“El alcalde confunde ser contradictor con ser enemigo”, asegura Claudia Gómez Londoño, presidenta de Asoset

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

En la entrevista que el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le otorgó a LA PATRIA Radio el pasado 7 de este mes, aseguró que la Corporación Cívica de Caldas (CCC) no es de las élites, pero que allí sí "están sentados algunos intereses de la ciudad que no han permitido sacar adelante el Sistema Integrado de Transporte Público".

Esto se entendió como un señalamiento directo a Claudia Gómez Londoño, por ser miembro de la CCC y a su vez presidenta de junta de Socobuses, empresa de transporte público que ha hecho varios señalamientos al anterior Sistema Estratégico y el hoy Sistema Integrado, como lo denominó la actual administración.

Pese a ello, la dirigente, quien hoy también es presidenta de la Asociación Nacional de Operadores del Sistemas Estratégicos de Transporte Público (Asoset), insiste que siempre han estado de acuerdo con el sistema, pero no en la forma como se quiere implementar el proyecto en Manizales, que hoy sigue sin un Confis (Consejo Superior de Política Económica y Fiscal) ni un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para tener el aval nacional.

¿Cómo recibió ese señalamiento de supuestos intereses en la CCC que frenan el Sistema Integrado?

La CCC, como ONG independiente, siempre ha estado de acuerdo con el Sistema Integrado Estratégico, como se llama ahora. Es algo que la gente puede buscar en los documentos de la Corporación y en todas las declaraciones que se han hecho, pero eso no quiere decir que como veeduría no les preocupe la Línea 3, su contratación y cómo su construcción afectará la opción de tener el Sistema Integrado, que sería lo deseable, ante la deuda que se genera para el municipio.

¿Socobuses es parte de la CCC, ha sido donante de recursos, tiene asiento allí?

Nunca, lo hago como persona natural. La Corporación ha hecho muchas investigaciones y acusaciones al sector transportador, como las que hizo Patricia del Pilar Ruiz Vera, siendo yo corporada, y estuve de acuerdo, de eso se trata, pero el alcalde confunde cuando se le hace un señalamiento, ser un contradictor no es ser su enemigo. Además Asoset propende por la puesta en marcha de los sistemas estratégicos en el país, entonces explíqueme cómo voy a estar en contra de los cables, siendo yo la presidenta de esta asociación.

Pero en general en el país los transportadores no han querido este sistema por el riesgo de que pierdan parte de sus ingresos. Siendo sinceros y hablando en plata blanca, ¿cree que esto los afectará?

Antes del 2019 había un escepticismo total, pero a partir del 2019, cuando salió la Ley de los Fondos de Estabilización y Subvención Tarifaria (FEST), se determinó que si en cada ciudad los transportadores tenían pérdidas, los municipios y la Gobernación se obligan a cubrir ese déficit. Como quien dice: se nos apareció la Virgen, porque antes no teníamos una protección de nuestro capital, ni una seguridad jurídica, además se prometió controlar la ilegalidad del transporte. Lo que preocupa es que con los desaires del alcalde, el gobernador lo vaya a apoyar, y si no lo hace se cae el sistema.

¿El cable o el SITP?

¿Cuál es el problema puntual que ven en la ciudad, qué debe ser primero?

Nosotros no nos hemos opuesto ni antes ni ahora, a lo que nos oponemos es que el cable no haga parte de un Sistema. Los alcaldes, no solo este, han montado cables y los han dejado con unos déficit económicos muy altos y eso es un roto, porque cada cable se construye con dinero de los manizaleños, sacrificando otras obras prioritarias, pero no se dan la pela de estructurar un sistema, porque eso lleva un tiempo y cuando terminan no pueden inaugurar. Plantear un sistema y estructurarlo requiere un pensamiento muy cívico del alcalde, que entienda que es un proyecto a mediano plazo.

¿Por qué debería ser así, y no por partes?

Porque es lo que le permitiría a la gente movilizarse de un modo de transporte al otro con un solo pago, con un solo tiquete. Hay rutas largas y pequeñas, y estas que valen menos subsidian las más largas, todo se maneja económicamente para beneficiar al usuario, eso no da utilidades, a diferencia de lo que cree el alcalde, que al hacer un sistema va a coger la plata de los transportadores y que con eso va a sostener los cables y eso está estudiado que no es así.

¿Qué puede pasar con hacer esto al revés?

Lo que preocupa es que aunque Manizales ya hizo un estudio, para integrar el sistema, se requiere un documento Conpes y antes de este, un aval del Confis, para saber si el municipio puede aportar el 30% del sistema. Nosotros hemos hecho cálculos desde la Asociación, y el sistema de Manizales puede costar entre $550 mil y $600 mil millones. El 30% serían $200 mil millones. Para que el Confis lo avale, el alcalde tiene que demostrar que tiene esa plata o, en su defecto, una obra sin endeudamiento, que mejore o aporte al sistema. Debe ser una obra nueva y eso no existe.

Los estudios

Los estudios se hicieron, pero en plena pandemia, ¿entonces se necesitan más?

Los estudios se iniciaron al final de la época de Octavio Cardona y estaban programados para terminarse en ocho meses, pero se demoraron tres años, porque el actual alcalde los devolvió muchas veces, según entiendo, pidiendo correcciones y ampliaciones de conceptos. Son 1.200 hojas y 6 tomos, con algunos errores conceptuales y de cifras, pero son subsanables. Sin embargo, estos tienen una vida de unos cuatro años, pasado ese tiempo ya no sirven y es lo que ha pasado acá, hay una cantidad de estudios que se han hecho desde el 2003, pero perdieron vigencia.

¿Cuánto se han gastado en estudios entonces?

Certificados por el Secop hay estudios por unos $4 mil 735 millones, más 5 que se hicieron entre el 2008 y el 2011 que suman otros $3 mil millones, entonces van más de $7 mil millones, pero no se ha hecho nada, por desconocimiento de los alcaldes, impericias, las malas asesorías y el desdén al sector transportador, aunque tenemos el know how.

Apoyo

¿Se han acercado al alcalde para mostrarle este problema?

Yo le dije en el Concejo de Manizales, cuando se debatió el proyecto del cable, "estoy a la orden para ayudarle, pero eso sí, transparentemente y con gente que sepa", y lo primero que hizo fue poner a dirigir en ese proyecto a un señor que no tiene ni idea de eso. Se requería un ingeniero de movilidad y transporte, no un ingeniero industrial, como José Fernando Botero Calderón, ni un ingeniero de vías, como el actual secretario de Tránsito o el director del Cable. No es lo mismo la magnesia que la pomada, pero el alcalde desoyó la cosa y la poca plata que había se utilizó en el cable.

¿Qué se lograría desde la Asociación?

Hemos ayudado a varios alcaldes a sacar la parte técnica y jurídica, y los documentos Conpes de 8 sistemas, entonces cómo no voy a querer, cuando es la salvación para el transporte y para el usuario, pues yo lo que necesito como transportador es que la gente se baje de la moto y del carro y se monte en el servicio público y en las líneas del cable.

Aunque hoy en día no hay ningún sistema en funcionamiento...

Porque los municipios se han gastado la plata en otras cosas, en eso trabaja la Asociación, está haciendo un inventario de lo que ha sucedido, de los errores, que además no han sido de los transportadores, pero es otro el problema. Ya se les ha dado Conpes a ocho ciudades, y en Villavicencio se tiene un pre-Conpes. Manizales va en la cola con Buenaventura, a ese nivel estamos (en Cali, Medellín y Bucaramanga se habla de sistemas masivos, por ser ciudades más grandes).

Promesa de un Conpes

El alcalde está muy contento con la promesa del Gobierno de un Conpes…

El presidente puede tener la mejor voluntad, pero es que hay una política de Estado, que no se la puede brincar ni el presidente ni el alcalde y menos en una situación fiscal como la actual del país. Él tiene que presentar primero el proyecto al Confis y, si es viable, al Conpes, pero nada de eso ha sucedido.

¿Han consultado esto con el Gobierno?

No tenemos nada, yo tengo una carta de la recién salida ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y del Departamento Nacional de Planeación, en la que confirman que sí han ido a consultar, pero no hay nada hasta ahora.

¿Está mal asesorado entonces el alcalde?

Muy mal asesorado, y desde el principio se le dijo, pero no escucha. Ahora nos queda una línea con un endeudamiento a cuatro años. No tenemos la cuota inicial para presentarle al Confis ese 30%, porque el cable no se puede presentar, él dice que sí, pero elevamos la consulta al Confis y no puede ser obra nueva con deuda y el cable está todo con deudas.

Si se monta

En lo que se sabe hasta ahora, el cable tampoco tiene diseños definitivos, ¿eso es normal o es improvisación?

En todas las ciudades del país que hemos apoyado, los proyectos han sido muy bien acompañados, con unos planificadores impecables y un estudio técnico y jurídico muy bueno. En el caso del cable de Manizales, el alcalde ha hecho una serie de cosas con sus asesores, pero no acepta que los contradictores le digan algo, aunque el contradictor lo alerta de los errores, pero él confunde enemigos con contradictores, los enemigos son los que desean el mal, y nosotros no deseamos eso, porque el daño que queda nos va a bajar el valor de ciudad de lo que hoy podemos tener.

¿La Línea 3 podría subsidiar las otras dos?

No lo va hacer. Al principio, por la curiosidad, generará unos pasajeros, pero no va a alcanzar ni un punto de equilibrio para las otras. El alcalde quiere crear una ruta para llevar la gente, pero nadie va a tomarla porque le tocaría pagar dos pasajes, sabiendo que en un bus, así se demore más, lo llevará con un solo pasaje. Esto al municipio le generaría un déficit que incluso podría ser de entre $5 mil y $7 mil millones anuales en su operación.

¿Cómo ven entonces hacer el cable por encima de todo, es una decisión más populista?

Creo que es producto de la inexperiencia y de la mala asesoría. Lo uno es más inmediatista, lo otro más complejo técnica y jurídicamente, pero a mediano plazo genera más resultados. El afán es enemigo de lo bueno, y esa carrera lo llevará a cometer errores, además debe acercarse al gobernador, pero no sé si los asesores le han dicho esto.

Frase

"Se necesitan mesas de trabajo con ingenieros de movilidad y de transporte y con los que hicieron el estudio para debatir las diferencias que tenemos, pero el alcalde desde que subió al poder se ha reunido una vez con los transportadores": Claudia Gómez Londoño.

Una mala historia

* Hace 12 años, el sábado 27 de febrero del 2010, se puso en funcionamiento el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), manejado por el Transporte Integrado de Manizales (TIM). Cinco días después se paró, luego de la orden de un juez. Desde entonces no hubo quién lo reviviera, pese a los múltiples estudios y propuestas.

* Las críticas de esta primera y única aproximación a un sistema estratégico en Manizales se concentraron en la improvisación, mala planeación, falta de gobernanza y de estrategias claras para adoptar el Sistema Estratégico.

* En el 2018 se firmó un contrato de consultoría entre Findeter y la Unión Temporal Durán & Osorio – Deloitte - Transconsult para realizar un estudio de estructuración técnica, legal, financiera y social del sistema, cuyo valor ascendió a los $2 mil 200 millones, provenientes de la Financiera, de la Embajada de Gran Bretaña y de la Alcaldía, que aportó cerca de $150 millones. La ventaja, según Findeter, era que esta vez se ejecutaría por etapas.

* En el proceso y durante una reunión que se efectuó en septiembre del 2019, se dejó claro que el proyecto apenas se estaba estructurando y que el próximo alcalde debía implementarlo. Su tarea será gestionar los recursos ante la Nación.

* En febrero del 2020 Marisol Carantón Agudelo, gerente de Infimanizales, sostuvo que durante el empalme con la anterior Administración detectaron varias falencias, pues se les olvidaron cosas como que en el POT y en el Plan Maestro de Movilidad están los cables aéreos, y la falta la integralidad de varios medios de transporte: peatón, bicicleta, buses y busetas, y cable. "Les dijimos que no somos un SETP, sino un Sistema Integrado de Transporte", dijo.

* La promesa fue acelerar la solicitud de un Conpes para financiar el sistema. De lo contrario habría que esperar.

* Durante este tiempo, la queja en el Concejo es que no hubo ninguna socialización y que se seguían esperando los estudios que ya estaban listos. Incluso hubo derechos de petición de la concejal Adriana Arango, de Alianza Verde.

* Finalmente en octubre del año pasado, Findeter, Transconsult y la Embajada Británica presentaron los estudios de factibilidad del Sistema Integrado de Transporte. Allí se habló de toda una estructura técnica, legal, financiera y social, para poner en marcha un sistema de transporte multimodal que le permitiera a la ciudad integrar operativa y tarifariamente todos sus modos de transporte urbano: Cable Aéreo, colectivo y servicio de bicicletas públicas.

* En abril del 2021 el alcalde presentó su propuesta de reactivación donde no habló de un Sistema Estratégico sino de la Línea 3, cuyo proyecto era el que requería la mayor inversión del paquete de obras. $151 mil millones.

Asoset

La Asociación Nacional de Operadores del Sistemas Estratégicos de Transporte Público (Asoset) nació hace 12 años. Agrupa a 44 empresas de todo el país y tiene 22 mil 312 empleados de las llamadas ciudades amables de las que habla el Conpes, 12 ciudades que son beneficiarias de los sistemas estratégicos de Transporte, entre ellas Manizales.