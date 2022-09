Los colombianos ahorran en promedio $30 mil al mes

LA PATRIA | Manizales

Ahorrar es uno de los mejores hábitos para las finanzas personales, en cada familia independientemente de los ingresos se trata de ahorrar para esos gustos como viajar, conocer lugares, visitar familiares, ir de paseo, salir a comer, comprar lujos o simplemente tener un colchón para cualquier emergencia de último momento.

En Colombia el 58,1% de los empleados se ganan un salario mínimos ($1 millón), según cifras del Ministerio del Trabajo. Hace poco se reveló que en promedio los trabajadores que gozan de ese sueldo ahorran diariamente $1.000 hasta completar $30 mil al mes.

El dato fue establecido por un sondeo de la cooperativa Fincomercio, de acuerdo con la entidad los resultados se establecieron con las personas afiliadas a esa institución en diferentes ciudades del país.

Hallazgos

El sondeo de la cooperativa arrojó que los consultados ahorran principalmente para completar una cuota inicial que les permita acceder a una vivienda propia, también contestaron que otro motivo es tener una reserva para cualquier emergencia o imprevistos que se presentan repentinamente.

Al observar los resultados se notan diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el caso del género femenino, las que más ahorran son las mayores de 55 años, con 52%; seguidas con el 26% por el grupo de 35 a 54 años, luego con 15% las que tienen entre 18 a 34 años y, por último, 7% para aquellas de 17 años hacia abajo.

En cuanto a los hombres, los mayores de 55 años, son superados por las mujeres ya que el porcentaje es del 43%. En el segmento de 35 a 54 años, 28% de ellos ahorra, mientras que en el rango de 18 años a 34 años solo, lo hacen el 18%, y finalmente con 11%, aquellos que menores de 17 años.

LA PATRIA le preguntó a los ciudadanos de Manizales si les alcanzaba el sueldo para ahorra mensualmente. Ciudadanos manifestaron que en muchas ocasiones el salario no les alcanza y que lo poco que les queda es para los gastos personales, otros dijeron, que pueden llegar a ahorrar entre $100 mil y $200 mil mensuales.

"No hay consistencia porque yo trabajo en la zona rura y a veces hay trabajo y otras no. Son tiempos duros y difíciles".

Luis Hernando Marín

"El proyecto es ahorrar, pero con lo poquito que uno gana se va en el sostenimiento de la familia. Todo está muy caro y en el mes quedan libres por ahí $100 mil y eso es para uno salir".

Jhon Freddy Henao

"Eso varía dependiendo de los gastos que uno tenga en la mensualidad, pero alcanzo a ahorrar un poco, entre $100 mil y $200 mil y eso lo invertí la última vez en una moto":

Felipe Toro

"No me alcanza para ahorrar, estamos mal. Lo poquito que uno ahorra se los tiene que gastar en emergencias y en los asuntos de los hijos":

Johana Ramírez

"No ahorro porque no me alcanza, yo gano para sobrevivir, pagar arriendo y servicios. Y eso que me gano el mínimo más una que otro comisión":

Gelver Gallego

"Muy poquito porque la economía está muy difícil y no queda con qué. A veces ni me alcanza porque los arriendos subieron, lástimosamente ya no da":

Noelia Aguirre

"No ahorro nada, de dónde, no alcanza el sueldo. Solo me queda para lo mínimo y ya, para los gastos necesarios":

Jhon Jairo Ramírez