Nuevas medidas económicas se convierten en alivios para empresas de Manizales y Caldas

El Gobierno Nacional propuso nuevos alivios financieros para las empresas y colombianos en situación de vulnerabilidad, por medio de la extensión de la emergencia económica por tres meses.

Uno de ellos es el subsidio del 40% del salario mínimo para aquellas compañías que tuvieron una reducción del 20% de su facturación o de sus ingresos durante estos meses de pandemia. La finalidad es proteger el empleo y mantener el flujo de caja. Otra medida fue aplazar para diciembre la declaración del impuesto de renta, que está próximo a cumplirse.

Asimismo, la Nación anunció más recursos para los programas Familias en Acción ($145 mil por hogar), Jóvenes en Acción ($637 mil por cada uno en tres meses), la segunda fase del subsidio de ingreso solidario y la devolución del IVA ($75 mil por familia).

Estas iniciativas se suman a las anunciadas esta semana, como la apertura a partir del lunes de los municipios que no tienen casos registrados de covid-19 y la reactivación de los sectores de la cadena productiva automotriz, tecnología y equipos informáticos, muebles, ferreterías, librerías y papelerías.

En el plano local, el Comité Intergremial de Caldas propuso convertir a Manizales en una ciudad que funcione las 24 horas del día, es decir, alargar la línea de tiempo de la actividad laboral, en especial comercial e industrial, con el fin de reducir la concentración de personas en la calle. Esto permitiría mantener una economía activa todo el día e impulsar el bienestar de los manizaleños.

“Creemos que en línea con una ciudad 24 horas donde estaríamos todos comprometidos a impulsar prácticas de cultura ciudadana y autorregulación, ir planteando la activación del comercio formal, o por lo menos de los centros comerciales, en el marco de la reactivación y atado al cumplimiento de protocolos de bioseguridad”, dice el documento.

Agrega el texto que los tiempos para salir a la calle derivados del pico y cédula permitirán pensar que el comercio abra de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y que de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. salga un número de cédula y que de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Lo haga el otro.

Darío Arenas, presidente de la Junta Directiva de Acopi: La medida del subsidio de nómina es un alivio para salvar empresas,Es un avance, pero es insuficiente porque el promedio del salario de pequeñas y medianas empresas es de $1.500.000 y esos $350 mil solo representa el 20% del salario real. Pedimos que se prioricen las Mipyme.

Valentina Vallejo, directora ejecutiva del Comité Intergremial de Caldas: Los subsidios para estratos más bajos son un esfuerzo que complementa lo que se hace en Caldas, pero eso no acaba con el debate sobre pobreza y desigualdad. El subsidio a la nómina es clave para aliviar las cargas de los empresarios. Esta medida ayuda a que no aumente el desempleo. Con la propuesta de una ciudad 24 horas pretendemos adaptarnos a la nueva realidad.

Juan Eduardo Zuluaga, presidente de la Andi Caldas: Hay muchas empresas que están pasando por momentos complejos y este apoyo les permite pasar la crisis y mantener a muchos empleados que podrían perder el empleo. El Gobierno debe tener cuidado de que la plata les llegue a las familias y les dé alivio a las compañías.

Gaby Muñoz, CEO y gerente de Taxia Life: Era un alivio que estábamos esperando, las empresas ya no tenemos dinero para pagar las siguientes nóminas. La única solución eran los créditos y más préstamos sin producción no es rentable. Nos gusta que sea un 40% de subsidio y ya estamos estudiando para aplicar. Esperamos que los trámites sean los más ágiles posibles porque ya no tenemos dinero.

Juan Pablo Nieto Montoya, gerente de Punto Eléctrico: En este momento cualquier ayuda sirve, pero este respaldo en realidad no va a ser una diferencia y no va a impedir el despido del personal. Con un 40% no es que se pueda hacer mucho. Entiendo que el Gobierno ha tenido voluntad, pero los recursos no están llegando a los empresarios. La empresa aplicó a algunos créditos y de ese dinero no recibimos ni un solo peso.

Lina María Ramírez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales: Una Manizales activa las 24 horas es entender la nueva normalidad y puede ser una solución para mover la economía de manera distinta. De cara a los nuevos sectores que abren, en Manizales hay 1.936 empresas que lo pueden hacer, representan 14.662 puestos de trabajos. Hasta ahora el balance de la manufactura y construcción es positivo, cerca de 20 mil personas están trabajando bajo protocolos de bioseguridad.

¿Qué tipo de empresas pueden aplicar a este beneficio?

Cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, que haya tenido reducción del 20% en su facturación, ingresos o ventas, frente al mes de abril del 2019. Para las que se crearon después de abril, se comparará con los ingresos de enero y febrero de este año cuando el virus no estaba en el país.

¿Quién certifica esa reducción?

La certificación la emite el contador o revisor fiscal que valide efectivamente si hubo una reducción del 20% en la facturación.

¿Qué se tiene que hacer para aplicar al subsidio?

La empresa debe tener bancarizada su nómina, para hacer más expedito el trámite. Si los empleados reciben su nómina a través del sistema financiero, por ese mismo medio llegará el monto. Para aquellas que no tienen bancarizada su nómina, se debe certificar que ha pagado la seguridad social a través de la planilla PILA.

¿Cuál es el costo de la medida y de dónde saldrán los recursos?

El subsidio tendrá un costo aproximado de $2 billones mensuales, cerca de $6 billones para los tres meses que regirá la medida. Los recursos vienen del Gobierno en su gestión a través de títulos de deuda y de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias.

¿Cuánto es el monto del subsidio?

El monto es de $350 mil mensuales por empleado.

¿Cuándo empezará a regir la medida?

Se está trabajando para que la medida sea efectiva a partir de la primera quincena de mayo.

¿Cuántos empleados se verán beneficiados?

Se calcula que seis millones de empleados se beneficien con esta medida.