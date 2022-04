Bancos también se van a descansar en Semana Santa, retornan el sábado

LAPATRIA | MANIZALES

Hasta hoy trabajarán los bancos en la ciudad, en sus horarios habituales de 8:00 a.m ó 9:00 a.m a 11:30 a.m y de 2:00 p.m a 4:30 p.m. Sin embargo, como en el resto del país, mañana y el viernes no habrá atención, debido a que se tomarán el descanso en estos dos días de Semana Santa.

Algunas entidades bancarias, como Davivienda, anunciaron que reabrirán sus puertas el sábado, en oficinas como Fundadores y El Cable, de 9:00 a.m a 1:00 p.m, lo mismo que la jornada habitual que se presta en los municipios de 8:00 a.m a 1:00 p.m. El lunes operarán en sus horarios habituales de 8:00 a.m a 11:30 a.m y de 2:00 p.m a 4:30 p.m.

Bancolombia anunció que prestará el servicio normal el sábado de 8:00 a.m a 12:00 del mediodía, en sus puntos habituales, como por ejemplo el Centro, Fundadores y Sancancio.

Los demás bancos, como BBVA operaron en sus horarios habituales hasta hoy, y mañana y viernes no prestarán servicio en sus sucursales, por lo que invitaron a todos sus clientes a usar de forma activa los canales digitales como su página web para hacer sus transacciones.

Reanudarán labores a partir del lunes 18 de abril en las diferentes oficinas en todo el país en los horarios habituales.