"Y esto es con votos, no con gritos ni vituperios", dice Álvaro González Alzate sobre la asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

- ¿Qué piensa de la agresión que sufrió el técnico Reinaldo Rueda en el Metropolitano en el juego de la Selección?

¿Por cuáles aficionados? En Barranquilla, nuestra amada Selección ha jugado siete Eliminatorias, o sea aproximadamente por más de 28 años y nunca habíamos visto aficionados de esa hermosa ciudad dando un espectáculo tan grotesco. Estoy seguro que no fueron aficionados. Más bien creo que quienes protagonizaron ese vil atropello, son unos verdaderos delincuentes a quienes no se les puede otorgar el título de aficionados.

- ¿Qué dijo Reinaldo Rueda de lo que sucedió ante Argentina y Perú?

Nos presentó un informe muy completo. Tanto él como muchos colombianos, incluidos nosotros, aún no encontramos una explicación lógica o de sentido común de lo que está pasando en estos momentos. Personalmente hasta la fecha no encuentro una respuesta acertada.

- ¿Es verdad que el Comité Ejecutivo de la FCF se dividió después de la doble jornada?

Absolutamente falso. No me explico de dónde sacaron ese cuento y esa novela que andan publicando. El Comité Ejecutivo de la Federación hoy está mucho más unido que nunca.

- ¿Se imagina qué puede pasar si no se va a Catar 2022?

Claro. Todos sabemos que sería un desastre no lograr nuestra clasificación al Mundial, y por eso siempre hemos estado atentos a brindar al cuerpo técnico y a los jugadores todas las garantías necesarias para que hagan un buen trabajo y logren los resultados que todos añoramos.

- ¿Aguantan ustedes como dirigentes una reelección en la FCF con una eliminación?

Y qué tienen que ver los resultados deportivos de la Selección con la integridad, el periodo o la estabilidad del órgano de administración de la Federación. El actual Comité Ejecutivo ha entregado todo lo que el cuerpo técnico y los jugadores de la Selección han solicitado. El Comité siempre le ha cumplido a la Selección con todas las garantías y el apoyo económico, administrativo y logístico que la Selección ha solicitado. Nada se les ha negado. Si esto no fuera así, entonces sí podríamos pensar en una responsabilidad compartida con el cuerpo técnico y jugadores por unos malos resultados. Hoy los directivos estamos tranquilos porque con la pregunta que usted me acaba de hacer, ratifico lo que siempre he pensado: que cuando el equipo gana, los estímulos y las felicitaciones sobran para el cuerpo técnico y para los jugadores; pero cuando pierde, los directos responsables somos los directivos, como si nos hubieran visto dentro del terreno de juego ejecutando un tiro penal, o un saque de banda o un tiro de esquina. Así son las cosas.

- ¿Qué tan privada y qué tan autónoma es la FCF cuando la dirigencia, se podría decir, tiene un país en contra por muchas razones?

Está equivocado. En las normas deportivas nacionales e internacionales y en los estatutos de las federaciones deportivas se determina claramente que ellas son entidades privadas, sin ánimo de lucro, con independencia y autonomía para administrar su respectivo deporte. Esta disposición legal no puede ser modificada ni atropellada por el simple hecho de que existan críticas constructivas o destructivas. Además, de la misma manera que se escuchan voces en contra, también y gracias a Dios se conocen muchas otras a favor. Eso es lo bonito de la democracia. Y esto es con votos, no con gritos ni vituperios.

- Periodistas serios allegados a la Federación aseguran que los jugadores le hicieron el cajón a Carlos Queiroz, ¿eso tiene algo de cierto, ustedes han averiguado algo?

Para nada. Nunca en ninguna reunión ni oficial ni extraoficial se ha tocado ese tema. El profesor Queiroz, luego de los catastróficos resultados en las dos primeras fechas de la Eliminatoria para Catar 2022, se ausentó totalmente del Comité Ejecutivo y sin que nadie se lo exigiera presentó su renuncia ante el presidente de la Federación. Y como era de esperarse, pues se le aceptó. Además, le aclaro también que al profesor Pékerman nunca se le pidió la renuncia. El día que se venció su contrato, él le expreso al presidente su deseo de retirarse, y el Comité sin ninguna controversia ni discusión alguna le aceptó su propuesta. Esto es la que realmente sucedió. Todo lo que se diga adicional al tema, es especulación.

- ¿Qué piensa de las imágenes que dejaron el partido Llaneros - Unión Magdalena por la B?, un hecho que fue escándalo nacional e internacional

No me pareció un partido con desarrollo atlético, técnico y deportivo normal, pero por eso no puedo ser tan irresponsable, en mi calidad de dirigente deportivo, de pregonar públicamente que hubo hechos y componendas antideportivas. Si usted tiene alguna prueba de todo lo que se ha escuchado públicamente de manera folclórica y me la muestra, con el mayor gusto le daré mi concepto sobre el tema, pero eso sí, después de analizarla y de comprobar los hechos. Lo demás son especulaciones.

- ¿Qué va a pasar en la asamblea electiva de marzo?

Tal como lo he dicho, el Comité Ejecutivo de la Federación está unido y firme. Los balances económicos y sus resultados son increíbles. Hoy el fútbol nacional está unido. Las dificultades y las controversias que puedan existir en el fútbol profesional, se resolverán internamente en Dimayor y las del fútbol aficionado en Difútbol.

- ¿Por qué la Copa América Femenina no llegó a Manizales?

Un sabor muy amargo. Recordemos que habíamos logrado conseguir que Manizales fuera sede de grupo para la última edición de la Copa América masculina. El reglamento de esta competencia exige que los estadios oficiales que vayan a ser utilizados en el evento, no pueden ser utilizados para ninguna otra competencia desde un mes antes de la primera fecha del citado evento internacional. En Manizales esto no pudo cumplirse porque la Alcaldía de la época tenía programada la realización del concierto de la Feria, y eso motivó que la Conmebol despojara a la ciudad de ser sede la del respectivo grupo. Con este antecedente tan grave, ya fue muy difícil lograr que se aprobara nuevamente a Manizales para ser sede de un grupo de algún otro evento internacional organizado por las organizaciones responsables. Y como ya lo sabemos, no aprobaron nuestra solicitud de que Manizales fuera sede de un grupo internacional de países participantes en la próxima Copa América Femenina que se jugara, Dios mediante, en este lindo país. Muy lamentable.

- Siguen las quejas por la manipulación en el manejo arbitral ¿cuál es su concepto?

El arbitraje colombiano se ha convertido en una rueda suelta dentro del engranaje deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Ninguna entidad ejerce control sobre las organizaciones arbitrales existentes en el país. En muchas de ellas prima lo personal ante lo colectivo. Creo que todo eso se debe revisar. Pero tal como en el tema anterior, mucho se dice, pero nadie hasta la fecha ha presentado prueba alguna sobre corrupción o manipulación del arbitraje. Creo que la Comisión Nacional viene haciendo un buen trabajo, en muchos aspectos, especialmente en la capacitación. Pero pienso que aún faltan cosas importantes que deben ejecutarse y revisarse por parte de la Federación para organizar el gremio. Tengo alguna agenda sobre el tema que proyecto presentar a la Federación. Es urgente y necesario.

- ¿Rueda suelta? ¿Quién manda nacionalmente en el arbitraje?

Nadie. Cada organización arbitral regional o departamental es completamente autónoma e independiente. Estas organizaciones arbitrales prestan sus servicios arbitrales a las Ligas deportivas de su respectiva jurisdicción mediante un contrato de prestación de servicios, pero no están sometidas al comité ejecutivo de la Liga con la que contratan ni con la Federación. Ningún arbitro del país se encuentra oficialmente afiliado, como debería de ser, a la Federación Colombiana de fútbol y mucho menos a ninguna Liga Departamental, a Dimayor o a Difutbol. La única relación oficial que un arbitro tiene con la Federación , con su respectiva LIGA, o con las Divisiones especializadas como Dimayor y Difútbol, solo se manifiesta a través de la prestación de sus servicios arbitrales para partidos específicos mediante designación que reciben directamente de parte de la Comisión Nacional arbitral, única responsable ante la Federación para esta actividad.

Con lo anterior, demuestro que los árbitros hoy, no son ni afiliados, ni empleados y mucho menos subalternos de ninguna de las anteriores organizaciones oficiales que componen el organigrama nacional del fútbol colombiano. Entonces me ratifico en mi respuesta: son ruedas sueltas dentro del engranaje deportivo de la Federación, las Ligas, las Dimayor y Difútbol. No responden ante ningún estamento del fútbol colombiano por sus acciones y actuaciones. Cuando dirigen mal, simplemente no los designan más y punto. La única vinculación oficial que la Federación activa con una organización arbitral independiente, se expresa a sus integrantes cuando estos prestan sus servicios mediante contratos que suscriben con las ligas departamentales afiliadas. Al prestar sus servicios a las citadas ligas, automáticamente los mejores quedan vinculados en el listado y en el escalafón nacional que elabora y revisa frecuentemente la Comisión Nacional Arbitral para la utilización de los mejores, en los torneos nacionales del futbol aficionado Difútbol y profesional de Dimayor. En mi concepto, las organizaciones arbitrales y sus respectivos afiliados, deben tener activa su afiliación y vinculación oficial con la Federación Colombiana de Fútbol, a través de una División especializada o de un colegio único nacional de árbitros, reconocido, dirigido y supervisado por la Federación por intermedio de su respectiva Comisión Nacional Arbitral. De esta forma se lograría la vinculación directa de cada arbitro a la Federación y por consiguiente se obtendrían muchísimos beneficios para los mismos, ejemplo capacitación, integración nacional, identidad de criterios para la aplicación de la Ley, escalafones técnicos con base a resultados de pruebas físicas, teóricas y practicas, y sobre todo el respeto y la atención que por su trabajo de juez, merecen tener todos los árbitros del país. Esa sería mi propuesta a la Federación.