tramitan de manera desigual. (…) Un aspecto de estas desigualdades puede derivarse de las generacionales, ya que no todos los estudiantes tienen las mismas condiciones y posibilidades de asumir las tareas escolares en el hogar. Desiguales son las condiciones habitacionales, las posibilidades de padres de acompañar ejercicios, recursos tecnológicos, acceso a materiales, envíos de las escuelas. No todas las escuelas y universidades tienen los mismos recursos tecnológicos y esto refuerza desigualdades que se expresan en estudiantes y docentes y entornos. Las desigualdades educativas son también experimentadas por los docentes, que se exponen a exigencias mayores y a un gasto de recursos propios que casi nunca es reconocido o recompensado. Fragmento del texto Las dimensiones sociales, políticas y económicas de la pandemia publicado en la página web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).

Yessica Aristizábal, estudiante del colegio Nuestra Señora del Rosario de Neira

Nos preparamos para la educación virtual en casa con los talleres que nos enviaron al principio y los hemos resuelto poco a poco. Ya para el lunes (hoy) hay unos docentes que hicieron unos grupos por whatsapp en los que nos van a estar explicando cómo resolver los talleres, lo que lo hemos hecho para saber cómo terminarlos o para empezar a hacerlos. Al inicio nos dieron fotocopias, pero al presidente decir que no se podía salir, entonces se hace por whatsapp. Tengo 35 compañeros. La verdad veo esto muy duro, en un grupo, por ejemplo, no creo que el profesor pueda resolver todas las dudas. Ya tenemos un grupo y faltan mucho, solo estamos como 20. Hay quienes no tienen internet en las casas. Con otros ni nos hemos podido comunicar porque no tienen internet. Uno en clase normal puede preguntar si no es capaz de resolver algo, virtual no se va poder a dedicar así, y si se cae la señal o el internet. Creo que será muy duro aprender en redes sociales materias como física, trigonometría, cálculo.

Estrategias en Caldas

La Secretaría de Educación de Caldas, con rectores, definió mecanismos de educación virtual y física, para colegios de municipios distintos de Manizales:

* Entrega de guías de las asignaturas adaptadas al contexto de la sede educativa. Estas guías atienden a lo propuesto en las mallas curriculares, teniendo muy en cuenta los DBA y la posibilidad de comprensión de los estudiantes y padres de familia, desde sus hogares, para adelantar procesos de estudios y aprendizaje no dirigidos en forma presencial.

* Préstamo a estudiantes de guías de Escuela Nueva y el material del Programa Todos a Aprender (PTA), los que les servirán como apoyo al desarrollo de las actividades, además de los talleres físicos. Dichos documentos se prestarán bajo la firma de actas, garantizando la devolución del material, para ser rotado entre las sedes de la institución educativa.

* En las zonas donde se cuenta con medios tecnológicos se les entregarán además de talleres físicos y préstamo de guías de Escuela Nueva; videos, animaciones en dispositivos USB o a través del grupo de whatsapp, los que les servirán para una mejor adquisición de los conocimientos y apropiación de los mismos.

* El Ministerio de educación también emite las orientaciones para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencias sanitaria, proponiendo algunas guías y textos con los cuales los docentes complementarán el trabajo que realizaron durante las dos semanas de desarrollo institucional que se tuvieron entre el 16 al 27 de marzo.

* Para la distribución del material para el trabajo en casa de los estudiantes, se está coordinando entre docentes, directivos docentes y secretarías de educación municipal como se realizará la entrega, ya que cada municipio cuenta con características propias de dispersión de la población.