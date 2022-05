La economía, rumbo a la presidencia

ANDRÉS VILLAMIZAR

LA PATRIA | Bogotá

Gustavo Petro supone un cambio brusco para el país en su modelo económico. Federico Gutiérrez plantea la senda del continuismo, líneas muy parecidas a las de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. La propuesta económica de Sergio Fajardo coincide en muchos aspectos con la del candidato del Pacto Histórico, pero es más moderada. Mientras tanto Rodolfo Hernández, es una mezcla, puesto que en algunos puntos se parece a Petro y en otros Federico.

El comentario pertenece a Mauricio Reina, economista e investigador de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), quien analizó el modelo económico de los cuatro candidatos que hoy lideran las encuestas rumbo a la Presidencia de Colombia.

Reina comparó las políticas macroeconómicas, de desarrollo productivo y de Infraestructura y Transición energética en los programas de gobierno de los aspirantes. Encontró semejanzas en algunos, incoherencias en otros y diferencias fundamentales entre los cuatro candidatos, sobre todo en el cómo ejecutar lo propuesto.

1. Gustavo Petro (G.P.).

2. Federico Gutiérrez (F.G).

3. Rodolfo Hernández (R.H)

4. Sergio Fajardo (S.F).

Analista: Mauricio Reina (M.R), investigador de Fedesarrollo.

Política macroeconómica

G.P. Propone una reforma tributaria, enfocada en la reducción de recaudo de renta para las empresas y aumentarlo para las personas. Las empresas tendrían un desmonte gradual de beneficios y exenciones y reducción de la tasa de renta.

Las personas tendrían impuestos progresivos y mayores dividendos. Propone no extender el IVA a la canasta familiar. Ha propuesto reformar la junta del Banco de la República, incluyendo presencia de la sociedad.

F.G. No propone una reforma tributaria, pero tampoco la descarta. Habla de austeridad del gasto, con cumplimiento de la regla fiscal, eliminación de exenciones y uso de impuestos progresivos. En su programa de gobierno menciona modernizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Su Política Monetaria no sugiere mayores cambios, es decir que respetaría la independencia del Banco de la República.

R.H. Su proyecto no plantea una reforma tributaria. El programa sostiene que su principal fuente de recursos es reducir la corrupción. Propone una tarifa general del IVA no descontable del 10% y expone que la canasta familiar debe seguir sin este impuesto. Es el único candidato que asegura eliminar el 4x1.000 y desaparecer los impuestos a bienes capitales. No habla de cambios en política monetaria.

S.F. El candidato de la Coalición Centro Esperanza plantea aumentar la tarifa a los impuestos que se pagan por patrimonio y a la renta de personas de altos ingresos. Al igual que los impuestos de dividendos, eliminación de exenciones y eliminar beneficios a empresas como descuentos del ICA al impuesto de renta. Proponer impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra. No propone cambios en política monetaria.

Análisis

M.R. Es increíble que ni Federico ni Rodolfo consideren una reforma tributaria, tal vez lo piensan, pero no lo dicen. Los planteamientos de Fajardo y Petro son más serios y coinciden con los hallazgos de varias misiones internacionales en materia tributaria. En Colombia las empresas ponen una gran proporción de los impuestos y las personas naturales pagan muy poquito, en países desarrollados la proporción es al revés. Castigar tanto a las empresas frena el desarrollo productivo. Los programas de Petro y Fajardo corrigen este problema. Ninguno se atreve a tocar el IVA, luego de las protestas del año pasado. Eliminar el 4x100 es imposible. Petro es el único que habla de un cambio en política monetaria, con la sociedad en la junta directiva, eso es corporativismo, como si la torta se repartiera en pedacitos.

Desarrollo productivo

G.P. Creará el Ministerio de la Industria, fortalecerá la investigación en ciencias ambientales y realizar un pacto de productividad entre empresas privadas, economía popular, sociedad civil y el Estado. Asegura que habrá un satélite y creará una agencia aeroespacial. Promocionará el software libre y tecnologías emergentes. Cree en los aranceles inteligentes a bienes e insumos agrícolas y protección de la oferta interna. Revisará el TLC y lo renegociará. Plantea un catastro multipropósito, una reforma agraria y el derecho a la tierra para familias rurales. Los propietarios de latifundios improductivos tendrán que activar su producción, pagar impuestos o venderlos para ser entregados a comunidades.

F.G. Construcción de 20 mil centros digitales rurales con acceso a internet. Impulsar la investigación regional, con recursos de la Nación y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Proyecta duplicar la inversión para alcanzar al menos 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Dice que gestionará tecnologías 5G. En comercio exterior, menciona la necesidad de impulsar la internacionalización de la economía y diversificar las exportaciones fortaleciendo los TLC actuales y ampliando lazos comerciales en Latinoamérica y exportando más a Estados Unidos. Para los agricultores plantea un catastro multipropósito y adjudicación de baldíos. Formalización de tierras y fortalecer el fondo de tierras.

R.H. Creen en una política integral en Ciencia Tecnología e Innovación y una estrategia de desarrollo regional, con las cámaras de comercio. Aumentaría las patentes e incentivará la creatividad. Permitiría la autofinanciación de emprendedores, con su ahorro pensional. Estimulará la industria nacional de medicamentos. Revisará los TLC y no importará bienes con oferta suficiente en Colombia. Aplicará medidas proteccionistas en el sector manufacturero y agrícola, entregará tierras tituladas a la población rural, se enfocará en la modernización e industrialización del campo. Habla de una ley agropecuaria que priorice el uso de insumos nacionales y crear un mercado campesino.

S.F. Menciona planes regionales de ordenamiento productivo y una matriz exportadora para diversificar. Hay que crear centros de investigación con recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación y fortalecerá las entidades existentes. Fortalecerá la banca desarrollo y creará una Agencia de Industria e Innovación para unir a Innpulsa, Colombia Productiva y Fontur. Luchará contra la competencia desleal en exportaciones mediante la protección de aranceles y usará los TLC para ampliar las exportaciones y no afectar la oferta nacional. Para el campo también propone un catastro multipropósito, continuar el proceso de paz, formalizar la tierra y mayor inversión para los distritos de riesgo.

Análisis

M.R. El énfasis gira en aumentar aranceles o no y revisar los TLC. Petro propone aumentarlos para proteger sectores específicos. Fajardo contempla lo mismo, pero es menos drástico. Federico no propone ninguna de esas medidas. Los pactos de productividad consiste en poner de acuerdo a empresas, trabajadores, proveedores y Gobierno para apoyar al Estado y lograr ciertas metas de productividad. En esto, la propuesta más ambiciosa es la de Petro, las herramientas de Federico no son tan enfáticas y consisten en invertir en ciencia y tecnología, pero no habla de pactos. En cuanto al agro la pregunta es cómo acceder y producir en una tierra que está siendo subutilizada, cerca de 14 millones de hectáreas. Petro es más radical y pretende cobrar impuestos y comprar la tierra improductiva para el servicio de iniciativas populares. Los demás aspirantes ven necesario el catastro multipropósito, pero no llegan al punto del Pacto Histórico.

Infraestructura y Transición energética

G.P. Piensa en construir una red ferroviaria eléctrica sobre la base de las grandes troncales de comercio mundial. Habla de procesos asociativos con enfoque territorial para brindar acceso a vivienda a organizaciones populares y eliminar la obligatoriedad de tener suelo para ello. Desescalamiento del modelo extractivista y pasar a uno energético, asegura que Ecopetrol seguirá siendo parte de la Nación y seguirá garantizando los combustibles fósiles por los próximos 15 años. No habrán más licencias para exploración de petróleo, tampoco se construirán más hidroeléctricas de embalses.

F.G. Promete incrementar de $1 billón a $3 billones anuales la inversión y así conseguir 18 mil kilómetros de vía. Culminar las autopistas 4G y avanzar con el primer paquete de las 5G. El candidato sugiere programas para mejorar 200 mil hogares de familias vulnerables, y conectar 910 mil hogares a acueductos y 870 mil a alcantarillado. Expone una mayor inversión para proyectos minero energéticos responsables, incluyendo más proyectos pilotos de yacimientos no convencionales. Impulsar las energías limpias para complementar las fuentes de energía.

R.H. Dice que revisará las vías construidas por concesión para renegociarlas de ser necesario. Promoverá la estimulación y financiación de las 5G y 4G. Habla de un programa nacional de Viviendas de Interés Cultural, con creación de aldeas rurales integrales, que tengan servicios completos y paneles solares. Anota que generará confianza a los inversionistas del sector minero energético, por medio de la seguridad jurídica y el diálogo con las comunidades. Asimismo promoverá las energías limpias.

S.F. Realizar estudios y diseños, consultas previas y licencias ambientales en etapas de estructuración de proyectos de inversión. Terminar los proyectos viales 4G y continuar con la estructuración, licitación y desarrollo de los proyectos viales 5G. Dice que ofrecerá 1,2 millones de soluciones de vivienda. El candidato habla de un Gran Diálogo Nacional Minero Energético enfocado a superar el conflicto social en torno al sector. Continuar avances regulatorios para llevar la generación de energías renovables al 30% o más de la capacidad instalada del país en 2026.

Análisis

M.R. Todos los aspirantes proponen construir vías 4G y continuar con las 5G, pero Petro habla de algo diferente, su propuesta es muy coherente y del siglo XXI, pero totalmente ajena a lo que necesita el país. No entiendo cómo el candidato del Pacto Histórico hará un proyecto de vivienda sin exigirle a la gente tener un predio para construir. Si se prohíbe la exploración de petróleo, indirectamente se está prohibiendo la exploración de gas y, por tanto, nos volvemos dependientes del gas internacional, eso sería fatal para el parque automotor y la gente.

Conclusiones

* El criterio fundamental para evaluar las propuestas debe ser si hay grandes cambios frente a lo que hay, también si es un modelo consistente, coherente y que funcione. El programa más continuista es el de Federico y más rupturista el de Petro y en la mitad está el de Fajardo.

* El otro criterio es la sostenibilidad, los números cierran para algunas propuestas y no lo hacen para otras. Las propuestas requieren una gran cantidad de recursos públicos y todos se quedan cortos en los ingresos tributarios que plantean para poder ejecutar los programas.

* Cualquier proyecto de país para que funcione necesita que sea factible financieramente, que atienda a las necesidades sociales que llevaron al estallido social del año pasado, y que sea sostenible en el tiempo.

*El programa que más se aproxima a las sensibilidades sociales del momento en Colombia es el de Petro, pero también es el que genera mayores interrogantes en su sostenibilidad económica.

*El programa más sostenible financieramente es el continuista de Federico Gutiérrez, pero es el que menos atiende las necesidades sociales que dieron lugar a la protestas sociales.

* El programa de Rodolfo no tiene muchos elementos sólidos, es un programa más simple y sencillo. Tiene una reunión curiosa de elementos capitalistas e intervencionistas, pero no tiene el desarrollo conceptual de los otros programas.