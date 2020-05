Planes de Desarrollo de Manizales y Caldas tienen buenas intenciones en sus metas y programas, pero se quedan cortos en las inversiones

EQUIPO BALANCE

LA PATRIA | MANIZALES

LA PATRIA consultó a 12 personas, quienes les han hecho seguimiento a los planes de Desarrollo de Caldas y Manizales, para conocer qué hace falta en los documentos. Coinciden en que tienen buenas intenciones en sus programas, pero que se quedan cortos en la inversión. Critican que estos planes se confían en las transferencias de la Nación y que no haya una apuesta clara para atender la crisis poscovid-19. Voces.

Plan de Desarrollo de Manizales

Julián García, concejal de la Alianza Verde: Debe existir una apuesta profunda en la reactivación de la economía. Más que crear nuevas empresas o empleos, se debe es salvaguardar las que ya existen. Apostarle al desarrollo del transporte sostenible y a la vinculación de espacios donde la gente pueda caminar y usar medios alternativos, siento que eso no se ha tenido en cuenta.

César Díaz, del Partido Liberal: No hay una apuesta concreta en cuanto a la coyuntura del coronavirus en la ciudad a tres años. Entre las prioridades del Plan está la construcción de una línea del Cable Aéreo y ciclorrutas, pero no hay una estrategia orientada a la reactivación económica, generación de empleo, políticas públicas y programas sociales para apoyar a los vulnerables.

Lina María Ramírez, presidenta Cámara Comercio de Manizales: Es necesario incluir una perspectiva de poscrisis y profundizar en cómo administrar la crisis. No está incluido Visit Manizales, que es de gran valor por resultados. La meta de desempleo es muy alta para la duración del Plan y muy baja la estimación de recursos para lo económico, ni el 2% del total. Se requiere apoyo para empresarios en transformación tecnológica.

Valentina Vallejo, directora del Comité Intergremial de Caldas: Más allá de la ambición del Plan, hay que definir prioridades que respondan a las necesidades del mismo. Serán cuatro años en los que tendremos que esforzarnos en generar empleo, cerrar la brecha entre educación pública y privada, al igual que la digital. La clave está en trabajar unidos para no dar pasos hacia atrás.

Leidy Tatiana Castillo, edil de la Comuna Universitaria y miembro del CTP de Manizales: Este Plan tiene un enfoque social, que busca saldar esa deuda de falta de equidad. Sin embargo, la inversión no se ve así. Vemos que hay una apuesta por una ciudad más conectada, pero no se ven los recursos para pavimentación de vías y acceso a los barrios, solo es para el Cable Aéreo. No se ve una estrategia para recuperar la economía.

Jorge Eliécer Tamayo, del Comité de Participación Comunitaria en Salud y miembro del CTP de Manizales: El Plan no es concreto ni explícito. No se ven unas metas aterrizas en temas como salud y educación. Esto es fundamental porque cualquier cosa que se hable por la pandemia se usará en el Plan. Falta más inversión en salud y vemos que se quedará corto para estos cuatro años, no sabemos qué pasará con Assbasalud y el Hospital San Isidro.

Plan de Desarrollo de Caldas

Jorge Hernán Aguirre, diputado del Partido Liberal: Veo un Plan ambicioso, pero no aterrizado. En plena pandemia considero difícil que lo proyectado por cofinanciación se logre. Mirar al Sistema General de Regalías como otra fuente para financiar el Plan refleja que la Gobernación no tiene un cálculo claro. No estoy de acuerdo con el artículo 24 del documento que plantea una reestructuración de la Administración.

Manuel Orlando Correa, del Partido de la U: Hay una debilidad en el país y es el tema de las proyecciones económicas. Aunque el Plan de Caldas es conservador con los recursos, todavía hay incertidumbre sobre los efectos de la pandemia en los rubros. Terminada la emergencia los componentes económicos tendrán que volver a pasar por revisión. Tiene un anexo de reactivación económica.

Juan Eduardo Zuluaga Perna, presidente de la Andi seccional Caldas: Como validador del Plan, creo que en general está bien, pero el reparo que hice es sobre la cantidad de programas pequeños que hay, con poca inversión, me parece un desgaste y termina siendo más costoso montarlos. Hay algunos con rubros de $20 millones o $40 millones y eso es muy poco para un departamento con tantos municipios.

Gloria Patricia Arias Pimienta, directora Fenalco Caldas: Hay una apuesta por líneas como el turismo como eje dinamizador; en ciencia, tecnología e innovación y la incorporación de empresas hacia la cuarta revolución industrial, acompañado de la transformación digital de Caldas. Pero, hacen falta estrategias para afrontar los retos del poscovid-19, no están claros.

Luis Alfredo Gómez Parra, vicepresidente del CTP de Caldas: En términos generales se hizo un Plan comunitario y con pactos entre grupos poblacionales. La mayor dificultad es definir la Matriz Plurianual de Inversiones para lograr las metas de cada programa. Preocupa que los recursos de la Nación no lleguen y, por tanto, no se cumplan esos objetivos, porque habrá reducciones de transferencias.

Sandra Cristina Rojas, profesora universitaria y miembro del CTP de Caldas: Hay voluntad política para el sector mujeres, tema que transversaliza el Plan. Sin embargo, se cuenta con pocos recursos para atender a las mujeres rurales, su acceso a la tierra, proyectos productivos y derechos sexuales y reproductivos. En términos presupuestales es un Plan que se queda corto.