El reto, mostrarle al Gobierno la otra cara de Aerocafé

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Desde un frente común para mostrarle al presidente Petro la realidad y la otra cara del Aeropuerto del Café, hasta una marcha pacífica que propuso un líder social de Palestina, para insistir en la importancia de construir esta terminal.

Estos fueron algunas de las conclusiones y peticiones que surgieron ayer, tras una reunión convocada por el Comité Intergremial de Caldas en la Cámara de Comercio de Manizales.

El objetivo fue definir qué acciones y qué medidas se deben tomar, luego de la charla informal que tuvo el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, con el mandatario nacional y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y en la que concluyeron que el aeropuerto es un proyecto de las élites y que hay cosas más importantes por hacer en esta región.

El malestar y el reclamo de varios dirigentes se centró en que el presidente fue desinformado del proyecto y que el alcalde le hizo una "encerrona" para vender solo los cables aéreos, sin tener en cuenta la importancia estratégica y de desarrollo que implica tener un aeropuerto verdaderamente competitivo para esta región.

Inoportunas

En el encuentro en el que participaron cerca de 30 empresarios, dirigentes gremiales y representantes políticos, se coincidió en que la región reclama para Manizales, para el Eje Cafetero y para el país un aeropuerto que le brinde mejores servicios a una región que es exportadora, industrial, turística, y que se destaca por ser muy fuerte en conocimiento e innovación, además porque tenemos un aeropuerto muy precario, como es la Nubia.

El senador Guido Echeverri Piedrahíta de la Alianza ASI sostuvo que,"las declaraciones del alcalde son inoportunas, salidas de contexto, francamente mentirosas y con una desubicación conceptual enorme de lo que significa para el desarrollo de esta región. Es increíble que siendo la autoridad que elegimos para defender los intereses de la región esté en contravía de un proyecto para mejorar la competitividad regional".

En el encuentro lamentaron las voces contradictorias del Mintransporte, después de que en su visita el miércoles resaltó la importancia del proyecto y el apoyo casi unánime que tiene la obra en la región.

La importancia de los dos

En la reunión también aclararon que no se trata de desconocer la importancia de los cables aéreos para Manizales, sino que se escuchen las voces de quienes no pudieron hablar en la pasada visita de Petro sobre otros proyectos.

Recordaron además que hoy Aerocafé tiene los recursos, una fiducia y hace parte de un Plan de Desarrollo del Gobierno anterior, además del principio de La Ley 152 del Plan Nacional de Desarrollo sobre la continuidad de los proyectos, sin contar que políticamente Palestina fue el único municipio que votó en su mayoría por Petro.

El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, resaltó el apoyo que ha tenido de los caldenses que viven en todas partes del mundo y que están dispuestos para seguir mostrando y capacitando sobre las bondades de la terminal.

Consideró que ya no es necesaria otra convocatoria regional, ya que en su Plan de Desarrollo de Caldas se avaló su programa de vivienda y el Aeropuerto del Café, tal y como sucedió en el Plan de Palestina y en el de Manizales, al punto que la capital caldense ha invertido $20 mil millones y está en la junta directiva de Aerocafé.

"Son estos y muchos otros ejemplos en los que el voto popular y democrático se ha manifestado y por eso quiero pedirle al presidente Petro que reciba y escuche los otros puntos y las voces de la región", señaló.

Una conexión digna

Recordó que el proyecto no es de un gobernador sino de cerca de 1 millón de caldenses que tienen el derecho a conectarse dignamente con otras regiones, así como lo hacen otros departamentos y municipios del país.

La gerente de la Andi, Natalia Yepes, explicó que se le enviará un informe al presidente en el que le explicarán el proyecto, su avance, viabilidad técnica, económica y financiera y el respaldo regional. Además buscarán un acercamiento directo para aclararle que es una necesidad del departamento y no un interés de las élites.

Al final del encuentro Sergio Velásquez, líder comunal de Palestina, recordó la marcha que harán el viernes de la próxima semana para insistir en el desplazamiento que han sufrido por años y todo lo que han tenido que asumir para sacar adelante este proyecto, motivo por el cual ahora no se puede dejar de hacer. "No es posible que como caldenses y palestinenses aceptemos el desconocimiento total que tiene el Gobierno nacional actual sobre Aerocafé. Lo peor que nos puede pasar es que no hagan el proyecto. La movilización es para que respeten a Palestina y a la provincia caldense porque vino un Gobierno y de manera irresponsable centró todos los recursos en Manizales y, con todo respeto, quiero insistir que Caldas no es solo Manizales. Decimos sí al proyecto, pero con obras de compensación social".

Opinan

Wilder Escobar, representante a la Cámara, Gente en Movimiento

Si seguimos con opiniones y criterios diferentes, difícilmente al presidente le va a llegar el mensaje de que queremos esta terminal. Los comentarios del alcalde no fueron acertados, por eso toda la institucionalidad debe reunirse con el presidente para explicar el proyecto, sin reñir con el diamante de cables aéreos de Manizales, son igual de importantes.

Sebastián Gómez, representante a la Cámara, Nuevo Liberalismo

Necesitamos que el presidente escuche la otra voz de lo que no se dejó decir, pues no hubo una posibilidad de que el mandatario se reuniera con los gremios y dirigentes políticos. El alcalde prácticamente secuestró al presidente, no dejó que nadie más hablara con él y le dio un mensaje que no sé de dónde lo sacó, porque hace poco apoyaba el proyecto.

Octavio Cardona, representante a la Cámara, Partido Liberal

El aeropuerto es el punto de partida para el desarrollo de Caldas y por eso tenemos el deber urgente de hacerle saber al presidente que en Caldas hay un número importante de personas que piensa que el proyecto es necesario y urgente. Hay que darles a conocer la necesidad del desarrollo de las obras y de los recursos invertidos que no se pueden abortar.

Amparo Sánchez, gerente Aerocafé

Nosotros no paramos de trabajar, estamos en el día a día del proyecto y si bien está paralizado porque un contratista le incumplió (la firma española OHLA) hay muchas obras que deben continuar para reiniciar el trabajo. El compromiso es con Caldas y Palestina y no podemos dejar un proyecto iniciado con unas consecuencias fatales para el municipio.

Mauricio Jaramillo, Alcalde de Palestina

Palestina se volcó en las elecciones a votar por el presidente Petro porque soñaron y pensaron que iba a apoyar el proyecto más grande de Caldas. Es triste la manguala del alcalde de Manizales con su primo Santiago Osorio frente a Aerocafé. Me siento indignado, pues el único perjudicado en que no se haga el proyecto será Palestina.