A uno joven le da mucha alegría salir en LA PATRIA: Nelson ‘Cacaíto’ Rodríguez

En mis recuerdos de LA PATRIA tengo que me gané dos veces el Voceador de La Patria, premio que le entregaban a los mejores deportistas de Caldas, es una anécdota que recuerdo con cariño porque de resto salí muchas veces en LA PATRIA desde mis inicios cuando gané una etapa en la Vuelta a la Juventud en 1984, en Doradal.

¿Cuál era ese sentimiento al verse publicado en el periódico de la ciudad?

Siempre me ha dado alegría verme en el periódico de mi ciudad que yo quiero tanto, lo conozco hace muchos años y que lo leo también, a mí me gusta mucho leerlo, sobre todo las páginas deportivas.

Es un sentimiento de orgullo, que han sido muchas veces, no fueron ni una, ni dos, he salido muchas veces en el periódico, decenas de salidas desde mis inicios en el año 1980 hasta hoy en día todavía salgo en LA PATRIA, llevo 41 años saliendo, entonces me da alegría cuando me dicen: “ve, salió en LA PATRIA” o me llaman a hacerme entrevistas del Giro o el Tour, como corrí tantos, me llaman a entrevistarme por la carreras de Europa.

En sus inicios o cuando estaba por fuera, y lo publicaban, ¿quién era la persona que le comentaba que había salido en el periódico?

Un poquito extraño porque yo me encontraba en otras ciudades, a veces corriendo o entrenando, entonces me decía mi familia, ve, salió en LA PATRIA de hoy, entonces me iba del hotel a conseguir el diario y muchas veces lo conseguí en Bogotá, o en cualquier parte que me encontrara. Lo conseguía para ver si era verdad y ver cómo había salido, porque A uno joven le da mucha alegría salir en el diario del departamento de Caldas, sobre todo cuando se es deportista, me da mucha alegría cuando me dicen: vea, salió en LP, me llaman a sacar una publicación mía, un escrito, qué opino del Tour, qué opino del Giro, qué opino de los ciclistas de Colombia, eso significa que no me han olvidado, siempre estoy en el recuerdo de la gente y de LA PATRIA, eso para mí es muy bonito que me tengan en cuenta.