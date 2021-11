Usuarios confían en que promesa de tarifa única sea realidad

JUAN CARLOS LAYTON*

LA PATRIA | MANIZALES

Marta Rodríguez, en Marquetalia, no sabe bien de qué se trata la noticia. Maritza Solano, en Chinchiná, ha escuchado algo, pero no la entiende bien. Alfonso Briceño, en Salamina, tampoco sabía del asunto hasta la semana pasada y Ana Cecilia Romelo, en el mismo municipio, ha escuchado algo, pero dice que no tiene plena claridad. Solo saben lo que hoy tienen que pagar.

Estos usuarios de diferentes municipios de Caldas se refieren a la reciente noticia de la Gobernación de Caldas y Empocaldas y que ya se empezó a socializar sobre la decisión de adoptar un modelo de tarifa única regional, aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

Según Empocaldas, el objetivo es lograr una equidad tarifaria y una nivelación de costos en todas las zonas donde prestan sus servicios de acueducto y alcantarillado, incluyendo 19 municipios, y los tres corregimientos: Arauca, del municipio de Palestina, Arma, de Aguadas, Guarinocito de Manizales, y el Kilómetro 41, vereda de Manizales (ver infográfico).

El modelo se convirtió en un diseño de la CRA, con el fin de que los municipios del país que se acojan a la medida, y en el caso de Caldas, donde Empocaldas presta sus servicios, paguen la misma tarifa por metro cúbico, sin distinción.

La reducción

Según las cuentas, la meta es que a partir del próximo mes se aplique esta nueva medida que permitirá una disminución de costos de entre el 18% y hasta el 58% en el valor de las facturas por consumo, beneficiando a cerca del 70% de los municipios y zonas donde prestan los servicios de acueducto y alcantarillado, según destaca la entidad.

"Eso significa que ya no habrá una tarifa para Salamina, ni otra para La Dorada o Supía, sino que pagarán igual", dice Andrés Felipe Taba Arroyave, gerente de Empocaldas, al insistir que este será el tercer departamento del país con aplicar esta opción que generará mayor equidad.

Aunque en su mayoría los municipios tendrán descuentos, los que más podrán aprovechar este beneficio son los que tienen poblaciones menores a 5 mil habitantes, ya que los mayores a este número entrarán a ayudar a los más pequeños, como quiera que los costos de administración y operación se unificarán para todo el departamento.

Antes no sucedía esto, y la operación de una localidad como San José era más costosa, pues tenía que asumir ese valor sola frente a su baja población. Ahora la propuesta es repartir esos costos entre todos los municipios por igual, lo cual también permite equilibrar el pago del servicio de acueducto y alcantarillado.

Sin embargo, el estudio de tarifa única también ha evidenciado que algunas regiones tendrán que pagar más, caso Aguadas, Arma, Supía, Viterbo, La Dorada y Chinchiná, con mínimas alzas entre el 0,40% y hasta del 34% (ver recuadro: Metro cúbico igual, pero factura total diferente y Infográgico)

Una realidad

Según Empocaldas y el Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, el beneficio de todos modos será un hecho palpable y solo cuando se comience a aplicar se comprobará el beneficio real. "Fueron ocho meses en que se tuvo este proceso, un gran logro, teniendo en cuenta que normalmente esto puede durar entre 24 y 36 meses, por lo que se convirtió en una gestión muy rápida para entregar estudios y fórmulas", aseguró el gerente.

También resalta que esto les permite beneficiar a los usuarios y lograr ser la tercera región en el país con una tarifa única, después de Acuavalle, en el Valle del Cauca y de la Triple A, en la Costa Caribe.

El gerente de Empocaldas también reconoce que una tarifa única es la muestra clara de la queja que presentaron por muchos años los usuarios sobre las elevadas tarifas en la región y de que sí se podían buscar alternativas para ofrecer una solución. Los usuarios ahora esperan que la medida se vuelva realidad y que por fin se acaben los dolores de cabeza cuando les llegaban las facturas cada mes.

* Opines: corresponsales Luis Fernando Rodríguez, Salamina y Julián García, de Chinchiná

Metro cúbico igual, pero factura total diferente

Claudia Pastora González Botero, vocera del Comité de Servicios Públicos de Salamina, aplaude la medida y asegura que esta se convierte en una solución de fondo y real. Sin embargo, su pregunta y sus dudas son similares a las de otros usuarios que aún tienen inquietudes sobre este nuevo mecanismo. "¿Es decir que mi factura, la que llegue a mi casa en Salamina será igual a la que pague una persona en el mismo estrato en La Merced o en San José?

Empocaldas reconoce que no. Si es un usuario del estratato 4, el valor sí será similar.

- "Pero si se habla de tarifa única, se entiende que todos pagarán igual", dice Alberto Castañeda, en Chinchiná.

Taba Arroyave insiste en que no. De lo que se habla, según el gerente, es un valor igual en el metro cúbico para todos los municipios, factor que busca esa equidad. Sin embargo, dicho valor al final varía, con base en los subsidios o ayudas adicionales propias que se entregan en los municipios y las contribuciones que se cobran en cada región. Es decir que donde ayudan más, seguramente ese valor de la factura será menor y donde no, el valor será mayor. Solo hay un valor similar en la factura total, en el estrato 4 que no tiene ni subsidios ni contribuciones.

Esto hace que en Salamina una persona del estrato 4, por ejemplo, pasará de pagar unos $70 mil a casi $37 mil, un descuento cercano al 47%, mientras que en San José pasarían de $89 mil a los mismos $37 mil, una reducción del 58%.

- ¿Hay municipios que tendrán que pagar más?

Empocaldas reconoce que sí. Es el caso de Chinchiná, donde un estrato 4 pasaría de pagar unos $28 mil a los $37 mil, un alza de casi el 35% (ver infográfico).

- ¿Si es tarifa única, qué aumentos se harán ?, consulta Germán Estrada, otro usuario

Según el gerente, los únicos ajustes normales serán los que se hacen cada año, basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o cuando se hagan nuevas inversiones que se distribuirán entre toda la región.

¿Y la gradualidad?

La otra duda que ronda entre los usuarios es ¿qué va a pasar con el lío de la gradualidad?, medida también planteada por la CRA. Parte del problema se presentó en varios municipios, como consecuencia de las resoluciones 825, 836 y 834 que le ordenó a la CRA efectuar aumentos en los servicios de acueducto y alcantarillado para aquellos municipios con 5 mil o menos suscriptores, sin aplicar este concepto de cobrar poco a poco o gradualmente, como se hacía antes.

Esto debido a que según la CRA, desde el 2016 las tarifas no habían sido actualizadas y había costos del 2003 y 2004.

Esto motivó en el caso de Salamina una acción popular y la decisión de los usuarios de no pagar los aumentos plenos que se hicieron entre febrero y julio del 2019, cuando hubo alzas de hasta el 254,68%, por lo que decidieron no pagar.

El problema fue tan complejo que Empocaldas tomó la decisión de no cobrar las facturas de este tiempo y dejarlas congeladas, mientras se resuelve un fallo de segunda instancia del Consejo de Estado y se define quién tiene la razón.

Según Taba Arroyave, aunque estos son dos temas diferentes, la medida de la tarifa única resolverá toda la situación, como quiera que ya no se hablará de nuevos ajustes progresivos acumulados por año, como inicialmente se pensó.

"Ahora van a ver la disminución y no más aumentos, con base en la decisión de un entorno general para la prestación del servicio de Empocaldas. Tampoco los afectarán los temas de inversión. Antes cuando hacía una obra para reponer, por ejemplo, un acueducto en un municipio, este le recaía al municipio donde iba a hacer la inversión. Con esto no. El valor se va a distribuir y si hago una obra en Salamina se distribuye en los demás", afirma el gerente de Empocaldas.

La frase

"Esto no se trata simplemente de vender agua, sino de entregar réditos a la comunidad, de hacer esto más social, por eso buscamos la forma de cambiar la situación, revisar las condiciones y levantarnos la falda por el bien de la comunidad"

Andrés Felipe Taba Arroyave, gerente de Empocaldas

¿Sabe de qué trata la Tarifa Única Regional de Empocaldas?

* En Salamina

Julio César Castañeda Marín

No sé nada, no me había informado. Es una sorpresa para mí. Yo pago el agua en la casa y me beneficiaría demasiado".

Luis Gerardo Arango Quiceno

Habría que mirar qué precio quedará la tarifa total. Yo escuché algo. Para mí el servicio es eficiente, pero muy caro.

José Édgar Hernández Jaramillo

La verdad desconozco. El problema aquí con el agua es que las administraciones no subsidian a los usuarios.

Germán Estrada Zuluaga

No sé nada hasta ahora. Estoy inconforme con Empocaldas, porque en los últimos meses me he levantado sin agua.

Hermana Ana Cecilia Romero Muñoz

No sé cómo nos va a beneficiar. Aquí hay mucha inconformidad. En nuestra casa se deben $2 millones de agua.

* En Chinchiná

Octavio Palomino

Deben dar a conocer la medida porque hay desconocimiento. Pedimos también rebajas en las tarifas de Emas y la Chec.

Mario Londoño

No han socializado cómo van a quedar las nuevas tarifas, además desconozco cómo van a hacer los cobros.

Rosa María Orozco

Debieron socializar la tarifa unificada con los consumidores, pues no sé si va a subir o rebajar el servicio agua.