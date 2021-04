70 mil informales sobreviven en medio de la pandemia en Manizales

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

La leve reducción de 0,2 puntos porcentuales entre diciembre del 2020 y febrero 2021 no le alcanzó a Manizales para seguir teniendo la menor informalidad de Colombia, título que ostentaba desde hace por lo menos cinco años.

Esta posición la ocupa ahora Tunja con una disminución de 3,8 puntos porcentuales, y una tasa de ocupación informal del 40,3% para ese trimestre. Esa tasa en Manizales es del 40,5%.

Sin embargo, estas dos ciudades están por debajo del promedio de las 13 principales ciudades del país, del 48,1%.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) también reveló que a febrero de este año hay en el país 4 millones 696 informales, es decir 427 mil menos respecto a febrero del 2020, cuando se registraron 5 millones 123 personas en la informalidad.

En la calle

Leonor Poveda hace parte de esos 70 mil 100 ocupados informales que hay en Manizales. Tiene 66 años y 35 los ha dedicado a las ventas informales. Empezó vendiendo chontaduro y borojó, luego pasó a la piña, la sandía y la papaya.

Dice que la pandemia los afectó fuertemente porque viven del diario y al encerrarse por las restricciones y el confinamiento les tocó recurrir a otras fuentes de sustento. "Las ventas disminuyeron entre el 70% y 80%. Trabajo para mi sustento y para socorrer a una hija enferma. Como no tengo estudios me tocó salir a la calle, pero en el último año ha estado muy regular el negocio. A veces se queda la fruta y hay que regalarla porque no se puede guardar", comenta Leonor, mientras parte en pedazos una piña en su puesto ubicado en la carrera 23, en pleno centro de Manizales.

Informalidad laboral

El economista Mateo Rivera, profesional de la Oficina de Estudios Económicos y Competitividad de la Cámara de Comercio de Manizales, asegura que en los últimos años Manizales se ha caracterizado por ser la ciudad con menos informalidad laboral, con tasas cercanas al 40%. "De hecho la formalidad es de los grandes activos del mercado laboral de la ciudad".

A partir del informe del DANE, para el trimestre diciembre 2020-febrero 2021 la capital de Caldas registró 173 mil 200 ocupados, de los cuales 70 mil 100 se encuentran trabajando en condiciones de informalidad.

A la calle

La protagonista de la historia de este informe vive en Bajo Cervantes y antes de salir a sus labores se come un pan o buñuelo con un pintadito. Cuando no tiene para el almuerzo completo se come un pedazo de pollo y por la noche completa con un chocolate o café con leche.

"Estuve siete meses encerrada el año pasado y como sufro de la presión alta me tocó estar en casa. En ese tiempo un hijo de 24 años me sostuvo. Tomé el riesgo de salir de nuevo a la 23, y a la gente que se acerca sin tapabocas no los atiendo, tengo mi alcohol y me lavo las manos".

Dice que de la Alcaldía de Manizales no recibió ninguna ayuda y de la Gobernación de Caldas, solo un mercado. "Si veo la posibilidad de guardar $2 mil o $4 mil lo hago, si no toca comprar lo del día a día para sobrevivir".

Efectos de covid-19

La pandemia repercutió en la formalidad laboral. El economista Rivera señala que el total de ocupados presentó una disminución de un 8,58%, por lo que la reducción en el empleo formal tuvo una contribución de -4,86 puntos porcentuales y el del los informales, -3,72 puntos porcentuales del total de la disminución.

"Más allá de la crisis derivada de la pandemia, la informalidad es un problema latente del mercado laboral colombiano, sin duda alguna es el momento de discutir sobre la necesidad de una flexibilización laboral, con el fin de eliminar las rigideces que impiden a las empresas generar más puestos de trabajo", insiste.

Para los analistas económicos, la informalidad tiene impactos negativos en el mercado laboral porque hace que haya menos personas aportando al sistema de seguridad social, lo que afecta a los sistemas de salud, pensión y jubilación, y se baja baja la calidad de vida.

Debilidad

Alejandro Barrera Escobar, economista y profesor de la Universidad de Manizales, precisa que para Manizales, en el trimestre noviembre 2020 - enero 2021 se registró un aumento de 1,8 puntos porcentuales, efecto de una mayor destrucción de empleos (-5,7%). "Vale la pena mencionar que la mayor destrucción de empleo fue por el canal de los ocupados formales, con una contracción de -8,5%, igual a 9.638 empleos formales desparecidos, contra solamente 966 empleos informales".

El experto concluye que estos resultados reflejan que la pandemia ha afectado en mayor medida en la perdida de empleos formales, síntomas de la debilidad en la demanda interna, con repercusiones negativas en las intenciones de contratación por el sector privado, "señalando aún los retos en materia de recuperación y reactivación de la economía de Manizales".

¿Qué significa una informalidad a la baja?

Expertos consultados para este informe coinciden en que una menor informalidad permite disminuir los empleos de mala calidad, principalmente en esas ocupaciones en las que el trabajador no está protegido por un sistema de seguridad social y en las que no es habitual una remuneración.

Ocupados informales

Son aquellos empleos que no cuentan con un amparo legal o institucional, y sin importar si la unidad económica en la que se desempeñan las empresas están registradas o no. Por ejemplo, trabajadores independientes, vendedores ambulantes, trabajadoras de servicio doméstico, limpiavidrios, entre otros.

Situaciones de informalidad

El DANE determinó que los informales que son aquellas personas que se encuentran en una de las siguientes situaciones:

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio.

2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos.

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares.

4. Los empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o menos.

5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos.

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta de cinco personas, excepto los independientes profesionales.

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos.

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.