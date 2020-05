Transportadores lanzan S.O.S al Gobierno

TATIANA GUERRERO

LA PATRIA | MANIZALES

El último viaje que realizó Óscar Eduardo Marulanda, conductor de Flota Ospina, le tomó una hora. Fue el 21 de marzo cuando regresó de Pereira, con su cupo completo de nueve pasajeros y guardó su van.

Desde ese día su vehículo permanecía parqueado por órdenes del Gobierno, hasta ayer. A las 7:00 a.m. cerca de 30 buses y busetas del transporte intermunicipal y especial se estacionaron en las afueras de la Terminal de Transporte Los Cámbulos para protestar. Este sector atraviesa tiempos de vacas flacas por cuenta de la emergencia, pues su actividad es prácticamente nula.

Desolador

Marulanda comentó que su situación y la de sus compañeros es preocupante, porque hasta el momento no han recibido ayudas del Gobierno y la Alcaldía, les suspendieron los contratos y además deben seguir cumpliendo con sus obligaciones, como pagar los seguros, las pólizas y la tecnomecánica. “Nosotros podemos aguantar con una agua de panela, pero los hijos no. No recibimos un peso desde el 31 de marzo y tenemos que pagar comida y servicios públicos, que aumentaron”.

Miguel Antonio Cardona, presidente de la Asociación de Transportadores Escolares Especiales de Caldas, señaló que cerca de 400 conductores, en Manizales y Villamaría, están paralizados desde el 13 de marzo. Desde ese entonces no han logrado acceder a los alivios crediticios porque los establecimientos financieros consideran que el sector es de alto riesgo. “No podemos teletrabajar y solo un 10% de los transportadores (40 personas) han prestado el servicio a otras empresas”.

Esta situación los alentó a tomar la vocería para intentar buscar una fórmula que les ayude a sobrellevar una época en la que sus cajas registradoras marcan cero. Una lista de peticiones los acompañó en la jornada: congelación del pago de pólizas, exoneración del impuesto al rodamiento y acceso a los subsidios y ayudas alimentarias.

Responden

El gerente de la Terminal de Transporte, David Islem Ramírez, aclaró que las exigencias del sector son competencia del Gobierno nacional. “Todo lo que sea a nivel de subsidios y auxilios se deben gestionar con el Ministerio del Transporte, no desde la Administración, porque ésta solo se encarga del control y de acciones restrictivas”, justificó

Indicó que el alcalde, Carlos Mario Marín, le encomendó la misión de mantener los diálogos con las 28 empresas de transporte, con el fin de encontrar un equilibrio y empezar a reactivar la economía, aplicando los protocolos de bioseguridad.

Carolina Giraldo Velásquez, directora Territorial Caldas del Ministerio de Transporte, reiteró que la cartera está supeditada a las directrices nacionales, que establecen que las empresas pueden operar siempre y cuando cumplan las medidas de higiene y seguridad, no superen el 50% de su capacidad y los pasajeros estén autorizados en el Decreto 593.

Óscar Marulanda considera que la opción de reanudar actividades a medias no es una solución, ya que en su vehículo podría movilizar a cuatro personas, con las que no alcanzaría a cubrir los gastos del viaje. “El combustible y los seguros no los rebajan. Si no producimos, no podemos pagar”, lamentó.

¿Los independientes?

El efecto de la pandemia también ha hecho metástasis en el sector comercial de la Terminal de Transportes. La semana pasada, cerca de 45 comerciantes ubicaron trapos rojos en sus establecimientos comerciales para visibilizar las afectaciones económicas.

Estos trabajadores independientes se mantienen en el limbo. Incluso, algunos son pesimisitas y estiman que les tocará volver a empezar desde cero.

“Hay auxilios para los empresarios, los estratos 1 y 2, pero nadie dice nada sobre los estratos 3 y 4, que tenemos los locales cerrados, debemos pagar los arriendos, las facturas de servicios y los productos están vencidos ”, expresó un arrendatario, que prefirió reservar su nombre.

Marisol Carantón, gerente de Infimanizales, explicó que la entidad no puede condonar las deudas, pero sí crear alternativas de pago que mitiguen el impacto de la crisis. “ La Terminal e Infimanizales están entregando financiacion a los arrendatarios, según el periodo contratado. En la entidad se dan hasta 24 meses, pero eso depende del acuerdo con cada persona”.

124 locales y 28 empresas de transporte, que generan alrededor de 1.150 empleos, tendrán que cumplir con el pago de arrendamiento.

Pérdidas

De acuerdo con los datos entregados por Infimanizales, la Terminal de Transporte desde el 25 de marzo al 11 de mayo ha dejado de recibir $517 millones 635 mil 681 por la tasa de uso. Al corte del 30 abril registró una pérdida de $332 millones 374 mil 399 por concepto de arrendamiento.

Golpeados

María Isabel Barco, transportadora escolar

No tenemos trabajo, auxilios del Gobierno, las pólizas corren y la mayoría tenemos préstamos que no hemos podido pagar. Hasta el momento no hay ningún apoyo.

Pablo Andrés Sánchez, conductor de Tax la Feria

Muy afectados, porque el Gobierno nos tiene olvidados a todos. Está bien hacer cuarentena, pero que nos den un apoyo.

María Esperanza Vallejo, transportadora de Promotur

Estamos muy preocupados, porque llevamos dos meses paralizados sin recibir ningún apoyo. Somos madre cabeza de familia y no sabemos cómo salir adelante”



Rafael Eduardo Herrera, conductor de Flota Ospina

Desprotegidos del Gobierno y la Alcaldía. Tenemos las familias aguantando hambre y con los contratos congelados.