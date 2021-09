La cobertura del Sisbén IV por municipios es del 65% en Caldas

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

Maryi Andrea Vanegas Neira vive en Salamina y cuenta que a su casa llegaron unos encuestadores. La cita se agendó con fecha, día y hora. La encuesta fue en su vivienda y tras este pasó quedaron actualizados sus datos en el Sisbén.

"Hay que tener en cuenta que si falta alguien de la familia uno puede ir a la oficina del Sisbén y dar los datos o programar otra encuesta. Entonces, según donde quede uno, así postularse a los programas del Gobierno nacional".

La historia que narra Maryi Andres es sobre el Sisbén IV, la nueva actualización del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que empezó en el primer trimestre del año, pero que todavía continúa en el proceso de actualización y cobertura en el país.

De acuerdo con la Dirección Sectorial del DNP, en Caldas, el 91,5% de los encuestados están en los grupos A, B y C, así es la nueva metodología que se explicará más adelante, para un total de 417 mil hogares, y la cobertura promedio por municipios es del 65%, según el último censo del DANE. "Nos queda el reto inmediato de aumentar esta cobertura en los municipios de Caldas para llevarla al 100% este año", indicó Daniel Gómez Gaviria, subdirector Sectorial del DNP.

En el departamento

En Caldas se realizan reuniones de socialización de la nueva metodología y los recorridos para alimentar la base de datos de los caldenses. Planeación departamental mencionó que en este momento están en la fase de demanda, es decir, registrando en especial los hogares más vulnerables. Hay por lo menos 723 mil personas dentro de las encuestas.

Karen Patricia Ramírez, coordinadora del Sisbén en Caldas, invitó a los caldenses a consultar primero en la página web www.sisben.gov.co para saber si se encuentran registrados. "De ser así, no deben realizar ningún procedimiento, pero si no aparecen en la base de datos, deben acercarse a las oficinas municipales para que soliciten la encuesta y quedar en la base de datos Sisbén IV".

Clasificación

Gómez Gaviria aclaró que el Sisbén no es un programa de subsidios, ni es equivalente al sistema de salud subsidiado. Lo que sí, es que se trata de un sistema de información para ordenar a la población, según la situación económica y social de los más o menos pobres y garantizar que la inversión social llegue a los que verdaderamente lo necesitan.

¿Cómo está clasificada la población con el nuevo Sisbén? El subdirector Sectorial explicó que el Sisbén IV trae dos clases de innovaciones. Una es la metodológica y la otra, la tecnología. Por el lado metodológico, "pasamos de tener un sistema con puntos a un sistema con grupos. Ahora los hogares están clasificados en cuatro grupos. El grupo A son los hogares en pobreza extrema; el B, en pobreza; el C, en vulnerabilidad; y D, no son ni pobres ni vulnerables".

La ventaja, según Gómez Gaviria, es que este nuevo sistema incorpora más dimensiones de la calidad de vida, de la situación social y económica del hogar, y la capacidad de generación de ingresos; "mientras que en el anterior, por ejemplo, las condiciones de la vivienda tenían un peso importante y definían mucho el puntaje, ahora tenemos muchas otras dimensiones, como salud, fecundidad, educación, ocupación, ingresos y antecedentes sociodemográficos".

La otra ventaja es que la clasificación está más coordinada y mejor calibrada con las mediciones oficiales de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, del DANE. También hubo una actualización tecnológica y operativa. Por ejemplo, el Sisbén IV, a diferencia del 3 y versiones anteriores, se hace de forma digital con dispositivos móviles de captura. Antes era a lápiz y papel.

¿Una persona que quiere saber si está en el Sisbén IV, qué tiene que hacer?

Puede contactar en sus municipios a las alcaldías y a las oficinas del Sisbén, también en la web (www.sisben.gov.co). Lanzaremos un portal ciudadano, donde se podrán hacer trámites en línea, desde la solicitud de la encuesta hasta la consulta de su ficha del Sisbén. Esa operación es personal e intransferible. Hay que recalcar que si usted no aparece registrado, puede solicitar la encuesta en la oficina del Sisbén de su municipio. Estamos ahora en periodo de aumento de cobertura por demanda, es decir, las personas pueden solicitar la encuesta para estar incluidas y los municipios también pueden solicitar operativos de barrido complementario para aumentar cobertura.

¿Una persona que estaba en el anterior Sisbén pasa automáticamente al IV? ¿Y si no aparece qué hace?

Si no está registrada en el Sisbén IV, debe solicitar la encuesta. La gente que no se encuentra en la base debe hacer el proceso de actualización. Cualquier colombiano podrá solicitar la encuesta y estar en la base del Sisbén IV, porque lo importante es que la información esté actualizada para que quedemos clasificados en los grupos.

¿Qué otros mitos hay alrededor del Sisbén?

Ya no hay puntajes, una persona que en el sistema anterior tenía un puntaje de 30 puntos, por ejemplo, no puede automáticamente saber en qué grupo está en el Sisbén IV, porque ahora se incluye más información que no es equivalente. Como ahora hay más variables, entonces eso de esconder la nevera o aparentar que se tiene menos ya no tendrá ningún impacto. Esto para reforzar que el ciudadano es el principal responsable de dar información correcta en la encuesta y ninguna persona en los municipios puede ofrecer ayudar a alguien para estar en un grupo más bajo.

¿Qué pasará en estos meses con los programas sociales?

El Sisbén es el sistema que se usa para determinar los potenciales beneficiarios de esos programas. Como ahora se está en periodo de transición no se va a excluir a nadie. Pero sí es fundamental que las personas pidan la encuesta.

¿Cuáles son los grupos del Sisbén IV?

Grupo A: pobreza extrema.

Grupo B: pobreza moderada.

Grupo C: vulnerable.

Grupo D: población no pobre, ni vulnerable.

Por subgrupos:

Grupo A: conformado por 5 subgrupos (desde A1 hasta A5)

Grupo B: conformado por 7 subgrupos (desde B1 hasta B7)

Grupo C: conformado por 18 subgrupos (desde C1 hasta C18)

Grupo D: conformado por 21 subgrupos (desde D1 hasta D21)

En Manizales puede solicitar la encuesta en el correo electrónico sisben@manizales.gov.co., o dirigirse a la Oficina del Sisbén, en la Alcaldía de Manizales, Torre B – piso 2. Presentar: factura de agua o energía; dirección, barrio y teléfono actual; fotocopia de los documentos de identidad de quienes habitan la vivienda y el nombre del cabeza de familia.

En Chinchiná

Janeth Mejía: Hace cinco meses me censaron de la Alcaldía, pero aún no he obtenido el Sisbén. Me enfermé en una ocasión y recibí atención gratis en el hospital. En la casa somos siete personas y no contamos con afiliación a salud.

Germán López: Obtuve con facilidad el Sisbén por ser de la tercera edad. El carnet se venció hace dos meses y en la Oficina del Sisbén lo renovaron, uso los servicios de salud con frecuencia y me parecen buenos.

¿Cómo funciona el Sisbén?

A continuación, en cinco pasos cómo funciona el Sisbén IV.

1. El DNP diseña la ficha de caracterización socioeconómica para aplicar las encuestas que alimentan la base de datos.

2. La información se recolecta a través de las encuestas realizadas, utilizando software desarrollado por el DNP.

3. Una vez aplicada la encuesta, la información es enviada al DNP y se genera la base de datos del Sisbén.

4. Se publica la información en la página web oficial

5. Las entidades nacionales y/o territoriales utilizan el grupo Sisbén para definir la entrada de las personas a sus programas, ejemplo: Familias en Acción de Prosperidad Social.

A) La entidad usa el grupo Sisbén y las condiciones de su programa para evaluar y asignar el beneficio al ciudadano.

B) La asignación del subsidio o beneficio es realizada por la entidad que ofrece ese programa, no por el DNP ni Sisbén.

¿Cuándo se debe actualizar la información de la encuesta?

Las personas deben acercarse a la oficina del Sisbén a actualizar su información en los siguientes casos:

1. Cambio de residencia a otro municipio.

2. Cambio de residencia en el mismo municipio.

3. Deterioro de la vivienda por desastres naturales.

4. Modificación de registros existentes.

5. Inclusión de hogares o personas.

6. Retiro de hogares o personas.

¿Cuál es el papel de las alcaldías y las gobernaciones?

El Sisbén tiene unas competencias compartidas entre el Gobierno nacional, en cabeza del DNP quien emite los lineamientos técnicos y metodológicos y operativos, hace control de calidad, monitorea y publica la clasificación del Sisbén, y los municipios y departamentos. Los municipios son los que operan las oficinas del Sisbén, aplican las encuestas, atienden al ciudadano y los informan. La prioridad son los hogares en pobreza y vulnerabilidad.

No estoy en el Sisbén y deseo ingresar, ¿qué hago?

1. Diríjase a la oficina del Sisbén de su municipio. Consulta las oficinas locales en este enlace: www.sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx

2. Solicite la aplicación de la encuesta por primera vez. Recuerde que esta solicitud la debe hacer un residente del hogar, mayor de 18 años, presentando su cédula de ciudadanía.

3. La aplicación de la encuesta no tiene costo.

4. De acuerdo con la programación que tenga municipio, el encuestador irá a su vivienda y aplicará la encuesta.

5. Revise que la información sea la que suministró y que refleje su situación social y económica actual. Recuerde que es bajo gravedad de juramento y será utilizada para definir su grupo. Esta puede ser verificada con otras fuentes de entidades públicas y privadas.

6. No recurra a intermediarios.

La cobertura en el país es de 26 millones de personas en la base del Sisbén IV, de las cuales más o menos el 90% son hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerables, de ese porcentaje hay una cobertura del 80% de hogares pobres y del 100% en hogares en pobreza extrema.