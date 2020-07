"Chec es patrimonio de todos y hay que cuidarla": Jhon Jairo Granada

JUAN CARLOS LAYTON

No tiene una fecha clara de su retiro y menos aún el porqué el nuevo gerente del grupo EPM, Álvaro Guillermo Rendón, le solicitó el trámite de su pensión.

Por eso Jhon Jairo Granada, gerente saliente de la Chec, reconoce que esto le cayó como un baldado de agua fría, pues va en contraposición con los indicadores financieros y sociales que ha logrado en la empresa, de las utilidades históricas y de la evaluación de su gestión que se presenta anualmente.

Estas contradicciones son las que lo ponen a pensar sobre los motivos reales por los que tendrá que dejar la Hidroeléctrica de Caldas, luego de siete años y siete meses al frente.

Su confianza es que la Chec, donde Caldas tiene cerca del 20% de acciones, ya está al otro lado, y superó los viejos problemas financieros que se vivieron hace 20 años, entre el 2000 y el 2003, cuando en vez de ganar iba en picada. También También espera que no se politice. A continuación, un breve balance de su gestión.

Energía

- ¿Para cuándo finalmente quedó pactado su retiro de la empresa?

Apenas quede incluido como pensionado en la nómina de Colpensiones. Calculo que sea en unas cinco o seis semanas, pero no sabría la fecha exacta.

- ¿Ya tiene más claro a qué se debe dicha solicitud de retiro?

No entiendo realmente la decisión porque ya había conversado sobre el asunto con la administración de EPM. Además, los gerentes de las filiales no tienen una política de retiro, se pueden quedar hasta los 70 años. Sin embargo, llegó una nueva administración y pidieron que me tramitaran la pensión, yo recién cumplí requisitos, y ante esto no puedo hacer nada, solo acatar.

- Pero genera sorpresa, justo cuando hay un récord en resultados financieros…

No solo económicos, hemos logrado un culmen de resultados sociales, ambientales, en todos los aspectos, eso es lo que llama la atención.

Los cambios

- Las evaluaciones que le hacen también lo destacan...

A mí me evalúan 17 personas, incluyendo la junta, la vicepresidencia de EPM y trabajadores de Chec, y en los últimos cinco años he tenido los mejores resultados. Indicadores que están en el informe de gestión y que resaltan mi desempeño en nivel superior en la actuación del estilo gerencial, excediendo el cumplimiento de las metas acordadas en el año. Sigo sin entender.

- ¿Se volvió atractiva la Chec para gerenciarla o hay intervención política?

No sé, eso no me corresponde a mí. Digamos que es un nuevo estilo de gerenciar.

- ¿A qué se va a dedicar?

Siento que aún tengo mucha energía, muy buenos kilovatios, y quiero seguir activo. No tengo nada concreto, pero me encantan enfoques como el desarrollo de las personas, conciencia y liderazgo, cosas que he estudiado hace unos 20 años y en eso podría seguir aportando.

- ¿Alguna recomendación para Caldas que aún tiene cerca del 20% de Chec ?

Chec es un patrimonio de todos y por eso tenemos que cuidarla entre todos los caldenses. Es vital que siga siendo una empresa que aporte a la región y siga trabajando en esos frentes sociales y ambientales, además de los económicos. Chec maneja una contratación pública anual de unos $130 mil millones, más de 350 contratos y eso es importante vigilarlo.

Los logros

* En 2019 alcanzó ganancias por $123.470 millones, 3,8% más que en el 2018, cuando alcanzaron los $118.901 millones. Es el indicador más alto en 75 años de historia de la energética.

* Ebidta (ganancias antes de intereses, depreciaciones y amortizaciones) $251.606 millones. El margen Ebidta fue del 33%, el neto del 16% y el operativo del 26%. La utilidad operativa fue de $201.124 millones.

* Este año se autorizó la distribución de $140.317 millones, el 80% serán para el grupo EPM y EPM Inversiones, principales accionistas. Caldas, con el 19,30% recibió cerca de $27.091 millones.

* 99,91%, el porcentaje de cobertura de energía en Caldas y Risaralda. Solo faltan cerca de 300 viviendas por electrificar. La meta es que en el 2022 la cobertura llegue al 100%.

* 501.781, el número de usuarios de Chec en Caldas y Risaralda, excepto Pereira.

Inversiones

Quedan aprobados $224 mil millones para diferentes proyectos de transmisión, distribución y generación de energía entre 2020 y 2023.

Licencias en espera

* Pequeña Central Hidroeléctrica de Guacaica de 10 megavatios. Está pendiente la licencia ambiental de Corpocaldas. La inversión bordea los $70 mil millones.

* Se espera la modificación de la licencia para impulsar el proyecto de geotermia, en la zona alta de Villamaría, en las veredas El Páramo, Papayal y Playa Larga. La inversión se estima en cerca de 230 millones de dólares, unos $850 mil millones. Necesitaría un socio.

Ambiental y social

La Chec cuenta con 6.700 hectáreas para protección y conservación para la sostenibilidad futura de la cuenca del Río Chinchiná, y la creación del fondo de agua: Vivo Cuenca, primer fondo del agua del Eje Cafetero. Se suman otros programas como Ruta del Cóndor, Feria Agroecológica, Educación Rural Emprendimiento y Empresarial para generar más opciones en el campo.

Lo que faltó

Chec cuenta con 22 proyectos de innovación que se esperan consolidar para adoptar cambios como la eficiencia energética y energías renovables e internet de las cosas, medidores inteligentes. El proceso está en etapa de consolidación con el acompañamiento de la Andi, dentro del programa Andi Más país. Igual queda pendiente el Parque Solar cerca de La Dorada.

Perfil

Jhon Jairo Granada es ingeniero civil, con MBA y especialización en mercadeo, planeación estratégica, desarrollo humano y alta dirección de empresas.

Frase

"Uno no hace nada solo, es el trabajo de todos los empleados, de un equipo directivo y de un comité de gerencia. Uno lo que hace es tratar de inspirar y coordinar y eso permitió llegar a esta solidez financiera que hoy tiene la empresa, con los mejores resultados en los 75 años de historia de Chec".