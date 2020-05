Talleres, librerías y fábricas, abiertos y a la espera de indicaciones

LAURA CRISTINA CARDONA PATIÑO

LA PATRIA | Manizales

-“¡Leo!”

Gritó un hombre desde la vía peatonal de la Avenida Santander al ver a José Leonel Orozco en la puerta de la librería Leo Libros.

-“¿Tienes la trilogía de Asimov?”, dijo en voz más baja y a unos metros de la entrada.

Leo saludó y entró a buscar el ejemplar. El cliente y amigo se acercó a la puerta. Desde allí observó el libro y prometió volver en su próximo pico y cédula a comprarlo.

El hombre no pasó de la puerta, como tampoco lo podrán hacer los demás hasta que la librería esté acondicionada de forma debida. Por ahora, todo se hará desde la entrada o a domicilio.

“Estamos a la espera de las indicaciones de la Alcaldía, por ahora, me asesoré por aparte para iniciar la apertura con todas las medidas. El miércoles llega la pistola para tomar la temperatura y vamos a poner señales para recordar la distancia social”, explicó

Repuestos

En el sector de Liborio el comercio de repuestos y servicio de mecánica impuso de nuevo su ritmo. Entre el sonido de carburadores y conversaciones callejeras, algunos de los vendedores y propietarios de negocios manifestaron su confusión en las medidas de la alcaldía.

Jaime Ríos se desplazó ayer en la mañana hasta el CAI para confirmar que podrían brindar su servicio hasta las 2 p.m., cuenta que hasta el momento ha vendido tanto como cualquier día antes del aislamiento, la gente necesita pastillas de frenos y baterías.

Elizabeth Cifuentes, de Impodiesel, trabaja sola en su local. Atiende desde atrás del mostrador y manifestó que tendría los protocolos ya conocidos de seguridad mientras que la Secretaría de Salud reaparece. La semana pasada, cuenta ella, le enviaron un mensaje que le informaba que estaba habilitada para abrir el 11 de mayo.

Además, el mensaje decía: “La apertura gradual y progresiva está acondicionada al 100% de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Próximamente le enviaremos el link por el cual debe realizar su inscripción para la apertura”. El texto terminaba con un pdf adjunto con los protocolos para la manufactura del 24 de abril. Hasta ayer Elizabeth no recibió ninguna indicación adicional.

Centro activo

Librerías, papelerías, tiendas de pinturas, de tecnología y servicios de lavandería retomaron su parte en el movimiento económico del centro de Manizales. Peatones pasaban interesados entre los comercios y preguntaban por libros escolares, cargadores de celular y servicios de tintorería.

La mayoría de locales pusieron cintas preventivas para mantener la distancia social en la atención de sus clientes. Muy pocos estaban sin tapabocas y quienes no tenían guantes aseguraron que era por falta de oferta, pero que estaba entre sus prioridades comprarlos.

En resumen: El comercio quiere aprender a convivir con el virus.

--Apertura y empleos

Antes de la cuarentena el sector económico que se reactivó ayer generaba 14 mil 662 empleos en la ciudad vinculados a 1.936 empresas. “Esto equivale al 11% del tejido empresarial (en total 17.849) y al 7% de los ocupados (en total 202.367)”, dice el informe de la Cámara de Comercio de Manizales.

No es posible asegurar que ayer se activó todo el tejido que estaba antes de la crisis. Ayer algunas empresas abrieron con menos empleados y otras apenas están revisando los protocolos necesarios para abrir. “Es una línea base de los empleos y las empresas potenciales, las habilitadas. Otra cosa es que cumplan con los protocolos”, dice Mateo Rivera, director de la oficina de Estudios Económicos de la entidad.

Oficialmente, la apertura depende de que los comerciantes certifiquen sus protocolos de bioseguridad con la Alcaldía. Pero el método para hacerlo no es claro entre los comerciantes.

La opción es entrar a una plataforma digital, cuya implementación está liderada por el Municipio y apoyada por la Cámara de Comercio. Pero está no se ha terminado de desarrollar, explica Mateo Rivera.

La Secretaría de Salud responde

En la página web de la Cámara de Comercio se habilitó ayer una plataforma temporal, son “los links que veníamos manejando de manufactura y construcción (…) mientras que se migra toda la información a la nueva plataforma (que esperamos sea entre hoy y mañana)”, dice el comunicado de Cámara de Comercio.

El secretario de Salud, Carlos Orozco, explicó a LA PATRIA que ayer enviaron una circular para que los sectores económicos abiertos tengan claro los pasos para poder operar:

-Registro en la plataforma aperturasectores.ccmpc.org.co

-Cargue de los protocolos sanitarios e información del equipo laboral

-Visita de campo por parte de la Secretaría de Salud Pública para verificar el cumplimiento de los protocolos.

Y programaron una capacitación virtual sobre los protocolos de bioseguridad el miércoles a las 2 p.m.

Sobre el comercio que abrió hoy sin certificado, el secretario dijo: "La circunstancia es muy practica de abrir y después decir que no tuve como inscribirme, pero la misma circular nacional habla de que no pueden empezar hasta que no se hayan inscrito. Entonces es una vulneración a la norma."

Afirma que desde el Ministerio de Comercio no entregaron los lineamientos específicos de este sector económico y por eso no hubo una socialización con ellos. Dice que se puede ser flexible y homologar los criterios ya usado para manufactura y construcción. "El tema nos sirve de anuncio para poder hacer un acompañamiento a las pequeñas empresas, a los talleres y demás que hasta el momento no tengan este tipo de certificación. La idea es que si tienen el protocolo se pueda valorar cuando los visitemos que sí está siendo aplicado”, concluye.

Algunos no cumplen con las medidas básicas de seguridad