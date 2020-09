Tebogo Moloi, el sudafricano que se enamoró del Once Caldas y de Manizales

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Entre Manizales y Johannesburgo (Sudáfrica) hay 12 mil kilómetros de distancia en línea recta. Allí vive Teboho Claude Moloi, volante creativo que pasó por el Once Caldas en 1996.

Moloi casi que llegó al Once por accidente son su paisano Josep Mbarga: "Se suponía que iba a jugar más en Argentina, pero un agente (José Castaño), que tenía conexiones en Colombia, me vio jugar y me ofreció ir a Colombia. Se había acabado de jugar la Copa América, me gustó el estilo de la Selección y no lo dudé. Pensé en Valderrama, Asprilla y René Higuita y dije... voy a jugar ahí y a hacer historia porque en mi país los colombianos eran héroes y nos maravillamos por cómo driblan y pasan el balón, como nosotros los sudafricanos".

Quienes vieron a Tebogo recuerdan a un jugador con una técnica exquisita, que en espacios reducidos superaba a los rivales con facilidad: "Con el Once hice cuatro goles, uno de ellos en el debut ante el Deportivo Cali, en septiembre de 1995".

Antes de llegar al Once Caldas, Moloi jugó con los más grandes de su país y Europa: Orlando Pirates F.C.; Gaziantepspor F.C., de Turquía, donde estuvo una temporada, regresó a Orlando Pirates F.C. y voló al Once Caldas.

Tebogo es un enamorado de Manizales y del Once Caldas. Desde entonces ha mantenido en contacto con varios de los jugadores con los que actuó en esa ocasión con del Blanco.

"Es una ciudad hermosa, cálida y amorosa; con gente con mucha calidez y una hospitalidad maravillosa. Siempre acogedora y dispuesta a ayudarlo a uno a adaptarse rápida y fácilmente".

Y guarda los mejores recuerdos del Once Caldas: "Jugué para uno de los mejores equipos, con muy buenos jugadores, un buen entrenador y con fanáticos apasionados. Siempre me pregunto es si no hubiera tenido esa lesión tan grave, hasta qué punto habría contribuido al éxito del equipo y de jugadores que me abrazaron como a los suyos".

El sudafricano se puso feliz con el título de la Copa Libertadores de América: "Muy feliz la noche que escuché cuando el equipo ganó la Copa Libertadores y Valentierra, un joven futbolista que conocí allí, era la estrella del espectáculo. Estaba tan feliz y emocionado por él, por su talento, trabajó duro y mereció todos los elogios".

Tebogo se declara como un eterno agradecido por la hospitalidad que recibió en Manizales y el Once Caldas: "Siempre estaré agradecido por la oportunidad que me brindaron de ser parte de un equipo exitoso y una ciudad hermosa, con gente muy hermosa, especialmente el presidente del club Jairo Quintero, el entrenador Orlando Restrepo... siempre será un Onceeee".

Moloi está casado con Faith Mpho Raleino y tiene 2 hijas, una de 27 años y otra de 18 años, Kearabetswe y Reneilwe.