Puente de El Palo, entre avances, negociaciones e incertidumbre comercial

Después de dos años no ha pasado nada, seguimos en la misma incertidumbre y en espera de alguna negociación.

La respuesta es de los comerciantes del conocido sector de El Palo, ubicados en el sector de la “ye”, en la vía que se parte hacia Supía y Riosucio, por el lado izquierdo, y por el lado derecho, hacia La Felisa, La Pintada y Medellín.

La expectativa se genera, ante las promesas de una negociación, que incluye la opción de una renegociación, debido a la construcción del nuevo puente de El Palo, que aún no se podido terminar (ver recuadro: A expropiación).

El problema se debe a que el nuevo paso que construye la concesión Pacífico Tres ya no pasarán por la actual “ye” que bifurca los caminos a Supía y la Felisa, sino por el lado derecho de la actual carretera entre Manizales y la Pintada, en una longitud de 215 metros.

Eso significa que el paso elevado llevará a los conductores por otro lado de la vía, motivo por el cual ya no tendrán que pasar por en medio de los comerciantes que hoy siguen en ese punto tradicional, vendiendo sus piononos, colaciones, blanqueados, panelas, panderos, galletas, arequipes, piononos y bebidas, entre otros.

La negociación

Aunque persiste la oferta de compra, vendedoras como Yésica Guerrero Valencia, asegura que la única oferta que les hicieron fue de un valor de $8 millones para los propietarios y de unos $5 millones para los arrendatarios.

Por eso asegura que es injusto que los quieran sacar con un valor tan bajo, más cuando es una plata que en corto tiempo se iría pagando proveedores y deudas, y sin un espacio para volver a empezar. "Por eso no hemos negociado, porque lo que nos están ofreciendo es muy poco, y además quedamos sin dónde trabajar".

A lo largo de la carretera, las quejas y reclamos aumentan frente a la futura obra, pues aunque saben que la terminación del puente está retrasada, en cualquier momento los van a sacar.

Leonel Henao y su esposa, María Lucy García, también lamentan que los quieran mover de donde llevan 33 años. "Nos vamos a dejar sin un empleo, un trabajo con el que levanté mis hijos, la nieta. Tengo 60 años ya y mi única pensión es esto, un sitio donde diariamente vendo entre $250 mil y $300 mil".

Leonel reconoce que les hicieron una oferta mejor, por tener un local de material. Fueron $22 millones, pero insiste que tampoco es plata, es más importante tener dónde trabajar. Un sitio en el que puede conseguir esa plata en unos tres o cuatro meses, con buenas ventas. "Por eso pedimos la reubicación", insiste.

Los que quedan

Algunos lamentan que hoy solo queden por este lado de la vía, hacia La Felisa y Medellín unas 8 casetas, de 32 que había, lo que muestra que la oferta de los productos tradicionales se acabó.

María Aracelly Hernández, quien fue arrendataria, y a quien le tocó entregar el local hace 5 años, debido a que el propietario vendió ese inmueble. Ahora labora en el mismo punto, pero como ayudante de Olga Amparo Piedrahíta, propietaria de otro local. "Estuve ahí como 22 años, y ahora soy ayudante. Económicamente quedé muy mal", sostiene.

En la misma "ye", pero en la vía hacia Supía, está ubicado Héctor Hernán Hernández, comerciante del sector, quien también teme que después de estar en este espacio por cerca de 28 años, ahora se quede sin trabajo. "No lo podemos negar, esto es desarrollo para el país, pero en este caso va a ser un proyecto con efectos colaterales, porque no piensan en el bienestar de todos los ciudadanos que llevamos toda la vida por acá, que vivimos de esto y que ya estamos viejos. ¿Quién nos va a dar trabajo?, nadie, ni ellos mismos. Entonces ¿por qué no nos reubican en un sitio mejor?", se pregunta este vendedor, quien asegura que lo que no hizo la pandemia lo hará un puente.

Yésica Guerrero Valencia

Soy arrendataria, y lo que me ofrecen es muy poquito, porque $5 millones no es nada. Aunque no nos oponemos a irnos, sí esperamos que nos reubiquen, es mejor la gotera y no un aguacero, porque todos los días cogemos platica.

Maryi Dayana

Nos están perjudicando mucho, porque la mayoría vivimos de esto, comemos, nos vestimos y pagamos arriendo. En un día normal podemos vender entre $150 mil y hasta $200 mil, pero si nos quitan de acá, no tendríamos qué hacer.

Leonel Henao

Prácticamente nos están quitando la comida, porque está bien que hagan un gran proyecto de estos, y el valor que van a pagar por las tablas y el zinc de los locales vale eso, está bien, $8 millones o $10 millones, pero nos dejan sin trabajo.

Olga Amparo Piedrahíta

Voy a completar 36 años en este sector, pero ahora vivimos cómo voy a tener que dejar un espacio de toda la vida, con el que le di estudio a la familia, por solo $11 millones. Por eso mi pelea es la reubicación, el derecho al trabajo.

Los retrasos

Luis Noguera, encargado de obra reconoció que parte del retraso se debe al impacto del invierno que no los ha dejado trabajar, debido a que los materiales se humedecen y no se pueden ubicar ni en la nueva vía que pasará por debajo del futuro puente o deprimido hacia Supía y Riosucio. El futuro proyecto incluirá un puente o un paso elevado de unos 215 metros vía hacia La Felisa y La Pintada. El paso elevado también termina con una glorieta que permitirá que los vehículos que vienen de Manizales puedan girar y hacer un retorno si van para Supía o Riosucio o seguir hacia Medellín. Es decir que será un área común para repartir vehículos hacia uno u otro sector.

A expropiación para terminar

A través de su cuenta de whatsapp el gerente de Pacífico 3, Santiago Pérez, sostuvo que aunque el puente ya cuenta con cerca de 2 años de construido, todavía se necesita, para concluirlo, adquirir 3 mejoras o construcciones informales que se levantaron en el sector, justo en el punto donde inicia el puente en la vía Manizales- Medellín. Ya se negociaron 21 que estaban en esa parte de la vía, al inicio del puente. Según el gerente, como no se pudo llegar a un acuerdo con los demás predios, debido a que el propietario no reconoció a sus herederos, se tendría que entrar en un proceso de expropiación. Por ello se espera que el juez entregue este espacio liberado sin estas construcciones informales. Una vez se logre esto, se podría terminar la obra completa en un lapso de unos 5 meses.

Con respecto a los comerciantes informales que hoy siguen en la vía, el gerente resaltó que el problema es que hay unos vendedores que invadieron la berma de la vía y por esta razón la Ley no permite ninguna compensación.

Con respecto a los demás comerciantes, explicó que se logró un acuerdo con 25 propietarios, pese a lo cual aún faltan unos 6 acuerdos. Explicó que aunque se les hizo una oferta de reubicación en el área de servicios de Irra o en un predio situado a un kilómetro del actual punto donde están ubicados, no se ha podido llegar a algún acuerdo.

Pacífico 3 interpuso una querella hace cinco meses y en respuesta a ello, los comerciantes interpusieron una tutela, que falló en su contra. Pese a ello, según Pérez, la Inspección de Policía de Supía desatendió la querella, por lo que se presentó otra en mayo pasado, y ahora se espera que la Inspección se resuelva la situación en primera instancia. La segunda instancia la emitiría el Alcalde de Supía. Explicó que ante esta situación, siguen esperando con el fin de poder finalizar las obras en los 5 meses previstos.

La cifra

Las inversiones del corredor concesionado de 146 kilómetros que construye Pacífico 3 ascienden a los $1,5 billones solo en la obra civil. Eso incluye túneles, pasos y puentes como el que hoy se construye en el sector de El Palo.