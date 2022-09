Manizaleños responden que sí viajan en avión

LA PATRIA | MANIZALES

LA PATRIA recorrió las calles de Manizales para conocer qué tanto viajan sus ciudadnos en avión. Esto teniendo en cuenta la polémica desatada por el alcalde, Carlos Mario Marín, al decirles al presidente, Gustavo Petro, y al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, que el Aeropuerto del Café (en Palestina) era un proyecto de las élites que no contaba con apoyo popular.

Asimismo, el presidente sostuvo en su visita a la capital de Caldas que Aerocafé se construiría solo sí contaba con el apoyo de los ciudadanos, por lo que expresó que se dialogará para consignar con la comunidad si la obra quedará o no en el Plan Nacional de Desarrollo.

"Lo propongo, entonces, como tema de discusión para todo Caldas, nos metemos en el aeropuerto, no me gustaría decir la palabra 'o' pero la plata va borrando el 'y', de hacer una ciudad del conocimiento y un departamento que pueda construir una economía del conocimiento", dijo Petro, refiriéndose en esta última a la inversión en educación y sostenibilidad.

Luego de esas declaraciones, el proyecto de Aerocafé, que ya cuenta con cerca de $530 mil millones en recursos, quedó en incertidumbre y no se sabe con certeza si se construirá o no. Las obras en palestina están abandonadas desde hace dos meses y no se ha terminado ni la primera fase del proyecto.

¿Cuánto cuesta viajar en avión?

Sin duda eso depende de la aerolínea, del tiempo con el que se compre el vuelo, así como de la temporada. LA PATRIA realizó el ejercicio y encontró que un vuelo económico, de un día para otro, de Pereira con destino a Bogotá, puede encontrarse entre $183 mil y $217 mil 600, dependiendo de la aerolínea.

Opiniones

"Sí he viajado. En diciembre viajé a Santa Marta con la familia y este año tengo pensado ir a conocer Cartagena o Barranquilla. Me tocó salir de Pereira, aquí hace mucha falta un aeropuerto": Jesús Osorio Ríos.

"Hace mucho tiempo no viajo, pero sí he viajado. La última vez viajé a Bogotá. El próximo destino me gustaría que fuera con la familia a Santa Marta": Carlos Enrique Ospina.

"Hace como tres años viajé a Miami (Estados Unidos), fue muy buena la experiencia. Me gustaría volver en avión pronto": Édgar Patiño Osorio.

"Sí he viajado, hace como unos ocho años. Este año me gustaría ir al exterior y conocer Italia o Estados Unidos. La última vez fui a Barranquilla": Luis Hernando Romero.

"Nunca he viajado por cuestiones de tiempo. Me gustaría conocer otro país, como Madrid (España)": Johana López.

"Yo viajo en avión cada tres meses a Santa Marta, Cartagena y Valledupar para visitar a mi esposo. Tengo un viaje pendiente en octubre a París (Francia). Aquí es muy cansón tener que ir hasta Pereira para salir": Sandra Salazar.

"He viajado en avión, así cuando resulta algún viaje. Hace poco estuve en el exterior. Me gustaría volver a visitar Brasil": Rubén Darío Galvis.

"Sí he viajado, la última vez fue en el 2004, conocí Villavicencio. Me gustaría volver a viajar a donde sea, el próximo viaje sería para Santa Marta": Luis Carlos Henao.

"Nunca he viajado, porque no se ha presentado la oportunidad por cuestiones de dinero. Me gustaría viajar a Bogotá o Medellín": Arcesio Montes.

"Sí he viajado varias veces. Hace unos años, con mis hijos, he ido a Cartagena, San Andrés, y a Medellín. Más que todo por fines recreativos": Jairo Franco Londoño.

"Yo nunca he viajado porque no se me ha presentado la oportunidad, cuando yo viajo lo hago en moto, pero sí tengo pensado viajar en avión por diversión": Lady Cardona.

"Sí he viajado, pero eso es muy esporádico, de vez en cuando, por vacaciones. Hace tres años que no tomo un avión. Es muy molesto tener que ir hasta Pereira porque se gasta más tiempo": Luz Ospina.

"Sí he viajado, por lo menos unas dos veces al año. Viajaba para tomar vacaciones y divertirme": Luz Mery Hernández.