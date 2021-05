Empresas claman por medidas para volver a trabajar

JUAN CARLOS LAYTON

"Cuando creíamos que nada podía ser peor que la pandemia y que la única tarea era buscar todas las acciones posibles para recuperarnos, ahora llega el paro y los bloqueos, y solo vemos empresarios valientes que siguen respondiendo por el empleo y las obligaciones diarias, pero ya llegamos a un punto en que no podemos responder".

En esta afirmación coinciden varios comerciantes, industriales, representantes del agro, gremios y hasta vendedores informales, quienes reconocen que hoy la situación económica es más compleja que cuando comenzó la pandemia.

Para los agricultores y representantes agropecuarios, esta es la primera vez en pandemia que se enfrentan a pérdidas, desabastecimiento y desempleo, ya que no han podido sacar muchos productos del campo o se pierden en la vía.

De ahí su clamor para que el Gobierno tome acciones inmediatas, llegue a consensos y acelere los diálogos y, ante todo, se genere conciencia de desbloquear las vías. A continuación, las voces de varios comerciantes, empresarios y gremios.

Germán Olarte, empresario grupo Siteco

"Me parece una situación muy triste la que se está presentando, porque esta no es la forma de protestar, impidiendo la movilización de las personas y de las empresas que estamos trabajando. No es así, acabando con un país, mientras en los medios de comunicación se les da crédito de todos los daños que hacen y que conllevan a que se paralicen las fábricas y el trabajo. Todos nuestros clientes y camiones han parado y nosotros seguramente tendremos qué hacerlo".

Dulfary Montoya Castro, directora de Acopi Caldas

"Es una situación muy compleja la que vivimos. Solo hasta la semana pasada las micro, pequeñas y medianas empresas de Caldas habían reportado pérdidas cercanas a los $12 mil millones, Esto sin contar el desabastecimiento que hay en toda la industria. El llamado es a que el Gobierno avance en esas negociaciones, pues la poca reactivación que se había logrado prácticamente se perdió. Creemos en la protesta, es válida, pero de forma pacífica".

Juan José Silva, director de Fenalco Caldas

"Solo en los primeros 10 días, el 65% de los afiliados a Fenalco tuvo que cerrar más temprano y el 15% no pudo abrir. El 36,4% tuvo afectaciones materiales mayores a $5 millones, un 36,4% entre $2 millones y $5 millones y el 27,2% entre $1 millón y $2 millones. Como si fuera poco, el 87,5% tuvo problemas con proveedores y el 100% disminuyó sus ventas. Hay que buscar soluciones a través del diálogo, la economía no puede más y los perdedores seremos todos".

Héctor Mejía Aristizábal, presidente del grupo Arme

"Estamos preocupados porque quedamos en un estado de vulnerabilidad, ya no tenemos materia prima. La destrucción del empleo es mayor, y de nuestra producción dependen muchas personas. Esta semana nos tocó despedir unas 50 personas y la otra semana nos tocará sacar más mano de obra. Es necesario que el Gobierno tome prontas decisiones y haya una intervención más fuerte, pues necesitamos trabajar. Estas acciones y medidas no pueden paralizar un país".

Jhon Jairo Escobar, panadería La Victoria

"Ya paramos la planta desde el miércoles porque no tenemos materias primas, y tengo 190 personas en vacaciones. Muchas materias primas son producidas en el Valle del Cauca y no sabemos cuándo se va a solucionar esto. Vemos que hay un desgobierno muy complejo y no vemos soluciones prontas. Muchos camioneros reconocen que quieren trabajar, pero no los dejan. Necesitamos que haya más corredores humanitarios y que el Gobierno tome decisiones prontas".

Juan Camilo Restrepo, representante de Calzado El Triunfo

"Hay mucho desabastecimiento de materias primas que vienen de Pereira. La demanda está frenada y decrecimientos de hasta el 70%, justo en el Día de la Madre que pensamos que iba a ser la fecha de recuperación. El paro es legítimo en un país con tantas desigualdades, pero no puede verse como el derecho de algunos a bloquear vías y afectar a los demás. En vez de contribuir, se dan un tiro en el pie, pues acaban con las empresas, el empleo y recursos para todos".

Daniel Vélez, gerente de Helppo

"Veníamos de cierres y toques de queda en pandemia, pese a ello poco a poco nos fuimos recuperando. Ahora la situación vuelve y se complica ya que no tenemos materias primas o se encarecieron. El 70% de nuestras ventas dependen de los restaurantes y la demanda cayó en varias partes del país. De las ventas totales hoy solo estamos al 50%. Los empresarios no aguantamos más, nos sentimos desprotegidos y necesitamos apoyo del Gobierno".

Wilmar Martínez, vendedor ambulante

Me dedico a oficios varios, trabajo en el campo, soy agricultor, pero cuando no hay qué hacer, vendo escobitas. Ahora con este paro se me afectó la situación, en ocasiones no he podido trabajar, y es delicado porque el arriendo y la comida no dan en espera. En un día normal de quincena vendía unos $120 mil, ahora ni siquiera la mitad. Yo estoy de acuerdo con el paro, pero sin vandalismo, ni acabando con la casa del vecino. Necesitamos más ayuda del Gobierno".

Andrés Jaramillo Bernal, presidente del Comité de Ganaderos

"Las pérdidas del sector cárnico y lechero bordean los $9 mil 600 millones en Caldas. Más del 55% de la leche se ha dejado de recoger o se ha perdido. Unos 170 mil cerdos están en riesgo de morir por falta de comida y 3,5 millones de aves podrían morir este fin de semana si no llega alimento. El desempleo en el agro será tremendo. Somos partidarios de la protesta pacífica, no de los bloqueos y daños. Necesitamos acciones urgentes del Gobierno, no aguantamos más".

Stiven Marulanda, comerciante Chinchiná

“El paro ha afectado el abastecimiento, es muy complicado traer los productos hasta el pueblo, debido a los bloqueos en las carreteras. Estoy haciendo cierres parciales del negocio después del mediodía y guardo alguna mercancía para comercializar al día siguiente. Por ahora no ofrezco el servicio de domicilios”.

Álvaro Antonio Martínez, vendedor de ambulante Chinchiná

“Las ventas han mermado mucho en estos 15 días, me están llegando pocos productos congelados para comercializar. Venimos de un año de pandemia y las cosas en materia económica siguen igual o peor”.