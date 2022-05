Alejandro Ceballos, sus logros y sinsabores en cuatro años como rector de la Universidad de Caldas

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Alejandro Ceballos Márquez terminará el viernes cuatro años como rector de la Universidad de Caldas. Parte de sus logros y sinsabores los cuenta en esta entrevista, en la que destaca gestión financiera, obras de infraestructura y digital. También las protestas, la polémica cancelación de semestre, su fallido intento de reelección, entre otros aspectos.

Por ahora, sigue la espera de la fecha de reunión del Consejo Superior con el propósito de elegir al rector 2022-2026, ante el proceso de resolución de posibles impedimentos para varios de los nueve consejeros.

- ¿Qué es lo que deja más satisfecho?

Dentro de las muchas acciones me deja satisfacción muy grande haberle servido a la universidad. Me deja una satisfacción muy grande también que ninguno de nuestros estudiantes de la universidad de Caldas, en las movilizaciones de 2018, 2019, 2021 y aún en la movilización que hubo hace unos 15 o 20 días para conmemorar un año del 28 de abril, tenemos situaciones graves que lamentar con nuestros estudiantes. No resultaron estudiantes heridos de gravedad, no hubo fallecidos afortunadamente a raíz de esta situación. Creo que eso es un ejemplo de que podemos convivir y de que podemos desarrollar una protesta pacífica sin violencia. Esa es una satisfacción grande que me queda, pero ya hablando de otros temas más universitarios puedo decir que este año entrego la Universidad de Caldas sin faltante presupuestal, el faltante está resulto en su totalidad. Nada menos la semana pasada le solicité al consejo superior la adición presupuestal por 24 mil millones de pesos que si nosotros pensamos de que el faltante para 2022 iniciaba con 18 mil 500 millones de pesos, no solamente se resolvió el faltante si no que dejamos casi 6 mil millones para libre inversión en la universidad.

- ¿También destaca usted la sede en La Dorada?

Eso me da muy satisfecho. La creación de la seccional Magdalena Centro también me deja con la satisfacción del deber cumplido y sobre todo que pudimos terminar le ejecución de la obra Centro de Innovación para Caldas en su totalidad. Es decir, la obra en este momento está lista para ser entregada. Aprobamos la política de equidad de género, la política de educación virtual, de salud mental, de tal manera que dejamos una Universidad en muy buenas condiciones de cara al futuro.

- Pero volviendo a lo presupuestal, ¿cómo recibió la U. y cómo la deja, entonces?

Recibimos la Universidad en el 2018 con un faltante presupuestal que bordeaba los 27 mil millones de pesos y a lo largo de estos 4 años hemos podido resolver en conjunto, en la sumatoria de los cuatro años, un faltante de casi 65 mil millones de pesos. Indudablemente que los recursos adicionales que les transfirió le Gobierno a las universidades públicas de Colombia luego de las movilizaciones del 2018 contribuyeron a resolver. Paraeso hay que ser juicioso también en la ejecución, porque hay muchas universidades que los recursos adicionales los han ejecutado únicamente al 30%, eso indica que posiblemente las necesidades de algunas universidades no eran las que se estaban mostrando. En Universidad de Caldas somos modelos en el Ministerio de Educación Nacional en la ejecución de los recursos adicionales y tenemos a 2021 una ejecución del 100% de los recursos.

- ¿A pesar de la estigmatización al movimiento estudiantil y profesoral, se reconoce que sus luchas eran justas y lograron objetivos?

Indudablemente tenemos que reconocer a las plataformas estudiantil y profesorales en esa negociación con el gobierno de Iván Duque. Esa negociación se logró, ese efecto positivo para las universidades. Puedo decir en este momento que la universidad pública colombiana como nunca antes recibió recursos adicionales. No se puede olvidar que el presupuesto del MEN ha sido el más grande de las carteras ministeriales en la historia reciente del país, lo cual indudablemente muestra el compromiso gubernamental con la educación de los colombianos. Todos los recursos adicionales, por lo menos en lo que compete a la Universidad de Caldas los hemos recibido en su totalidad, es decir el Gobierno en este momento con la universidad no tiene deuda de ninguna naturaleza. De tal manera, que lo firmado en esos acuerdos pues se ha cumplido.

- ¿Hay quienes dicen que el Centro Cultural Rogelio Salmona está subutilizado?

La fase uno del Rogelio Salmona que es la que está construida en este momento alberga a la biblioteca. Tiene algunos auditorios que se han venido utilizando. Ese fue otro logro de esta administración, haber finalizado el conservatorio de música, al menos en esta fase uno. De tal manera, que las instalaciones del Salmona se han venido utilizando para lo que realmente son, alojar la biblioteca, desarrollar algunas actividades de tipo cultural, desarrollar exposiciones artísticas, realización de conciertos y todas las actividades académicas que tienen que ver o que están relacionadas con el conservatorio de música. Yo no diría qu esté subutilizado, yo diría que lo hemos utilizado para las actividades para las cuales fue pensada, aquí en la comunidad uniersitaria hay una idea acerca del hecho de que el Salmona debiera de tener más salones de clase, más aulas de clase, pero es que en ningún momento el Centro Cultural se pensó como un anexo de la Universidad y que pudiéramos tener allí oficinas de profesores y salones de clase. Allí también está alojado el Centro de Ciencia Francisco José de Caldas.

- ¿Entonces sí es necesaria la segunda fase del Salmona?

El edificio está incompleto, lo que pasa es que si uno lo ve como está uno puede decir está terminada, pero quienes conocemos el proyecto completo sabemos que faltan la segunda y la tercera fase. Eso sí, partiendo del principio de realidad, la Universidad no tiene los recursos para construir esas dos fases del Salmona que en este momento a pesos del 2022 puede estar costando alrededor de 80 mil millones o 90 mil millones.

- ¿Cuál fue el momento más difícil como rector?

Hubo varios, tal vez de los más complicados fueron cuando la Universidad estuvo en cese de actividades. Me agobia ver la Universidad cerrada, inoperante, vacía. De tal manera, que los momentos más angustiantes fueron durante los paros, a pesar de saber y a pesar de ser consciente de la necesidad de esa protesta social. Me agobia mucho ver la Universidad parada y por supuesto los dos años de pandemia, es absolutamente indudable que fueron momentos muy críticos, muy duros, complejos, sobre todo tomar la decisión de cerrar la universidad y que en menos de 24 horas no quedara un alma.

- ¿El día de la posesión también fue traumática, pues ni siquiera se pudo hacer el acto en la sede central ante protestas estudiantiles?

Ese día, tengo que decir, no hice nada malo. Las cosas se dieron como se tenían que dar en el mecanismo de elección del rector. Seguramente la comunidad universitaria no entendió, así como en este momento sigue sin comprender del todo, que la elección no es una elección directa. Hay una participación de los estamentos para señalar quién puede ser su candidato, pero finalmente es el Consejo Superior, como una junta directiva de una empresa, la el que nombra el gerente o en este caso el rector. En ese primer día, la verdad y lo confieso, después de cuatro años, yo no pensé que se fuera a sabotear de esa manera la posesión. Creí que la protesta estudiantil, liderada por un profesor de la Universidad, iba a ser momentánea y una vez que ya los estudiantes pasara el momento iban a permitir seguir con la sesión del Consejo, pero realmente no fue así y yo simplemente pues lo que hice fue dejar que los acontecimientos siguieran en ese momento. Afortunadamente encontramos un lugar (Ciencia de la Salud) donde realizar la posesión y ya después, entonces veía la solución del conflicto interno que finalmente lo logramos, pero no dejó de ser un momento tensionante, traumático también, porque todos queremos que ese tipo de actividades se puedan desarrollar sin contratiempo.

- En las protestas estudiantiles usted se paró entre la tanqueta del Esmad y los estudiantes. Algunso lo destacaron como un gran acto de conciliación, otros como protagonismo. ¿Qué opina hoy?

Indudablemente que ese momento puede generar muchas reacciones, pero yo sí lo que le puedo decir a todas las personas que van a leer esta crónica, es que si lo tengo que volver a hacer lo volvería a hacer. Y es por una razón muy sencilla: los muchachos son responsabilidad de la Universidad, de quien administra, pero uno entiende, uno también fue muchacho, uno también fue joven, uno entiende que en ese momento la protesta, el hecho de enfrentarse con el Esmad, el hecho de enfrentarse con la fuerza pública, indudablemente el ímpetu de la juventud genera eso. Entonces lo que sí tenía claro es que no podía permitir es que hubiera heridos, hubiera hechos que lamentar esa noche, de ninguno de los dos bandos, ni de nuestros estudiantes por supuesto, ni de la fuerza pública, ellos simplemente están cumpliendo con su deber. Lo que me llevó a desarrollar esta acción fue el hecho de que pude generar confianza entre los estudiantes y entre la Policía. Generar confianza en el sentido en que los muchachos confiaran que la Policía no iba a hacer nada y que la Policía confiara que nuestros muchachos no iban a hacer nada que los provocara o que generara una reacción de parte de ellos. De tal manera que si parto de la base de la confianza en ambos grupos, pues obviamente yo tomé la decisión de pararme frente a ese tanque porque los muchachos me dijeron, denos la garantía de que vamos a poder salir sin problemas, y la única forma era poniéndome en el medio y efectivamente ni la Policía ni los estudiantes traicionaron esa confianza y pudimos llevar a feliz término esa noche.

- ¿Se pensaba que usted como rector tendría ventaja para logar una buena votación en las elecciones para 2022-2026, pero no fue así. ¿Qué pasó?

Lo primero que tengo que decir es que en ningún momento utilicé el cargo para hacer campaña, tampoco presioné a mi gente para que hicieran campaña en favor mío, mi gente me refiero a las vicerrectoras, la Secretaría general, la Oficina de Planeación, es decir, siempre fui respetuoso de la decisión que cada uno tomara en ese sentido. Quiero que quede claro que mi deber constitucional en este momento es como rector, antes que candidato. Entonces, posiblemente no me dediqué lo suficiente a la campaña para no descuidar las actividades de la Rectoría, entonces yo pienso que ese pudo haber sido un factor. El otro factor puede ser que a la gente en la Universidad, en la comunidad universitaria, no se les olvide la cancelación del semestre, entonces me pasaron la factura como se dice vulgarmente, y también indudablemente dentro de los estudiantes hay un sector muy amplio del estudiantado en el cual no gozo, y creo que no gozaré de la simpatía de ellos. De tal manera, que la votación en estudiantes fue muy baja, en egresados la votación también fue baja, pero en egresados la verdad no hice campaña, y dentro de los profesores fue la segunda votación.

- ¿Fue el voto en blanco algo contra su labor?

Claro. Lo que pasa es que los estudiantes lo que pasa es que muchas veces están desinformados porque, bueno, qué es lo que quieren los estudiantes, qué es lo que están esperando lo estudiantes de su rector. Muy posiblemente ellos pueden estar esperando un mayor acercamiento, posiblemente no nos conocemos porque estuvimos dos años que no nos veíamos, ni con estudiantes ni con nadie. De tal manera, que ellos ven el voto en blanco como una forma de protesta, como una forma de manifestar inconformidad, pero no solamente contra Alejandro Ceballos. Recordemos que la votación en estudiantes el voto en blanco sacó la mayoría, fueron alrededor de 2.700 votos y el segundo lugar fueron 1.000, no es solamente Alejandro Ceballos, fuimos los tres candidatos. Me parece que el voto en blanco realizó una campaña fuerte dentro del estudiantado, y justamente si lo que queremos es anarquía, no gobierno y que no me señalen reglas, tener más derechos que deberes en una sociedad o en un estado social de derecho, pues no es así. Me parece que los estudiantes la percepción que tienen es esa. El voto en blanco es un fenómeno que hay que considerar dentro de la Universidad, que no se puede desechar ni mucho menos, pero también es como una forma de seguir la pauta que están marcando otras universidades. En la reelección de Dolly Montoya, en la Universidad Nacional, el voto en blanco tuvo casi 12 mil votos en el estudiantado, entonces puede ser un fenómeno propio de esta época.

- ¿Cuál considera el proyecto de infraestructura más importante de los desarrollados?

Terminados el Centro de Innovación para Caldas en Guarinocito, que son 6mil m2 de construcción. Está listo para entregar, solamente estamos esperando que el Gobierno nacional hiciera la entrega oficial del edificio, se construyó con plata de regalías del gobierno de Caldas, que obviamente fueron recursos que dejó comprometidos el doctor Guido Echeverri, cuya entrega se materializó en la administración del gobernador actual. Hicimos la primera fase de la intervención arquitectónica sobre el sector del velódromo. Terminamos una sala de ordeño para docencia en la granja Motelindo. Tenemos los estudios y diseños del reforzamiento estructural del edifico el parque. Hemos venido adelantando los estudios y diseños en la fase de factibilidad para la IPS universitaria. También se terminó la construcción de escenarios deportivos, que lo había empezado el rector anterior, terminamos la construcción de ese escenario deportivo que está adyacente al lado de las residencias masculinas. Logramos finiquitar la negociación para la compra de la casa que está en la carrera 24 con calle 48, que era el único predio que faltaba por comprar para poder seguir soñando con el proyecto de IPS universitaria. Esa casa la U. llevaba seis o siete años intentando comprarla, no se había podido y en plena pandemia logré ponerme de acuerdo con las propietarias para que le vendieran a la universidad.

- ¿En lo digital?

Empezamos el proyecto de renovación de la infraestructura digital con una inversión cercana a los $3.100 millones. Ese proyecto debe continuar por dos años más con una inversión que debe estar bordeando los $8.000 millones para terminar de tener una Universidad mucho mejor conectada desde el punto de vista digital y para los procesos internos.

- ¿Cómo decirles a los caldenses que esta U. no es un fortín político, con burocracia y contratitis?

La Universidad está entre las 10 primeras de Colombia más transparentes en ejecución recursos. Tiene muchas relaciones políticas, pero es diferente a politiquería. Tiene alrededor de 50 cargos de libre nombramiento y remoción, pero esos cargos han sido estables en los últimos 13 o 14 años, o sea con esos cargos no se ha hecho política. Si fuera un fortín político tendríamos cada dos o tres años, o con mayor frecuencia jefes de registro académico, de calidad académica, de gestión humana. Los cargos han sido estables, con excepción de las vicerrectorías, que es el grupo más cercano al rector.

- ¿Y la burocracia?

Sí, lamentablemente tenemos algunos procesos que son lentos, que llevan más tiempo, pero la U. tiene unos 315 empleados en la planta administrativa que se ha mantenido más o menos igual en los último 4, 5 años. Ahí hay profesionales de carrera, personal de plantas provisional y temporal. De carrera deben ser unos 90, funcionarios en planta temporal son 84, 85, ahí tenemos 170. Quiere decir que provisionales tenemos unos 150.

- ¿Eso no es contratitis?

No, porque esa contratación, a través de bolsa de empleo y a través de este tipo de oficinas, la solucionamos con la planta temporal de la U. que se vence en diciembre. En ese mes, la U. tiene que tener solucionado lo de la planta temporal.

- ¿En que quedan las acciones con la sede Bicentenario?

Hicimos un par de intervenciones para mejorar los espacios de esparcimiento de los estudiantes. Hay que hacer todavía un sobretecho para evitar que se aumente mucho la temperatura debajo del techo que hay actualmente, esa obra está en proceso. En el Bicentenario tenemos un problema de consumo de estupefaciente bastante alto por todo tipo de personas, no solamente de la Universidad, si no de fuera también, lo cual requiere una intervención con la participación de toda la comunidad universitaria para que todos se vean representados en la soluciones que se buscan. Durante la pandemia como no hubo estudiantes el problema no se vio tan evidente como antes de la pandemia, pero ahora estamos teniendo unos índices de consumo bastante altos. Quien llegue a la administración de la Universidad debe avocarse a la solución del problema de una vez por todas, pero pienso que no puede ser de una forma punitiva o con represión, porque eso no va a llevar a nada bueno. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es convocar a todos los actores para buscar una solución colegiada.

- ¿Lo de las soluciones para residencias de las mujeres sigue siendo un pendiente, cómo ha ocurrido desde hace años?

Lo único que hicimos con residencias universitarias femeninas fue arrendar una casa en Palermo, donde pudiéramos tener concentrado un mayor número de estudiantes y no tenerlas repartidas por toda la ciudad. En este momento tenemos la casa de Palermo y tenemos la casa de Fátima, donde hay algunas estudiantes que reciben subsidio, pero han venido reclamando mayor igualdad respecto a lo que tienen los hombres en las residencias masculinas en este momento. En esta administración nosotros fuera de proveer la casa de Palermo, la conexión a internet, no avanzamos más en el tema. Hay que considerarlo a futuro qué se va a hacer con las residencias, además las mujeres que reciben el subsidio de vivienda son cerca de 50, para una población de 4.500 estudiantes, entonces tenemos que mirar o si ampliamos la posibilidad de subsidios o nos quedamos, pero tenemos una demanda muy alta que nos supera notablemente y que no podemos atender.

- ¿Cómo hacer para que Manizales avance como Ciudad universitaria, más allá de tener amplia oferta de universidades y muchos estudiantes?

Manizales tiene muchas facilidades para los estudiantes universitarios, es una ciudad pequeña, hay una buena oferta de servicios de restaurantes, de casas de familias que venden la alimentación y servicios de vivienda, pero nos falta mucho para ser ciudad universitaria. Una ciudad universitaria no es solamente tener universidades, debe haber una infraestructura física de servicios de bienes que le responde al estudiante con las necesidades que tiene. Hay mucha oferta de vivienda para los estudiantes, pero se va uno a ver y los muchachos pagan unos arrendamientos costosos en unas habitaciones que dan lástima, porque tienen humedades, se llenan de goteras. Hay una serie de situaciones que hacen que nosotros como ciudad universitaria nos tengamos que repensar para que entre todos no solamente promovamos que la gente venga a Manizales, sino que además ofrezcamos un servicio de calidad, por el cual el estudiante foráneo está pagando. El transporte, por decir algo, un estudiante se sube a una buseta y paga lo mismo que cualquier otro ciudadano, por qué no tener la posibilidad de que los estudiantes universitarios tengan acceso a un descuento, ya que hay personas que se montan en la buseta tres, cuatro cinco y seis veces en el día. Y para un estudiante universitario casi 13 mil pesos diarios en transporte es bastante. Las zonas de esparcimiento en la ciudad me parece que le hacen falta más, donde los estudiantes puedan caminar, desplazarse sin mayor problema. Creo que ese es el sentido del proyecto de la Alcaldía, pero fuera de las obras en el bulevar de la 48 no han empezado más obras y el tiempo va pasando. Pienso que la ciudad universitaria la vamos a poder lograr cuando tengamos una infraestructura de bienes, de servicios, que realmente les responda a las necesidades de la persona que llega a la ciudad como destino universitario.

Retos para el próximo rector

1. Poner a funcionar la seccional Magdalena Centro. "Estamos en este momento comprando la dotación del edificio para laboratorio, actividades académicas, oficinas

2. Integración de los sistemas de información porque la U. tiene su información disgregada. La U. debe entrar en una fase de tomar decisiones con base en evidencia.

3. Implementación del modelo integrado de planificación y gestión para medir si se está siendo eficiente.