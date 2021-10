Día sin IVA: con madrugones, pero no tantos

JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Milena Cardona y su esposo, Jhon Jairo Jaramillo, madrugaron ayer a las 5:00 a.m. al Éxito del centro comercial Fundadores para aprovechar las ofertas del primero de los tres días sin IVA, que se efectuarán este año en el país.

Hacia las 7:00 a.m. ya habían visto varias opciones de compra, incluyendo un televisor, con la mejor tecnología, pero económico, que se acomodaran a su presupuesto.

Luisa Medina hizo algo similar, pero en el Mall Plaza, a donde madrugó a las 5:30 a.m. para llevarse un computador. "Pero decidí no voltear. Llegué directamente en Ktronix, porque me parece que llega uno más a la fija", aseguró.

Hacia las 8:00 a.m. Elías Jaramillo y Ángela María Giraldo ya salían de Homecenter, donde compraron nevera, microondas, plancha, olla arrocera y sanduchera, destacando las buenas promociones y la tranquilidad del almacén.

Martha Cecilia Quintero también estaba lista con un calentador de agua, pero miraba más opciones, con los cerca de $2 millones que reservó. "No madrugué mucho, me imaginé que esto no iba a estar muy lleno, pues el manizaleño no es muy madrugador", aseguró.

Más tarde

Como ellos, varias personas acudieron ayer a los diferentes centros comerciales y almacenes de la ciudad, en busca, principalmente, de electrodomésticos, computadores, celulares y tecnología.

Sin embargo, en esta ocasión, no fueron tantos los madrugadores, aunque en Homecenter, por ejemplo, ya había una persona a las 4:00 a.m y una fila de 16 a las 6:00 a.m, cuando abrieron.

Aún así, en general las personas comenzaron a llegar más tarde a los diferentes centros, debido a que muchos ya habían hecho reservas o se tranquilizaron porque previamente revisaron las existencias de los bienes que se querían llevar.

La experiencia

Henry Martínez, gerente de Homecenter, explicó que también ayudó la experiencia de otros días sin IVA, por lo que muchas personas ya tenían más clara la estrategia de comprar de forma virtual. "Esto permitió que no hubiera filas, inconvenientes o traumatismos para los que quisieron llegar".

De allí su expectativa a que el aforo fuera el de un día normal, aunque las ventas podrían crecer por encima del 30%.

Alejandro Ramírez, director del centro comercial Mall Plaza, resaltó la calma que se registró en la mañana, aunque mercados como Olímpica abrió sus puertas desde las 6:00 a.m.

Entre los más preferidos estaban Ktronix y Fallabella, que abrieron sus puertas a las 8:00 a.m., por lo que muchas personas se sentaron tranquilamente en el suelo mientras hacían la fila, hasta que abrieran las puertas.

Para Ramírez, lo mejor fue que se mantuvo la tranquilidad y se respetaron los protocolos de bioseguridad. "Es difícil hacer cálculos, pero estimamos que hay un aumento de entre el 30% y el 40% del tráfico normal".

Poco a poco

Lina María Gutiérrez, gerente del centro comercial Fundadores, también destacó que hubo un flujo relativamente normal, y las visitas estuvieron graneadas, aunque se confió en que las ventas se tripliquen. "Además porque las personas también se preparando para las pŕoximas jornadas y varios esperan la quincena de fin de mes".

Algunos usuarios reconocieron que efectivamente solo fueron a dar una breve mirada, pero que su meta es prepararse para el próximo día sin IVA que se realizará en noviembre.

¿Y qué compró?

* Alejandro Gutiérrez

Vinimos a mirar los precios para ver si valía la pena y aprovechamos para comprar un televisor de 55 pulgadas. Nos vamos felices a estrenar y ahora vamos a ver una impresora para nuestra oficina de abogados.

* Sebastián Sánchez

Vinimos a buscar la opción para llevarnos un computador para el trabajo, estamos definiendo qué opciones hay, pero también aprovechamos para mirar alguna ropa. Me presupuesté con unos $2 millones.

* Jaime Salazar

Vine a comprar un televisor, y me presupuesté con un promedio de $2 millones, con el fin de poder adquirir el mejor producto y de última tecnología para que la compra tenga un buen sentido..

* Diana Meglan

Llegué a las 6:15 a.m. Quiero comprar una nevera y por eso desde la semana pasada miré qué existencias había, la necesito y estoy muy enamorada del producto que me voy a llevar.

* María Luz Naranjo

Llegué a las 7:00 a.m. y mi interés es comprarme una estufa para empotrar. Hay buenas opciones. Tengo un presupuesto de cerca de $1 millón 200 mil.

Otros días sin IVA

*19 noviembre

*3 diciembre