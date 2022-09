"Primero lo dijo el presidente, no lo dije yo, aquí han tratado de acorralarme", asegura el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

EQUIPO REDACCIÓN

LA PATRIA | MANIZALES

"Me pone muy contento como mandatario que estén interpretando los grupos de la ciudad que yo no soy un enemigo sino, por el contrario, un amigo, porque hablar de Aerocafé y abrir la caja de Pandora de la corrupción de este proyecto no puede ser para que a uno lo pongan en la otra esquina, como si no fuera un promotor del proyecto".

Con estas palabras, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, comenzó ayer sus respuestas en la entrevista que le otorgó a LAPATRIA Radio, donde insistió varias veces que no es enemigo del Aeropuerto.

En su espacio, por cerca de 31 minutos, el alcalde argumentó que fue decontextualizado y asegura que lo editaron con mala intención, responsabilidad que se la adjudicó al caricaturista de LA PATRIA (Homez), pese a que en su charla informal con el presidente Petro, el alcalde consiente en que "el aeropuerto es más un proyecto de las élites".

Así mismo asegura que le quitó $20 mil millones al proyecto de los cables para metérselos a Aerocafé, luego del compromiso que hizo en campaña con el gobernador y que hoy sigue esperando el apoyo. Además, aseguró que en la Corporación Cívica de Caldas están sentados algunos intereses de la ciudad que no han permitido sacar adelante el Sistema Integrado de Transporte Público. A continuación sus respuestas puntuales sobre el proyecto Aerocafé.

Las élites

- Contextualizado o no, usted consintió con el presidente Petro en el sentido de que Aerocafé era un proyecto de las élites ¿la embarró o usted piensa eso?

No, no la embarré en ningún momento, por una razón y es que primero lo dijo el presidente de la República, no lo dije yo, entonces aquí han tratado de acorralarme, donde definitivamente no tiene sentido que esa frase la haya dicho yo. El presidente me preguntó que quiénes son los promotores que hacen lobby en Bogotá por ese proyecto, ¿unas élites?, y yo le respondí que sí, porque son unas élites las que han tenido este proyecto guardado en una caja de Pandora que no han permitido que se abra y que todos los ciudadanos, manizaleños, caldenses y colombianos queremos preguntar por él, no por eso quiere decir que somos enemigos del proyecto, ni más faltaba, por el contrario, yo le pediré al presidente, si el diálogo se abre, si podemos escuchar a las comunidades, que se replantee la forma como están viendo Aerocafé, porque no es por mí que el proyecto tiene mal prestigio, es por su mala dirigencia durante 40 años.

- Pero usted consiente en todo lo que dicen en esa charla informal, por eso lo que hoy se pregunta la comunidad es si usted pensaba esto, ¿porqué no lo dijo antes, usted lleva tres años en la Alcaldía?

No, yo siempre he dicho que he sido un defensor del proyecto, ustedes saben que cortaron el video, por el contrario siempre he sido un defensor de Aerocafé, si ellos piensan que los defensores son unas élites, yo también creo que aquí este proyecto tiene que abrirse a toda la comunidad, ¿que son más importantes otros proyectos?, mientras Aerocafé no dé resultados y se empiece a construir en serio, pues sí definitivamente hay que trabajar por la gente más damnificada hoy en la Nación, en la extrema pobreza, que no puede llegar rápido a sus universidades y lugares de trabajo, pero creo que en este momento estamos en un punto en el departamento y en la ciudad muy alto donde podemos buscar el propósito de la Nación en el departamento en todos los sentidos, que podemos impulsar y apoyar, pero esto es lo que quería, que a mí no me tildaran como el enemigo, sino como el aliado más importante que tiene Manizales y Caldas.

El video

- Usted ha sido enfático en que cortaron el video, quién, ¿porque como cibernautas se vio en una cuenta de twitter, pero quién más iba en esa cabina, porque el video salió de allí?

Es que la cabina es pública, allí hay ciudadanos, los que permitió la Casa Militar que estuvieran dentro del evento, la agenda del presidente fue generosa con Manizales, pero cada uno de los pasos los organiza la Casa Militar de la Presidencia de la República. Ahora bien, deberíamos enfocarnos en todo lo que hay que hacer para proyectar a la región y el video sí lo cortaron, porque cuando lo suben a la red social, el caricaturista de LA PATRIA...

- ¿Porqué dice que es el caricaturista de LAPATRIA, qué...?

Porque él saca el fragmento de la transmisión en vivo de la persona que está transmitiendo en vivo, aquí no se está ocultando nada, corta esa parte y le comunica a la ciudad lo que quiere, y así mismo lo hacen los medios, el medio local y todos. Entonces una de las quejas que he tenido es que debe haber equilibrio en la información, se tiene que conocer la parte y la contraparte, y no solo contar una parte de la historia y en algún momento se lo dije al doctor Nicolás (director de LA PATRIA), porque definitivamente estamos en un momento en el cual si con sensibilidad manejamos cada una de las posiciones y respetamos al otro, creo que los proyectos pueden salir adelante, porque han guardado silencio diferentes sectores de la sociedad manizaleña con lo que pasa en Aerocafé, pero por el contrario sí puntualizan y atacan unos proyectos de la ciudad que es natural que tengan un inicio lento. Vamos a pasar la página, vamos a mirar hacia adelante, a construir en equipo y que este diálogo sea sincero con todos los actores, porque el departamento de Caldas lleva 40 años sin ser escuchado y solamente escucha a un sector de la sociedad que es el que ha tenido el poder.

Solo los cables

La conclusión que dejan sus palabras y la inquietud en municipios como Palestina es que usted no está muy comprometido con las inversiones que tienen impacto en otros lugares de Caldas. ¿usted piensa que realmente lo más importante deben ser solo las de Manizales?

No, yo soy un amante del progreso de Caldas, soy alcalde de Manizales, pero he tenido algún liderazgo metropolitano, por ejemplo he descentralizado la Feria de Manizales y la he llevado hasta Neira, Villamaría, Palestina, y así mismo lo he hecho con todos los proyectos. Hoy la Planta de Tratamiento que se construye es para descontaminar el agua de Villamaría y de Manizales, pero además la del Río Chinchiná que va a afectar la cuenca de Chinchiná. La Línea 3 del Cable, no solo es para Manizales sino para los habitantes de Villamaría, vamos a permitir que cerca de 25 mil personas más puedan llegar hasta las universidades por medio de este cable y donde se van a beneficiar todas las personas que llegan a la terminal de Transporte de Manizales, provenientes de todo el departamento. De manera que este capítulo que se abre lo que me va a permitir es mostrarles cómo he trabajado por el departamento y cómo hoy puedo ser uno de los defensores profundos de este proyecto, pero definitivamente hay que mostrar resultados, que las cosas se hagan bien y de manera transparente, que es lo que pedimos todos los caldenses. Yo estoy siendo la voz de la otra mitad del departamento que no se atrevía a hablar, a contar lo que está sucediendo, porque si el proyecto sigue así, lo van a seguir enterrando los intereses oscuros o que definitivamente no tienen un interés prístino de que la obra se haga.

¿Qué es lo que está ocurriendo con Aerocafé que nosotros no conocemos y que se debe conocer?

No es un secreto a voces, solamente es que ustedes cojan un carro y vayan hasta Aerocafé y ahí se dan cuenta si definitivamente $500 mil millones que se han invertido ahí han generado algo, en este momento la montaña está igualita que en 1977 que nació el proyecto. Por cierto, la primera vez que fracasó yo estaba en quinto de primaria, en el 2006, donde la Contraloría General de la República denuncia que se han perdido y que hay hallazgos por $100 mil millones. El último que denunció problemas de corrupción en este proyecto fue el mismo presidente Duque, que además declaró insubsistente al director de la Aerocivil, entonces, por el contrario, yo quiero dejar la sensación de los ciudadanos que siempre he actuado con transparencia y que en este momento mi interés es que el proyecto salga adelante, pero una cosa no puede salir adelante si viene mal, hay que retomar un buen rumbo.

¿Aerocafé, sí o no?

Lo que preocupa y sorprende es que después de tres años de usted estar en una alcaldía, de ser parte de la junta directiva de Aerocafé, de estar en todas las reuniones, usted se viene a destapar ante el presidente y coincide con él en todo lo que dijo, eso no requiere contexto, ¿entonces porque no lo dijo antes y fue más sincero y claro?

Porque el presidente Duque en ningún momento se atrevió a cuestionar, y como ustedes lo pudieron ver, cualquier persona que se atreva a decir algo de este proyecto sale sacrificado, por el contrario este presidente de la República, Gustavo Petro, piensa que el problema grande que ha tenido Colombia es la corrupción y él no va a permitir que ningún proyecto corrupto salga adelante. Las cosas bien hechas.

¿O sea que tuvo que llegar el presidente Petro para que usted pudiera hablar?

No, tuvo que llegar para que Aerocafé coja otro rumbo, porque lleva 20 años con una dirigencia que definitivamente allí lo que ha tenido intereses en el movimiento de tierras, que es algo que genera mucha riqueza y que no está pensando en el propósito superior. El presidente no dijo que es de élites, sino que es construido y defendido por unas élites, y para que un proyecto tome forma y fondo tiene que ser defendido por la sociedad.

Pero usted es el mandatario local y entonces por qué después de tres años dice todo esto. La pregunta que queda es ¿usted cree que este proyecto hay que hacerlo o no?

Creo completamente, hay que hacerlo, pero bien hecho y definitivamente si se siguen invirtiendo los recursos de la forma como se está invirtiendo se nos van a perder. He dejado desfinanciar los proyectos de ciudad más importantes por invertir en Aerocafé, entonces ¿por qué en su momento no hablamos de que el proyecto tenía crisis?, porque todos sentimos que iba a tener otro rumbo y le dimos un voto de confianza con $20 mil millones, con la ilusión de que se fueran a ejecutar de la mejor manera, con prontitud y transparencia. Entonces nuevamente una multinacional (la española OHLA), con retrasos en muchas megaobras les queda mal a los caldenses. Entonces cómo me va a pedir el departamento que hoy haga silencio frente a una nueva realidad en la que invertimos $20 mil millones como ciudad.

La plata

- El proyecto está en los planes de desarrollo de su municipio, de Palestina y de Caldas, luego no es un proyecto improvisado ni recursos que se pasen de un lado a otro. Los cables van por otro lado y se aprobó en el Concejo, incluso con recursos de vigencias futuras ¿no es un sofisma que hoy diga que se está pasando plata de un lado para otro y que se están desfinanciando sus cables?

No, no es ningún sofisma porque los recursos de Aerocafé son de libre destinación del municipio y de Infimanizales, y yo decido en qué los invierto, pero definitivamente creo que es un círculo vicioso que va a terminar dando vueltas y vueltas y no va a permitir que el proyecto coja buen futuro. Lo estamos viendo donde no es.

¿Cuándo se va a sentar con el gobernador de Caldas?

Yo busqué al gobernador vía whatsapp hace más o menos tres meses, nuevamente lo volví a buscar hace un mes y le escribí un mensaje...De ese mensaje no recibí respuesta, después me vi con él, el día en que el ministro de Transporte estuvo en la Gobernación y estuvimos todos en el respaldo del proyecto Aerocafé, y hasta hoy no he recibido comunicación, cuando el gobernador me llame siempre voy a estar para él, creo que somos un equipo y que tenemos que seguir haciendo equipo, sin embargo, el tiempo pasa, espero que sea rápido.

¿Qué opina de la opinión de la Corporación Cívica de Caldas que cuestionó su asertividad y defensa de ciudad en detrimento de la integración regional, o es otro comentario de las élites?

No es de las élites, pero en la Corporación Cívica están sentados algunos intereses de la ciudad que no han permitido sacar adelante el Sistema Integrado de Transporte Público. Yo respecto cada comunicación que sacan, pero ya les conté mi versión y que ese video cortado con mala intención lo que quiere es dividirnos, y si piensan que soy el enemigo del proyecto, ese proyecto nunca va a salir adelante definitivamente.

Se está hablando de una audiencia pública para un proyecto que ya está en construcción, se frenó ante la decisión de OHLA de parar el proyecto, pero que tiene validación económica y financiera ¿eso es coherente?

Aquí hay incumplimientos, hay problemas serios que tiene que conocer el país, el día de la reunión en la Gobernación y antes de que el presidente llegara todo iba perfecto. Con Santiago Osorio (congresista caldense) llegamos al acuerdo de que vamos a ser promotores y defensores de este proyecto, por el contrario, he ayudado a que tenga respaldo nacional, pero como nos quieren declarar enemigos, Santiago ha convocado a la Nación para que conozca de primera mano este proyecto y que cerca de 50 congresistas que firmaron una proposición hagan parte de una comisión accidental para visitar Aerocafé. Si todo está bien y el proyecto no tiene problemas, pues vamos a salir adelante, y si quieren de nuestro liderazgo y aporte para el proyecto vamos a convocar a la sociedad para ponernos de acuerdo en este proyecto, porque definitivamente no está bien, como a veces quieren señalarlo a uno y satanizarlo como si uno fuera el enemigo.

Otras respuestas

Escuche aquí la entrevista completa, y las respuestas del alcalde sobre el Bulevar de la 48, su reclamo con los contratistas, sobre el Laboratorio de Innovación y el macroproyecto de San José, entre otros aspectos.