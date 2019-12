La clave es tener un modelo de negocio claro y rentable

NEGOCIOS | LA PATRIA

Hay una sensación generalizada para emprender en el país. El Reporte Global de Emprendimiento 2018 reveló que el 90% de los colombianos está dispuesto a usar su tiempo libre en su idea de negocio y el 89% se la juega a tomar el riesgo de fracasar al comenzar su idea negocio.

A pesar de estas percepciones favorables, Juliana Barreto, especialista en Recursos Humanos y Ventas, mentora e inversionista en las dos primeras temporadas de Shark Tank Colombia, advierte que el emprendimiento no es un camino fácil y que no es para todo el mundo.

"Se vale no emprender y tomar otros caminos como el modelo tradicional de ser trabajador o empleado de alguien". Ella defiende a los emprendedores que pasan por el mundo corporativo de las empresas y luego deciden emprender. "Está comprobado que personas que empiezan a emprender a los 33, 35 y 38 años, que tiene un respaldo de experiencia en trabajos tradicionales, son muchos más exitosos que los otros".

Tasa de mortalidad

Las cifras de Innpulsa Colombia, entidad del Gobierno creada para apoyar y promover el crecimiento empresarial y la innovación, muestran que la tasa de mortalidad de los emprendimientos es de aproximadamente el 70% y solo el 23% de las empresas logra cruzar el umbral de los tres años de existencia.

Barreto señala que la clave es tener un modelo de negocio claro y que sea rentable. "Si no hay rentabilidad no hay negocio. Si no tienes número claros en tu cabeza no funciona, las cifras tienen que estar en verde. Así suene repetitivo: como es un camino difícil, los obstáculos que se presenten son oportunidades para mejorar, no son tatuajes, son morados y se curan".

La experta fue invitada a la tercera versión de Mujeres emprendedoras, realizada la semana pasada y organizada por la Red de Emprendimiento de Caldas, y patrocinado por las universidades de Manizales, Autónoma y Católica; Finanfuturo, Cámara de Comercio y Secretaría de Tic y Competitividad.

El mensaje de Barreto para los jóvenes que decidieron o quieren emprender es que lo piensen muy bien. "Eso de decir que soy mi propio jefe a los 22 no es verdad, de volverse millonario a los 22 no es verdad, si le ha pasado a una persona en el mundo es de buenas y les aseguro que sí le pasó hace dos años ya no tiene ni un peso en donde caerse muerto".

Ecosistema

La ventaja de Manizales y de Caldas es que tienen un ecosistema de emprendimiento favorable para las ideas de negocios. "Este ecosistema es fuerte. Manizales es una ciudad que tiene todas las oportunidades y su gente está convencida de los cualidades que posee. La región es poderosa porque tiene todo para emprender y es echada para delante", recuerda Barreto.

Disney Cardona Henao, profesional de emprendimiento en la Cámara de Comercio de Manizales, complementa las anteriores afirmaciones diciendo que el soporte de este ecosistema es la Red de Emprendimiento.

"Tenemos una red que articula a las empresas y a las instituciones de apoyo, especialmente de soporte financiero. Se genera una malla de servicios que ayudan al emprendedor en cualquiera de sus necesidades o etapas de negocio. Siempre el emprendedor tendrá varias instancias para fortalecerse y llevar su negocio a otros niveles".

La tarea, según la Red de Emprendimiento de Caldas, es crear el Observatorio de Emprendimiento, con el fin de medir el impacto de los programas y conocer las reales necesidades que aquejan a los emprendedores como falta de financiamiento, obstáculos para acceder a mercados, pocas ventas que afectan la rentabilidad, y un marco legal y tributario que sofoca a los negocios.

Juliana Barreto presenta algunas sugerencias, recomendaciones y críticas a quienes emprenden o tienen el deseo de hacer realidad su idea de negocio.

Panorama

* Caldas tiene un panorama atractivo para los inversionistas, eso ayuda a que el ecosistema del emprendimiento se consolide.

* La clave del éxito de Manizales es la defensa por los grupos heterogéneos, en el que mujeres y hombres trabajan de la mano al mismo tiempo. Ojalá de diferentes generaciones para tener variedad de visiones y perspectivas.

Ventajas de las mujeres

* Las mujeres a la hora de emprender tienen muchas ventajas competitivas, porque tienen unas competencias y habilidades poderosas cuando asumen posiciones de poder, lo hacen con inocuidad, respeto y poseen un elemento diferenciador: están enfocadas en la persona y no tanto en los resultados.

Consejos

* La persona tiene que estar convencida porque el emprendimiento es un camino difícil, en el que se trabaja el triple, dormirá poco y sacrificará muchas cosas en su vida.

* Si hay perseverancia y se esa persona logra consolidar su idea la satisfacción será impresionante. El orgullo que se siente porque el proyecto sale adelante merece aplausos para uno mismo.

* Trabajen fuerte y no se rindan, inténtenlo nuevamente, las caídas son morados no tatuajes.

* Rodearse de la mejor gente es la mejor opción. Pero primero hay que prepararse y leer mucho. Hoy no hay excusas para no hacerlo, es tan sencillo como buscar en Google y encontrar información sobre miles de ideas de negocio.

* Reinventarse todo el tiempo y estar preparado para recibir miles de críticas y observaciones, porque en el emprendimiento pasa frecuentemente.

Críticas

* Cuestionó a las personas que creen que todo le llegará caído del cielo, que no tendrán que trabajar tan duro, que se podrán levantar a las 10:00 a.m. y que un domingo estarán echados tomando pola con los amigos. Eso es mentira.

* Criticó la ingenuidad de la gente, que piensa que este mundo es fácil, cuando es bien complicado.

* El que quiere dinero tiene que trabajar fuerte y con mucho esfuerzo. El dinero de los empresarios más grandes del país no lo consiguieron de un momento a otro. Por ejemplo, de las más más importantes de la región está Super de Alimentos. La empresa no empezó ayer y para lograr ganancias vendiendo dulces de coco con arequipe tuvieron que pasar 70 años.

¿Qué es un ecosistema de emprendimiento?

Colin Mason y Ross Brown definieron en el 2014 que un ecosistema de emprendimiento es un conjunto de emprendedores interconectados, instituciones y procesos de seguimiento al emprendimiento que formal e informalmente se fusionan para conectar, mediar y dirigir el rendimiento del emprendimiento en una región.