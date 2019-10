Sindicato hace críticas a la ILC, el gerente responde

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Cinco aspectos positivos resaltó el Sindicato de Trabajadores de Bebidas Alcohólicas (Sintrabecólicas), sobre lo que deja la actual gerencia de la Industria Licorera de Caldas (ILC). Entre ellos, buenas ventas y el reposicionamiento en el mercado.

Sin embargo, Víctor Bustacara, secretario general del sindicato, también deja en claro cinco aspectos negativos que no se solucionaron en la actual administración y que según él, terminarán afectando la destilería. La mayor crítica, el no prender la planta de destilación.

El gerente, Luis Roberto Rivas Montoya, niega algunos hechos y responde al sindicato de la base de la ILC.

Lo bueno

1. "Volvimos a visibilizar la ILC como una empresa próspera y como la primera entidad del departamento, luego de que plantearon la opción de liquidarla".

2. "Importante el plan de modernización de los equipos de la planta de producción, con una inversión cercana a los $14 mil millones. Lo pedíamos hace tiempo".

3. "Cuando llegó esta administración nos estaban maquilando el licor en empaque tetrapack (cartón). Hoy la compañía los produce directamente, después de adquirir los equipos".

4. "Hay que destacar el incremento de recursos para salud y educación. Pasamos de girarle al departamento cerca de $2 mil 600 millones a unos $30 mil millones en el 2018".

5."Un acierto la recuperación de mercados que estaban perdidos en la Costa y llegar a regiones como Antioquia. Además de impulsar el mercadeo internacional".

Las críticas

Víctor Bustacara, secretario general de Sintrabecólicas

1. "Dejamos de ser una destilería y nos convertimos en una embotelladora, porque compramos nuestras materias primas, cuando antes las producíamos".

2. "Nos preocupa el nivel de gasto y endeudamiento que enfrenta la ILC. Si bien es cierto que se generan mejores utilidades, el gasto también es alto. Sobre todo los empréstitos que ha tenido la empresa. Hubo dos retiros voluntarios y para ello la ILC se endeudó en unos $30 mil millones. Adicionalmente hizo empréstitos para obras civiles y en este momento la Licorera tiene un endeudamiento cercano a los $50 mil millones".

3. "El contrato de maquila y supuestamente de intercambio de conocimiento con la Diageo nos genera desconfianza. No ha sido posible que mediante derechos de petición o recursos de insistencia nos den a conocer el contrato. Es ilógico que se oculte información en una empresa industrial y comercial del Estado, alegando cláusulas de confidencialidad. Preocupa que la Diageo invirtiera en obras civiles unos $3 mil 800 millones para una maquila de tres años, cuando llevamos más de 20 años maquilando y ninguna otra entidad o departamento ha invertido capital en la empresa".

4. "La descapitalización del patrimonio autónomo. El último cálculo actuarial dice que para 2029 debe estar fondeado con $155 mil millones para el pago de pensiones y cuotas partes, pero no es así. En el 2009 llegó a tener $105 mil millones, pero desde la administración de Carlos Arturo Fehó para acá no se le ha inyectado capital. Hoy estamos en unos $66 mil millones. Eso obligará a que en unos años no tengamos patrimonio y la empresa tenga que asumir esos pagos con recursos propios. Para mantener el fondo la empresa debe inyectar por año unos $6 mil millones".

5. "Se hicieron dos planes de retiros voluntarios supuestamente para alivianar la carga pensional, pero contratan personal por prestación de servicios, generando una especie de nómina paralela. Hoy hay 146 trabajadores oficiales y 32 empleados públicos, de libre nombramiento y remoción. Eso más 40 empleados por prestación de servicios, 36 practicantes Sena y universitarios y 75 por contrato a término fijo por alta temporada".

La defensa

Luis Roberto Rivas, gerente de la ILC

1. "Eso no es cierto, no se puede prender la planta de destilación porque la Licorera no cuenta con el permiso ambiental que otorga Corpocaldas para los vertimientos, porque no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Eso demoraría en construirlo unos 30 meses y requiere inversiones superiores a los $20 mil millones. Cuando se hacía la destilación en la ILC, embarrilábamos con un costo de 1,30 dólares por litro de alcohol. Hoy, no obstante el precio del dólar, compramos el litro de alcohol, embarrilando, a 1,07 dólares, lo que demuestra que sigue siendo más barato importarlo".

2. "Es totalmente falso. El endeudamiento de la ILC es cercano a los $19 mil millones. Fitch Ratings plantea que debemos estar endeudados en unos $35 mil millones y ni siquiera hemos llegado a ese límite".

3. "Tampoco es cierto que haya alguna condición especial. Nosotros firmamos el contrato con Diageo y este tiene unas cláusulas de confidencialidad. Por eso le solicitamos al Tribunal Superior que nos diga qué cláusulas están reservadas y cuáles podemos dar a conocer".

4. "El patrimonio autónomo debe estar al 2029 en ese valor (unos $155 mil millones), pero existe un modelo financiero que indica que la ILC debe trasladar anualmente entre $4 mil millones y $5 mil millones, con el fin de tenerlo debidamente fondeado. Eso lo estamos haciendo. Este año debemos transferir unos $4 mil millones y se dejará el modelo financiero para que cada año se trasladen entre $4 mil millones y $5 mil millones".

5. "Es fácil hablar de nóminas paralelas, pero es totalmente falso. Hemos tenido la necesidad de contratar personal para diferentes proyectos que implementamos con el fin de que la ILC pueda seguir funcionando sin problemas. Por ejemplo, la estrategia de trade marketing, la implementación del sistema de información, la reorganización de todo el manejo de los activos fijos de la ILC y el rediseño de los procesos, pero en ningún momento son nóminas paralelas, es una mentira muy grande. Hay por término fijo para alta temporada unas 75 personas y por prestación de servicios unas 20, no más. Los demás son practicantes Sena y universidades y 32 empleados públicos".